Kiến nghị khởi tố nhiều cán bộ 'xà xẻo' lô đất công 2.500 m²

Ngày 16.11, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh, kiến nghị khởi tố một số cán bộ tại P.Quy Nhơn Tây (trước đây là xã Phước Mỹ, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Theo đó, khoảng tháng 8.2025, các cơ quan báo chí đã phản ánh về sai phạm đất đai tại khu đất công rộng khoảng 2.500 m² ở thôn Thanh Long, P.Quy Nhơn Tây.

Cụ thể, ban đầu lô đất do Nhà nước quản lý và giao cho Hợp tác xã Phước Thành 3 (nay đã giải thể - PV) sử dụng. Tuy nhiên, thay vì giữ nguyên hiện trạng, khu đất công này lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho một hộ dân. Rất nhanh sau đó, lô đất bị phân nhỏ, sang tên cho nhiều cá nhân, trong đó có cả cán bộ, lãnh đạo và người thân ở xã Phước Mỹ (cũ).

Nhiều cán bộ bị kiến nghị khởi tố vì liên quan đến khu đất công rộng 2.500 m²

ẢNH: CHU GIA

Sau khi báo chí phản ánh, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, điều tra.

Qua làm việc, Thanh tra tỉnh Gia Lai xác định ông Cao Minh Thi, Phó chủ tịch UBND P.Quy Nhơn Tây (nguyên Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ); bà Đặng Thị Tuyết Nhung, cán bộ P.Quy Nhơn Tây (nguyên Phó chủ tịch UBND xã Phước Mỹ), ông Đỗ Nguyên Đính và ông Lê Công Trang (nguyên công chức địa chính xã Phước Mỹ) có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Cả 4 người này đều có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Riêng bà Nhung có liên quan đến hành vi làm giả con dấu, tài liệu.

Do đó, Chánh thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị Công an tỉnh xem xét khởi tố 4 người trên theo quy định. Hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang Công an tỉnh Gia Lai để phục vụ điều tra.



