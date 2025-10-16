Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cưỡng chế thu hồi đất công ở đồi cát bay Mũi Né

Quế Hà
Quế Hà
16/10/2025 14:31 GMT+7

Sáng nay 16.10, UBND P.Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) triển khai cưỡng chế phần đất công có diện tích 7.495,5 m² do ông Lại Thiện Phước lấn chiếm tại đồi cát bay; chính quyền dự kiến hoàn tất công việc vào chiều cùng ngày theo kế hoạch.

Sáng cùng ngày, các lực lượng công an, dân quân tự vệ của UBND P.Mũi Né phối hợp Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Phan Thiết và các đơn vị liên quan tiến hành cưỡng chế khu đất công bị ông Lại Thiện Phước (ở P.Mũi Né) chiếm dụng tại khu phố 15, thuộc đồi cát bay Mũi Né.

UBND P . Mũi Né cưỡng chế đất công lấn chiếm của ông Lại Thiện Phước - Ảnh 1.

Các lực lượng chức năng thuộc UBND P.Mũi Né chuẩn bị vào khu đất để cưỡng chế

ẢNH: Q.H.

Diện tích vi phạm được xác định là 7.495,5 m², thuộc đất chưa sử dụng do UBND P.Mũi Né quản lý.

Việc cưỡng chế thực hiện trên cơ sở Quyết định số 781/QĐ-CCXP ngày 20.8.2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, buộc ông Lại Thiện Phước khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Trước khi đưa lực lượng vào hiện trường, Ban cưỡng chế đã tiến hành cắm mốc, xác định ranh giới phạm vi cưỡng chế để đảm bảo việc thi hành đúng mức, không vượt quá diện tích bị kê biên.

UBND P . Mũi Né cưỡng chế đất công lấn chiếm của ông Lại Thiện Phước - Ảnh 2.

Vận chuyển đồ đạc trong căn nhà của ông Lại Thiện Phước ra ngoài

ẢNH: Q.H.

Tại hiện trường, công tác cưỡng chế triển khai diễn ra theo đúng phương án đã được phê duyệt.

Ông Lại Thiện Phước lấn chiếm mảnh đất này khoảng 7 năm nay. UBND TP.Phan Thiết (cũ) và P.Mũi Né trước đây đã nhiều lần vận động ông trao trả lại đất lấn chiếm của nhà nước nhưng ông Phước không chấp hành.

Các lực lượng cưỡng chế tiến hành lập biên bản và di dời các vật dụng, cây cối, nhà cửa trong khu đất ra ngoài. Ông Lại Thiện Phước không có bất cứ hành động nào ngăn cản các lực lượng chức năng vào sáng 16.10.

UBND P . Mũi Né cưỡng chế đất công lấn chiếm của ông Lại Thiện Phước - Ảnh 3.

Lúc 11 giờ 30 ngày 16.10, các lực lượng cưỡng chế của UBND P.Mũi Né vẫn tiến hành di dời vật dụng nhà cửa của ông Phước ra ngoài

ẢNH: Q.H.

Ông Trần Hải Anh, Phó chủ tịch UBND P.Mũi Né, Trưởng Ban cưỡng chế, cho biết việc cưỡng chế được tổ chức trật tự, an toàn cho lực lượng và người dân. Tuy nhiên, do diện tích lớn và vật kiến trúc trong khu đất của ông Lại Thiện Phước rất nhiều, việc cưỡng chế phải diễn ra trong cả ngày mới tiến hành xong.

Việc cưỡng chế tại đồi cát bay được xem là bước thực thi quyết liệt của chính quyền địa phương nhằm bảo vệ đất công, giữ kỷ cương pháp luật về quản lý đất đai.

UBND P . Mũi Né cưỡng chế đất công lấn chiếm của ông Lại Thiện Phước - Ảnh 4.

Xe cứu thương được huy động để tổ chức cưỡng chế

ẢNH: Q.H.

Trả lời PV Thanh Niên, Chủ tịch UBND P.Mũi Né Lê Thanh Sơn cho biết, các hộ lấn chiếm đất công đã được chính quyền vận động, thuyết phục trước để tự tháo dỡ, trả lại đất cho phường quản lý. Nếu không trả lại đất lấn chiếm thì UBND P.Mũi Né sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền và kiên quyết cưỡng chế, lấy lại đất lấn chiếm của nhà nước.

Như Thanh Niên đã nhiều lần phản ánh, tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm đất công do nhà nước quản lý, đất do các tổ chức, doanh nghiệp được tỉnh giao rất phổ biến ở P.Mũi Né. Một thời gian dài, UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) cho rằng tình trạng buông lỏng quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng diễn ra ở phường này, nhưng chậm được xử lý, chấn chỉnh.

Khám phá thêm chủ đề

Cưỡng chế Lấn chiếm thu hồi đất lấn chiếm đất Mũi Né Đất công Đồi cát bay Mũi Né
