Những con vật khiến cộng đồng dõi theo suốt năm 2025

Con bò trôi dạt trên mái nhà gây "sốt' mạng xã hội

Ngày 20.11.2025, khi nước lũ dâng cao đến 3 m, có một con bò to, nặng cả tạ trôi dạt lên mái nhà của anh Nguyễn Ngọc Vũ (39 tuổi, ở phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Bình Định cũ).

Trong lúc lũ dâng ngày càng cao, anh Vũ lo sợ mái nhà bị sập nên đã dùng gậy để xua con bò đi sang phần mái hiên nhà kho bên cạnh, nơi chỉ chứa đồ chứ không có người ở nhưng con bò không đi. Bất lực, anh Vũ đành để vậy rồi quay vào trong, đồng thời chụp hình, quay clip và đăng tải hình ảnh con bò lên mạng xã hội.

Khi clip về con bò của anh Vũ chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự thương xót cho cả người và những loài động vật trong thiên tai và mong rằng con bò còn sống, tìm về được với chủ.

Con bò đứng trên mái nhà anh Vũ tránh lũ ở Khánh Hòa ẢNH: NVCC

Đàn vịt bơi trên biển

Ngày 22.11, mạng xã hội chia sẻ rầm rộ hình ảnh một đàn vịt lênh đênh trên biển trong cơn lũ lớn vừa xảy ra ở đất liền tỉnh Khánh Hòa.

Khi hình ảnh đàn vịt ngập tràn mạng xã hội thì cư mạng lại tỏ ra lo lắng cho đàn vịt bị cuốn trôi, khả năng sống sót rất thấp. Tuy nhiên, vài ngày sau, đàn vịt đã "cập bến" đảo Hòn Tre trên vịnh Nha Trang, cách đất liền khoảng 5 km.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, đại diện của Vinpearl Nha Trang cho biết: "Sau khi đến đảo Hòn Tre, đàn vịt đã 'đi tham quan' ở các khu vui chơi, khách sạn, quán ăn… Cả đàn 15 con, di chuyển tự do trên đường, nhiều du khách thấy vậy đã cho ăn. Sau đó, nhân viên ở đây đã thả đàn vịt xuống những hồ nước ngọt trong khuôn viên các khu nghỉ dưỡng trên đảo".

Sau đó, đơn vị đã chuyển những con vịt đến bệnh viện thú y thuộc King's Garden – khu vườn thú duy nhất tại VinWonders Nha Trang. Tại đây, các bác sĩ thú y đang theo dõi sát sao và chăm sóc đàn vịt theo đúng quy trình chuyên môn. Đàn vịt được đặt tên, gắn mã định danh…

Đàn vịt được đặt tên, gắn mã định danh từng gây "sốt" mạng xã hội trong năm qua Ảnh: Vinperal Nha Trang

Thông qua câu chuyện tồn tại ngoạn mục của động vật trong thiên tai, cộng đồng mạng muốn gửi lời động viên đến người dân vùng lũ. Mọi người gửi gắm thông điệp: Dù trải qua nhiều mất mát vì bão lũ, con người vẫn kiên cường gượng dậy...

Con trâu đứng 6 ngày trên mái nhà giữa rốn lũ

Cũng trong thời điểm lũ lụt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ) hồi 19.11, có một con trâu bị trôi dạt và may mắn thoát chết khi đứng trên mái nhà người dân thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh.

Theo lời anh Trần Anh Vũ, khi nước lũ dâng cao, con trâu này từ nơi khác trôi dạt đến nhà mẹ anh. Sau đó, nó bám víu vào một số nơi và leo lên mái nhà vệ sinh ở góc trái của căn nhà. Nhờ có mái nhà vệ sinh chắc chắn nên con trâu tránh được đợt lũ kinh hoàng vừa qua.

Con trâu đứng suốt 5 ngày và có thể đã nhịn ăn 3 ngày trước đó trong thời điểm lũ lụt hoành hành. Sau khi nước rút, sẵn nhà có rơm khô, anh Vũ và mẹ thay nhau cho ăn mỗi sáng, kèm cho uống nước liên tục để con trâu duy trì sức lực.

Đến ngày thứ 6, con trâu được các chiến sĩ bộ đội tìm đến "giải cứu" và đưa xuống đất bằng chất những đống rơm một cách an toàn.x1

Con trâu từng được nhiều người biết đến khi đứng trên mái nhà suốt 6 ngày trong thời điểm lũ lụt ở xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk ẢNH: PHẠM HỮU

Trong thời điểm này, hình ảnh con trâu đứng trên mái nhà đã ngập tràn mạng xã hội. Các hội, nhóm, trang cá nhân hay Fanpage đều chia sẻ sát sao về con trâu này. Nhiều người còn gửi bình luận chia sẻ cách thức để đưa con trâu xuống đất.

Một bạn đọc có tên NPT3108 bình luận: "Hình ảnh con trâu rất đẹp gợi nhớ cho ta ý chí kiên cường, khả năng sinh tồn, tự lực cánh sinh với một niềm tin ngày mai trời sẽ sáng trong điều kiện khó khăn như chính đồng bào miền Trung đang trải qua thời điểm khó khăn nhất của thiên nhiên trong 50 năm trở lại đây. Chúc bà con miền Trung sớm ổn định cuộc sống để lại những khó khăn sau lưng với một tương lai tốt đẹp nha".

Gà lôi trắng

Hồi tháng 10 năm nay, gà lôi trắng bỗng nhiên nổi tiếng và được nhiều người quan tâm chia sẻ trên mạng xã hội trong suốt thời gian dài. Nguyên nhân khiến gà lôi trắng nổi tiếng vì đây là động vật quý hiếm, ít xuất hiện và là tang vật của một vụ án từng xảy ra tại tỉnh Hưng Yên.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2022, ông Thái Khắc Thành biết gà lôi trắng là loài động vật nguy cấp, quý hiếm, thuộc diện được bảo vệ, không được phép nuôi, nhốt, mua bán. Tuy nhiên, do thấy loài này có giá trị kinh tế cao, ông Thành vẫn nảy sinh ý định mua về nuôi để nhân giống, bán kiếm lời.

Năm 2024, ông Thành mua một con gà lôi trắng trống với giá 4,5 triệu đồng từ một người không rõ lai lịch tại Cần Thơ. Sau đó, ông tiếp tục đổi một con chim của mình để lấy hai con gà lôi mái từ một người cùng quê Nghệ An, nhằm nuôi chung để sinh sản. Quá trình nuôi, ông Thành không đăng ký với cơ quan chức năng theo quy định và kết quả, hai cá thể gà lôi mái đã sinh sản, nở được 10 con gà lôi non.

Gà lôi trắng được mạng xã hội quan tâm vào thời điểm tháng 10.2025 ẢNH: PHẠM HỮU

Tháng 3.2025, ông Thành sử dụng tài khoản Facebook đăng bán số gà lôi con với giá 500.000 đồng mỗi con. Sau khi nhận tiền đặt cọc 2 triệu đồng, ông cho 10 cá thể gà lôi non vào thùng giấy, thuê ô tô vận chuyển giao cho người mua. Sáng 2.4, số gà lội của ông bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Tại tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt ông Thành 6 năm tù về tội vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm. Tuy nhiên, sau đó Viện KSND tỉnh Hưng Yên cho rằng việc kết tội là chưa phù hợp, đã kháng nghị toàn bộ bản án, đề nghị hủy án để điều tra lại. TAND tỉnh Hưng Yên cũng quyết định cho ông Thành tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm.

Tòa cấp phúc thẩm đã quyết định sửa bản án hình sự sơ thẩm, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt bổ sung và hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đối với ông Thành.