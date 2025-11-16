Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Kiến nghị khởi tố nhiều cán bộ 'xà xẻo' lô đất công 2.500 m²

Đức Nhật
Đức Nhật
16/11/2025 15:12 GMT+7

Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị khởi tố nhiều cán bộ sai phạm đất đai trong đó có nguyên chủ tịch và phó chủ tịch UBND xã.

Ngày 16.11, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh, kiến nghị khởi tố một số cán bộ tại P.Quy Nhơn Tây (trước đây là xã Phước Mỹ, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Theo đó, khoảng tháng 8.2025, các cơ quan báo chí đã phản ánh về sai phạm đất đai tại khu đất công rộng khoảng 2.500 m² ở thôn Thanh Long, P.Quy Nhơn Tây. 

Cụ thể, ban đầu lô đất do Nhà nước quản lý và  giao cho Hợp tác xã Phước Thành 3 (nay đã giải thể - PV) sử dụng. Tuy nhiên, thay vì giữ nguyên hiện trạng, khu đất công này lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho một hộ dân. Rất nhanh sau đó, lô đất bị phân nhỏ, sang tên cho nhiều cá nhân, trong đó có cả cán bộ, lãnh đạo và người thân ở xã Phước Mỹ (cũ).

Nhiều cán bộ bị kiến nghị khởi tố vụ xà xẻo lô đất công 2.500 m² - Ảnh 1.

Nhiều cán bộ bị kiến nghị khởi tố vì liên quan đến khu đất công rộng 2.500 m²

ẢNH: CHU GIA

Sau khi báo chí phản ánh, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, điều tra.

Qua làm việc, Thanh tra tỉnh Gia Lai xác định ông Cao Minh Thi, Phó chủ tịch UBND P.Quy Nhơn Tây (nguyên Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ); bà Đặng Thị Tuyết Nhung, cán bộ P.Quy Nhơn Tây (nguyên Phó chủ tịch UBND xã Phước Mỹ), ông Đỗ Nguyên Đính và ông Lê Công Trang (nguyên công chức địa chính xã Phước Mỹ) có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Cả 4 người này đều có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Riêng bà Nhung có liên quan đến hành vi làm giả con dấu, tài liệu.

Do đó, Chánh thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị Công an tỉnh xem xét khởi tố 4 người trên theo quy định. Hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang Công an tỉnh Gia Lai để phục vụ điều tra.


Tin liên quan

Bình Thuận: Khởi tố vụ án sai phạm đất đai tại H.Tuy Phong

Bình Thuận: Khởi tố vụ án sai phạm đất đai tại H.Tuy Phong

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến các sai phạm đất đai xảy ra tại H.Tuy Phong.

Khám phá thêm chủ đề

khởi tố sai phạm Sai phạm đất đai Gia Lai Đất công
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận