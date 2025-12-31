Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hơn 100 người lắp đặt 500 quả pháo hoa tầm cao đón năm mới ở Bãi Sau

Nguyễn Long
Nguyễn Long
31/12/2025 13:56 GMT+7

Lực lượng bộ đội, dân quân thường trực lắp đặt 500 quả pháo hoa bắn tầm cao và 60 thùng pháo hoa tầm thấp ngay công viên Bãi Sau, phường Vũng Tàu chuẩn bị đón năm mới 2026.

Vào dịp tết dương lịch 2026, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại 6 điểm, gồm 3 điểm tầm cao và 3 điểm tầm thấp.

Hơn 100 người lắp đặt 500 quả pháo hoa tầm cao đón năm mới ở Bãi Sau- Ảnh 1.

Dàn pháo tầm cao được lắp đặt ở công viên Bãi Sau

ẢNH: NGUYỄN LONG

3 điểm tầm cao gồm: khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và công viên Bãi Sau (phường Vũng Tàu).

3 điểm tầm thấp gồm: Công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn) và khu biệt thự Kim Long – cầu Rạch Đỉa (xã Nhà Bè).

Ghi nhận của PV Báo Thanh Niên tại công viên Bãi Sau, phường Vũng Tàu, từ sáng 31.12, hơn 100 người là lực lượng bộ đội, dân quân thường trực các phường của TP.Vũng Tàu cũ đã vận chuyển từng thùng pháo xuống công viên Bãi Sau để lắp đặt dàn pháo, sẵn sàng "khai hỏa" đón năm mới 2026.

Hơn 100 người lắp đặt 500 quả pháo hoa tầm cao đón năm mới ở Bãi Sau- Ảnh 2.

Dàn pháo tầm thấp

ẢNH: NGUYỄN LONG

Thời gian bắn pháo hoa diễn ra từ 0 giờ - 0 giờ 15 ngày 1.1.2026. Trước các màn bắn pháo hoa là các sự kiện countdown.

Dưới đây là hình ảnh PV Báo Thanh Niên ghi lại quá trình lắp đặt 500 quả pháo tầm cao và 60 thùng pháo tầm thấp của lực lượng bộ đội và dân quân thường trực:

Hơn 100 người lắp đặt 500 quả pháo hoa tầm cao đón năm mới ở Bãi Sau- Ảnh 3.

Đấu kíp nổ vào pháo

ẢNH:NGUYỄN LONG

Hơn 100 người lắp đặt 500 quả pháo hoa tầm cao đón năm mới ở Bãi Sau- Ảnh 4.

Thiếu tá Nguyễn Bùi Thức, cán bộ Phòng Hậu cần kỹ thuật Bộ tư lệnh TP.HCM kiểm tra lắp đặt mồi lửa điện cho pháo tầm cao

ẢNH: NGUYỄN LONG

Hơn 100 người lắp đặt 500 quả pháo hoa tầm cao đón năm mới ở Bãi Sau- Ảnh 5.

Một quả pháo tầm cao đã được lắp đặt vào nòng pháo

ẢNH: NGUYỄN LONG

Hơn 100 người lắp đặt 500 quả pháo hoa tầm cao đón năm mới ở Bãi Sau- Ảnh 6.

Dân quân thường trực Ban chỉ huy quân sự phường Rạch Dừa Cao Phúc Tín đang cố định dây dẫn pháo

ẢNH: NGUYỄN LONG

Hơn 100 người lắp đặt 500 quả pháo hoa tầm cao đón năm mới ở Bãi Sau- Ảnh 7.

Thượng úy Nguyễn Mạnh Hùng, cán bộ Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 5 đang đấu kíp nổ vào pháo

ẢNH: NGUYỄN LONG

Hơn 100 người lắp đặt 500 quả pháo hoa tầm cao đón năm mới ở Bãi Sau- Ảnh 8.

Dàn pháo tầm cao sẵn sàng cho giờ "khai hỏa"

ẢNH: NGUYỄN LONG

