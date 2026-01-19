Biến đất công vị trí vàng thành quán nước ở Vũng Tàu, buộc ngưng nhưng vẫn bán

Khu đất rộng hàng ngàn mét vuông ở khu vực Bãi Trước tại số 1A, đường Trần Phú, phường Vũng Tàu (TP.HCM) là đất công nhưng đang được người dân sử dụng bán quán nước. Đây là khu đất vàng, có mặt tiền là đường Trần Phú, phía sau giáp biển.

Khu đất số 1A đường Trần Phú, phường Vũng Tàu là đất công ẢNH: NGUYỄN lONG

Năm 2011, Báo Thanh Niên đã có bài viết Lấn biển xây biệt thự trái phép phản ánh, khu đất tại số 1A, đường Trần Phú, phường 1, TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) rộng 3.200m2 bỏ trống nên UBND TP.Vũng Tàu (cũ) giao cho Công ty lâm viên cây xanh để trồng cây, nhưng chưa tổ chức bàn giao.

Từ năm 1997, nhiều người đến khu đất này bao chiếm sử dụng và mua bán hàng ngàn mét vuông để xây dựng biệt thự.

Cuối năm 2010, UBND phường 1 (TP.Vũng Tàu cũ) đã thành lập đoàn kiểm tra, yêu cầu ngừng thi công các công trình vi phạm, đồng thời ra quyết định cưỡng chế nhưng những người vi phạm không chấp hành.

Ngày 19.8.2011, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đã làm văn bản báo cáo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về tình hình lấn chiếm, xây dựng trái phép tại khu đất này.

Các căn biệt thự, hồ bơi xây dựng trên khu đất công số 1A đường Trần Phú hiện nay chưa được phá dỡ ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo Sở Xây dựng, các hộ dân đã tự ý xây dựng kiên cố bờ kè đá, san lấp đất, đá lấn chiếm bờ biển phá vỡ cảnh quan môi trường biển.

Qua quá trình điều tra, tháng 6.2012, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về sử dụng đất, để điều tra hành vi lấn biển xây biệt thự tại số 1A đường Trần Phú.

Tiếp đó, cơ quan chức năng đã thu hồi toàn bộ khu đất này và UBND TP.Vũng Tàu (cũ) đã giao cho UBND phường 1 quản lý.

Khu đất này do không có người trông coi, trở thành điểm xả rác nên Ban điều hành khu phố 1, phường 1, TP.Vũng Tàu cũ đã xin UBND phường này dọn dẹp vệ sinh, trông giữ khu đất.

Ban điều hành khu phố 1 đã xin UBND phường 1 cải tạo khu đất để bán nước, làm điểm trông giữ xe. Tuy nhiên, UBND phường 1 chưa cho phép thì khu đất này đã được xây thêm tường rào, chòi lá, nhà vệ sinh sát biển để kinh doanh.

Giữa tháng 12.2022, khu đất công này đã trở thành quán nước với tên gọi La Playa.

Ai cho phép "hô biến" đất công thành quán nước?

Ngày 16.12.2022, Báo Thanh Niên có bài viết Bà Rịa - Vũng Tàu: 'Hô biến' đất công thành quán nước, ngay lập tức UBND phường 1 đã yêu cầu Ban điều hành khu phố 1 đóng cửa quán nước La Playa.

Quán nước La Playa, số 1A đường Trần Phú nằm trên đất công ẢNH: NGUYỄN LONG

Đến năm 2025, khi Nhà nước tổ chức sắp xếp, sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp thì quán nước này bắt đầu hoạt động trở lại.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, một lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Vũng Tàu cho biết đã lập biên bản một người đàn ông tên H. về hành vi chiếm đất công.

"Tuy nhiên, ông này cho hay việc ông mở quán nước là do được UBND phường 1, TP.Vũng Tàu cũ cho phép, chứ không chiếm đất công. Ông này cũng đã làm đơn khiếu nại quyết định xử phạt của phường Vũng Tàu", lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Vũng Tàu cho hay.

Nhiều công trình trái phép tại khu đất vàng chưa được phá dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu ẢNH: NGUYỄN LONG

Ông Võ Văn Thành Sang, Phó chủ tịch UBND phường Vũng Tàu khẳng định sẽ xử lý quyết liệt không để tình trạng lấn chiếm, bán nước ở khu đất công này. UBND phường sẽ cho lực lượng cắt điện, nước tại đây.

"Địa phương sẽ lập đề án liên doanh, liên kết thực hiện chỉnh trang đô thị phường, trong đó đấu thầu khu đất này và 3 khu đất khác trên địa bàn phường để kinh doanh, tránh lãng phí nguồn lực đất đai", ông Sang nói thêm.