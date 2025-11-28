Vì sao TP.HCM phải xây hồ chứa nước Sông Ray 2 hơn 16.000 tỉ đồng?

Địa phương nào có đất bị thu hồi?

Ngày 27.11, Ban Quản lý dự án giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết UBND TP.HCM đã giao ban này tiếp thu, giải trình ý kiến của các sở ngành, đơn vị liên quan và khẩn trương hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án hồ chứa nước Sông Ray 2.

Khu đất làm dự án hồ chứa nước Sông Ray 2 ẢNH: NGUYỄN LONG

Trước đó, ban này đã có tờ trình gửi Sở Tài chính TP.HCM thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án hồ chứa nước Sông Ray 2.

Địa điểm thực hiện dự án nằm trên 3 xã gồm Xuân Sơn, Hòa Hội và Hồ Tràm (thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), với tổng diện tích đất thu hồi hơn 850 ha. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 16.000 tỉ đồng, trong đó gần 14.000 tỉ đồng là chi phí đền bù.

Theo Ban Quản lý dự án giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện nay trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 30 hồ chứa nước và 63 đập dâng, tổng dung tích thiết kế của các hồ chứa là hơn 317 triệu m3, dung tích hữu ích gần 280 triệu m³.

Nhiệm vụ cấp nước tưới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp với diện tích hơn 20.000 ha/93.000 ha, chỉ đạt hơn 21%. Cụ thể, các hồ chứa nước phục vụ tưới cho 18.000 ha, các đập dâng còn lại phục vụ tưới cho hơn 2.000 ha.

Đối với huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nguồn nước phục vụ tưới từ 6 nguồn chính là đập Cầu Mới, hồ Xuyên Mộc, đập bờ trái Sông Ray, hồ Sông Hỏa, hồ Suối Cát, tạo nguồn từ hồ Sông Ray.

Hiện trạng tưới thực tế từ các công trình hồ, đập thủy lợi đạt gần 2.000 ha/33.400 ha. Diện tích còn lại tưới từ nguồn nước ngầm, ao hồ.

Ngoài ra, tại huyện Xuyên Mộc cũ có 4 nhà máy cấp nước là nhà máy nước Phước Bửu, Bình Châu, Sông Hỏa, Hòa Hiệp. Dự kiến giai đoạn 2025 - 2030 xây dựng nhà máy nước Bình Châu.

Quy hoạch đến năm 2030, tổng công suất 5 nhà máy nước trên là 51.000 m³/ngày đêm. Đến năm 2050 là 75.000m3/ngày đêm. Với hiện trạng cấp nước sạch 4 nhà máy gần 18.000 m³/ngày đêm.

Do đó, từ nay đến năm 2030, dự kiến lưu lượng cấp nước sinh hoạt cần bổ sung thêm hơn 33.000 m3/ngày đêm, đến năm 2050 lưu lượng cấp nước sinh hoạt cần bổ sung thêm hơn 57.000 m3/ngày đêm.

Ngoài ra nhu cầu cấp nước chủ động cho nông nghiệp trên địa bàn huyện Xuyên Mộc cũ là rất lớn. Hiện có gần 34.000 ha hiện trạng diện tích đất trồng cây chưa được cấp nước chủ động từ hệ thống thủy lợi.

Dự kiến nguồn nước từ hồ sông Ray 2 được ưu tiên tạo nguồn cấp nước thô phục vụ sinh hoạt là 33.000 m³/ngày đêm, lượng nước còn lại phục vụ tưới cho 960 ha đất sản xuất nông nghiệp.

Vì vậy, xây dựng hồ chứa nước Sông Ray 2 là hết sức cần thiết cho việc cung cấp nước cho huyện Xuyên Mộc cũ, cho phát triển du lịch, giảm ngập do lũ cho vùng hạ du và đảm bảo an ninh nguồn nước cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhất là trong bối cảnh biến đối khí hậu ngày càng khắc nghiệt

Góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước

Theo Ban Quản lý dự án Giao thông khu vực và chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, dự án được xây dựng mang lại hiệu quả khá lớn.

Cây cầu bắc qua sông Ray, nối xã Xuân Sơn và xã Hòa Hội ẢNH: NGUYỄN LONG

Ngoài việc nâng cao năng suất cây trồng bằng việc cung cấp nước đầy đủ và kịp thời thì còn chống ngập úng hạ du do mưa lũ, cung cấp nguồn nước ngọt, phục vụ sinh hoạt, dịch vụ du lịch, cải tạo hệ thống giao thông, nâng cao cuộc sống người dân…

Ngoài ra, dự án tạo thêm việc làm cho người lao động, góp phần chống thất nghiệp gia tăng, thu nhập cho nông hộ, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân khẩu trong vùng dự án, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

Hoàn thiện cơ cấu kinh tế vùng, xây dựng ngành trồng trọt phát triển bền vững theo phương thức đa dạng hóa cây trồng, góp phần xây dựng nông thôn mới theo đúng chủ trương của thành phố.

Hồ chứa nước Sông Ray 2 còn góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước cho khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, phát triển du lịch, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.