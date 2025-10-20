TP.HCM: Áp dụng biện pháp cưỡng chế 1 hộ cuối cùng để hoàn thành đường Nguyễn Cư Trinh

Ngày 20.10, UBND phường Long Hương (TP.HCM) cho biết đã ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất của hộ gia đình bà T.K.L để đơn vị thi công sớm hoàn thành đường Nguyễn Cư Trinh.

Khu đất và 2 căn nhà trên đất đã được UBND phường Long Hương ra quyết định cưỡng chế ẢNH: NGUYỄN LONG

Quyết định này được áp dụng cho 11 người con của bà T.K.L, vì khi bà L. mất, các con của bà không thống nhất trong việc làm thừa kế nên việc thừa kế chưa thực hiện.

Ngoài ra, UBND phường Long Hương cũng ra quyết định cưỡng chế tài sản gắn liền với đất thu hồi đối với bà T.K.Y (là con của bà L.), với diện tích diện tích 22,8 m2 nhà đã được hỗ trợ kinh phí bồi thường, hỗ trợ và 88,2 m2 nhà không được bồi thường trên đất thu hồi.

UBND phường Long Hương cũng ra quyết định cưỡng chế tài sản gắn liền với đất thu hồi, diện tích 44,2 m2 của bà T.K.C (là con của bà L.).

Cả 3 diện tích đất trên đều thuộc thửa đất số 153, tờ bản đồ số 53, phường Long Hương. Theo quyết định này, thời gian thực hiện cưỡng chế bắt đầu từ ngày 15.10 - 31.12.2025.

Như Thanh Niên thông tin trong bài viết "TP.HCM: Cả con đường ở phường Long Hương chỉ chờ giải tỏa 1 hộ dân để thông tuyến", phản ánh đường Nguyễn Cư Trinh dài gần 700 m, đã thi công từ năm 2019 nhưng đến nay chưa hoàn thành đưa vào sử dụng chỉ vì 1 gia đình không chịu giao mặt bằng.

Đường Nguyễn Cư Trinh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bà Rịa (trước đây là UBND thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) làm chủ đầu tư.

Đây là 1 trong 13 tuyến đường nội thị trên địa bàn thành phố Bà Rịa, với tổng chiều dài hơn 10 km được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ phê duyệt dự án từ năm 2016.

Tên dự án là đầu tư 20 km đường nội thị thành phố Bà Rịa (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư gần 820 tỉ đồng, nguồn vốn thực hiện từ ngân sách UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Trong 13 tuyến đường, đến nay đã hoàn thành 11 tuyến đường. Còn 2 tuyến đường chậm tiến độ do công tác giải tỏa, bồi thường giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành, trong đó có tuyến đường Nguyễn Cư Trinh.

Do vị trí khu đất của gia đình bà L. nằm giữa tuyến đường Nguyễn Cư Trinh, vì không bàn giao mặt bằng nên dự án phải giậm chân tại chỗ từ nhiều năm nay. Việc này không chỉ khiến người dân bức xúc mà chủ đầu tư, đơn vị thi công cũng bị ảnh hưởng tiến độ dự án nghiêm trọng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bà Rịa đã nhiều lần đề nghị UBND thành phố Bà Rịa cũ có biện pháp giải phóng mặt bằng, bàn giao đất sạch cho đơn vị thi công hoàn thiện tuyến đường, đưa vào sử dụng nhưng đến nay dự án vẫn chưa thực hiện được.