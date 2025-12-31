Trung tâm TP.HCM: Những điểm ngắm pháo hoa lý tưởng đêm giao thừa Tết Dương lịch 2026

Tối 31.12.2025, UBND TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa tại các vị trí quen thuộc, phân bố ở khu vực trung tâm và các cửa ngõ phía đông, phía nam, tạo điều kiện để đông đảo người dân và du khách cùng thưởng thức không khí giao thừa.

Cụ thể, 3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Trong đó, điểm bắn tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn có quy mô lớn nhất, với 1.260 quả pháo hoa nổ tầm cao, kết hợp 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật. Thời gian bắn pháo hoa diễn ra từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1.1.2026.

Công viên Bến Bạch Đằng được xem là nơi đẹp nhất để xem pháo hoa đêm giao thừa Tết Dương lịch 2026 ẢNH: DẠ THẢO

Do đó, ở khu vực trung tâm TP.HCM cũng có nhiều chỗ đẹp thoáng tầm nhìn pháo hoa trong đêm giao thừa. Cụ thể như mọi năm, nơi ngắm pháo hoa lý tưởng nhất của người dân TP.HCM được cho là khu vực công viên Bến Bạch Đằng, đường Tôn Đức Thắng. Tại đây, có tầm nhìn thoáng, thẳng ra sông Sài Gòn và chỉ cách nơi bắn pháo hoa không xa. Ngoài ra, dọc Bến Bạch Đằng và đường Tôn Đức Thắng lại kéo dài đến hơn 1 km.

Trong khi đó, nếu cần vị trí đẹp, riêng tư hơn thì có thể vào các quán cà phê ở các bến tàu, hay trên Bến Bạch Đằng. Hiện tại, các quán cà phê ở đây mở cửa đến rạng sáng ngày 1.1.2026 để phục vụ người dân ngắm pháo hoa.

Một nhân viên tại quán cà phê H.L nằm trong bến tàu du lịch cho biết trong đêm giao thừa, quán sẽ mở cửa đến tận 2 giờ, ngày 1.1.2026. Tuy nhiên, khách đến đây phải mua vé đặt chỗ mới có ghế ngồi đẹp. Giá vé mỗi người ở mức 279.000 đồng, đã bao gồm nước uống và bánh ngọt.

"Hiện tại có rất nhiều người mua và sắp hết vé, khách nên mua vé sớm. Tránh mua trễ sẽ không còn vé và chỗ ngồi nữa", nhân viên quán này cho biết.

Mọi năm, người dân ở khu vực trung tâm TP.HCM đều đến đường Tôn Đức Thắng để ngắm pháo hoa ẢNH: DẠ THẢO

Quán cà phê K. cũng nằm tại công viên Bến Bạch Đằng (đoạn gần bến tàu Bạch Đằng cũng đã thông báo bán vé xem pháo hoa đêm giao thừa. Hình thức mua vé tại cổng quán hoặc hình thức online. Giá vé tại địa điểm này là 299.000 đồng/người, bao gồm một ly nước, bánh và chai nước lọc.

Kế bên bến Bạch Đằng là phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng được xem là lựa chọn hợp lý cho thời điểm ngắm pháo hoa đêm giao thừa. Trong thời gian chờ bắn pháo hoa, phố đi bộ còn là nơi vui chơi, có các hoạt động biểu diễn nghệ thuật mừng năm mới. Điều đó khiến mỗi năm phố đi bộ Nguyễn Huệ trở thành nơi được nhiều người tìm đến.

Không những vậy, nhiều nơi như đường Hàm Nghi, Võ Văn Kiệt hay khu vực cầu Mống cũng là địa điểm được nhiều người dân TP.HCM lựa chọn. Cạnh trung tâm phường Sài Gòn là đường Tôn Đản cũng là nơi dễ ngắm pháo hoa nhất. Nơi đây giáp ranh với phường Sài Gòn và có hướng nhìn sang điểm bắn pháo hoa hầm sông Sài Gòn.

Một số quán cà phê nằm trên Bến Bạch Đằng có bán vé đặt chỗ xem pháo hoa ẢNH: DẠ THẢO

Bên cạnh đó, người dân cũng có thể xem pháo hoa ở các điểm trên cao ở các cao ốc, quán cà phê sân thượng. Địa điểm mới xem pháo hoa trong một vài năm trở lại là tòa nhà Marina Central Town. Ở đây có các quán cà phê, bar, nhà hàng thuận tiện cho việc ngắm pháo hoa. Ngoài ra các tòa nhà truyền thống như Landmark 81, Bitexco… cũng có các quán bar, nhà hàng mở cửa phục vụ trong đêm giao thừa.

Ở phía khu vực phường An Khánh có công viên bờ sông Sài Gòn, khu đường Mai Chí Thọ, các cung đường khu vực Thủ Thiêm cũng là điểm ngắm pháo hoa lý tưởng. Tại công viên bờ sông Sài Gòn rộng rãi, thoáng mát và có tầm nhìn thẳng về hướng hầm sông Sài Gòn, nơi bắn pháo hoa. Người dân đến đây có bãi giữ xe với giá không quá cao và thoải mái tìm nơi lý tưởng. Ở khu vực đường Mai Chí Thọ cũng có góc nhìn thoáng, đẹp, thường là nơi nhiều người chọn để ngắm pháo hoa.