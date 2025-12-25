TP.HCM: Người dân bán cây kiểng trên khu đất công gần 2.000 m2, ai quản lý?

Người dân sử dụng khu đất công bán cây kiểng

Hàng chục năm nay, khu đất công kéo dài hơn 255 m mặt tiền đường Nguyễn Thái Học, phường 7, TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), nay là phường Tam Thắng (TP.HCM), có diện tích gần 2.000 m2 đang bị nhiều hộ dân sử dụng để bán hoa, cây kiểng.

Khu đất công tiếp giáp với mặt tiền đường Nguyễn Thái Học đang bị người dân sử dụng bán cây kiểng ẢNH: NGUYỄN LONG

Khu đất này nằm 2 bên cổng trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Sau khi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có vị trí trụ sở mới đã bàn giao lại cho Công an TP.Vũng Tàu cũ quản lý, sử dụng tạm.

Dù hiện nay Công an TP.Vũng Tàu cũ đã giải thể sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (tỉnh và xã), thì khu đất rộng gần 2.000 m2 trên vẫn đang bị người dân sử dụng buôn bán mà không đơn vị nhà nước nào quản lý.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, một lãnh đạo UBND TP.Vũng Tàu cũ cho biết, khi chưa thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND thành phố đã nhiều lần đề nghị UBND phường 7 và Công an TP.Vũng Tàu thu hồi mặt bằng, yêu cầu các hộ kinh doanh di dời toàn bộ cây kiểng, tài sản ra khỏi khu đất. Tuy nhiên, đến nay khu đất trên vẫn chưa được xử lý, người dân vẫn chiếm dụng làm nơi buôn bán.

Cử tri TP.Vũng Tàu cũ đã phản ánh tình trạng lãng phí đất công tại số 1, đường Nguyễn Thái Học ẢNH: NGUYỄN LONG

Người dân TP.Vũng Tàu cũ cũng đã nhiều lần phản ánh tình trạng nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị, mất an toàn giao thông, đặc biệt là sự lãng phí trong việc sử dụng đất công tại khu đất này tại các kỳ họp tiếp xúc cử tri.

Cần nhanh chóng thu hồi khu "đất vàng"

Theo tìm hiểu của PV Báo Thanh Niên, ngày 9.1.2023, Phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Vũng Tàu (cũ) có văn bản gửi UBND TP.Vũng Tàu đề nghị chỉ đạo xử lý việc sử dụng đất không đúng mục đích tại khu đất Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, giáp đường Nguyễn Thái Học.

Hộ dân dựng tạm trên khu đất công để bày bán hoa, cây kiểng ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Vũng Tàu cũ, khu đất này tiếp giáp giữa tường rào khu đất Bộ Chỉ huy quân sự (cũ) và lề đường Nguyễn Thái Học hiện hữu, gồm 2 phần.

Phần thứ nhất giáp lề đường Nguyễn Thái Học hiện hữu chưa giao cho tổ chức hay cá nhân nào sử dụng.

Phần thứ hai nằm trong diện tích đất đã cấp Giấy chứng nhận cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Vừa qua, Bộ Chỉ huy quân sự tạm giao khu đất này cho Công an TP.Vũng Tàu sử dụng. Hiện nay, trên khu đất này có một số hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng để kinh doanh, thuê bán hoa, cây kiểng.

Đối với phần đất giáp lề đường Nguyễn Thái Học hiện hữu chưa giao cho tổ chức hay cá nhân nào sử dụng, Phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Vũng Tàu đề nghị UBND thành phố chỉ đạo, giao Chủ tịch UBND phường 7 tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về đất đai, xây dựng (nếu có), giải phóng mặt bằng, quản lý và đề xuất phương án sử dụng đất theo quy định.

Đối với phần đất Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì giao Trưởng Công an TP.Vũng Tàu tổ chức giải phóng mặt bằng, quản lý, sử dụng đất đúng mục đích đã được bàn giao.

Sau đó, UBND TP.Vũng Tàu đã có văn bản giao Chủ tịch UBND phường 7 chủ trì, phối hợp với Công an TP.Vũng Tàu và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát hiện trạng sử dụng đất, pháp lý đất đai, xây dựng, báo cáo và đề xuất UBND thành phố hướng quản lý, sử dụng đất.

Tuy nhiên, ngày 2.2.2023, UBND phường 7 đã có báo cáo kết quả rà soát gửi UBND TP.Vũng Tàu. Theo UBND phường 7, phần diện tích các hộ đang kinh doanh bán hoa, cây kiểng thuộc một phần trong diện tích gần 4,5 ha đất đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào năm 2000.

Khu đất có chiều ngang giáp đường Nguyễn Thái Học là hơn 255 m và tiếp giáp đến phần vỉa hè công cộng, ngoài ra không còn phần đất nào khác chưa giao cho tổ chức hay cá nhân nào sử dụng.

Như vậy, từ khi UBND phường 7, TP.Vũng Tàu cũ có báo cáo như trên, cho đến nay (sau khi đã sáp nhập chính quyền 2 cấp) khu đất gần 2.000 m2 vẫn đang được các hộ dân sử dụng làm nơi buôn bán hoa, cây kiểng.

Lãng phí tài nguyên đất đai Người dân TP.Vũng Tàu cũ cũng như người dân phường Tam Thắng hiện nay đặt câu hỏi việc kinh doanh của các hộ dân trên đất công hàng chục năm qua có được hợp đồng thuê đất, đóng thuế hay không? Việc thuê hợp đồng kinh doanh với đơn vị nào trong khi có sự thay đổi việc chuyển giao trụ sở quản lý? Sau khi sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp, cơ quan nhà nước nào là đơn vị quản lý khu đất trên, các hộ kinh doanh buôn bán đóng tiền thuê mặt bằng cho đơn vị nào? Rõ ràng hiện nay khu đất công tại số 1 đường Nguyễn Thái Học đang sử dụng không đúng mục đích, gây ra sự lãng phí tài nguyên đất đai.







