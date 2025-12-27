Những đám cưới không giống ai năm 2025: Khi niềm vui đến từ những điều rất khác

Nhìn lại 2025, bên cạnh những đám cưới rộn ràng, chỉn chu về hình thức, vẫn có những ngày trọng đại của cô dâu chú rể khiến người ta nhớ lâu không vì xa hoa, mà bởi hoàn cảnh đặc biệt phía sau.

Có đám cưới không nhạc, ít khách; có lễ thành hôn diễn ra khi nhà cửa còn ngổn ngang sau lũ; có chú rể phải vào viện ngay giữa tiệc cưới. Những câu chuyện rất khác ấy đã để lại nhiều cảm xúc trong năm qua.



Chú rể dành cả tháng tự trang trí đám cưới

Thay vì thuê đơn vị tổ chức tiệc cưới mang đến, anh Nguyễn Thanh Lý Hải (28 tuổi, ở Đồng Tháp) tự tay đi mua tre trang trí cổng cưới, bàn thờ gia tiên và phông nền chụp ảnh cưới. Dân mạng hết lời khen ngợi vì sự đầu tư tỉ mỉ, tâm huyết của chú rể.

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Hải cho hay, ngoài rạp đám cưới thuê bản thân muốn làm những điều đặc biệt và ý nghĩa trong ngày hạnh phúc. Do vậy, một tháng trước đám cưới anh lên mạng, tìm kiếm vật liệu và tự tay trang trí những hạng mục cần thiết.

Anh Lý Hải tự trang trí đám cưới của mình ẢNH: NVCC

"Tôi tự đi mua tre, mua hoa và các vật liệu khác rồi nhìn mẫu trên mạng để thực hiện. Bàn gia tiên và phông nền chụp hình là khó làm nhất vì có nhiều chi tiết tỉ mỉ và phải làm chính xác vừa trang nghiêm vừa đẹp mắt. Ở quê không có nhiều nơi bán tre nên tôi phải đi 5 – 7 chỗ mới tìm mua được. May mắn, người dân biết ý tưởng nên họ tự chặt tre rồi tôi mang về", anh Hải nói.

Đám cưới sát nhau, họ hàng giao lưu qua tường rào

Mạng xã hội chia sẻ đám cưới hai nhà sát nhau khiến cộng đồng mạng nức nở khen khéo chọn. Đám cưới này để lại những hình ảnh ấn tượng cho mọi người trong năm 2025.

Mọi người dự đám cưới giao lưu qua bức tường rào ẢNH: NVCC

Đoạn clip ghi lại cảnh đám cưới nhà cô dâu và chú rể sát nhau, gia đình phải đặt bảng hướng dẫn để khách mời không nhầm lẫn. Người đăng tải chia sẻ với dòng trạng thái: "Hai nhà cách nhau đúng cái vách tường, phải soi kỹ lại không đi nhầm cổng", thu hút hàng triệu lượt xem. Ngoài ra, họ hàng hai bên cùng mang rượu ra bức tường rào giao lưu, không khí diễn ra vui vẻ, phấn khởi.

Nhân vật chính trong câu chuyện trên là cô dâu Đinh Thị Hồng (26 tuổi) và chú rể Đinh Mạnh Thương (33 tuổi), cùng ở Ninh Bình. Anh Thương cho biết, khi hai người quyết định về chung một nhà, hàng xóm rất bất ngờ vì trước đây cứ ngỡ họ chỉ là bạn bè bình thường. Do gần nhà nhau, trong đám cưới họ hàng của hai bên có thể giao lưu, trò chuyện qua bức tường rào.

Cô dâu đeo trĩu vàng trong ngày cưới

Đám cưới của đôi trẻ ở Tây Ninh trở thành tâm điểm mạng xã hội khi cô dâu được nhà trai trao tặng gần 30 cây vàng cùng nhiều món quà giá trị.

Cô dâu đeo trĩu vàng trong ngày cưới ẢNH: NVCC

Món quà cưới gồm gần 30 cây vàng và 200 triệu đồng được gia đình hai bên trao tặng như một lời chúc phúc trọn vẹn. Cô dâu đeo nhiều kiềng vàng trên cổ, số lượng nhiều nên phải lồng vào với nhau, chưa kể số vàng đeo trên tay. Giữa thời điểm giá vàng cao ngất ngưởng, nhiều người nhiệt tình "xin vía". Đoạn clip thu hút nhiều bình luận, chia sẻ sau khi đăng tải lên mạng xã hội.

Cô dâu Đoàn Hoài Thương (ở Tây Ninh) biết trong đám hỏi và đám cưới, chị nhận được gần 30 cây vàng. Vì lượng vàng lớn nên đeo không xuể nên cô dâu chỉ đeo hơn 20 cây trên người, còn lại cất giữ.

Bà sui cực trẻ nhảy dân vũ trong đám cưới con gái

Mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh mẹ cô dâu cùng hội bạn góp vui trong đám cưới của con gái bằng tiết mục dân vũ sôi động. Bà sui mặc trang phục áo dài truyền thống còn nhóm bạn ăn mặc lộng lẫy biểu diễn hết sức nhiệt tình. Đoạn clip thu hút hàng trăm ngàn lượt xem cùng nhiều bình luận quan tâm. Ai nấy đều cho rằng bà sui quá trẻ trung, năng động.

Bà sui có đam mê nhảy dân vũ ẢNH: NVCC

Nhân vật chính trong câu chuyện trên là bà Hoàng Bảo Anh, 53 tuổi, quê ở Quảng Trị, đám cưới của con gái bà là Hà My (26 tuổi). Chia sẻ với Thanh Niên, Hà My cho biết, mẹ chị thường tham gia CLB nhảy dân vũ ở địa phương cùng bạn bè, hàng xóm. Trong đám cưới, mẹ muốn khuấy động không khí cũng như tạo nhiều kỷ niệm đáng nhớ nên quyết định biểu diễn tiết mục dân vũ. Con gái cũng bất ngờ với màn trình diễn của mẹ vì lúc đầu nghĩ chỉ có nhóm bạn của mẹ lên sân khấu.

Chú rể nhập viện giữa đám cưới

Đám cưới của chú rể Vũ Xuân Hùng (35 tuổi, quê ở Thái Nguyên) và cô dâu Tô Trang (35 tuổi, quê ở Cao Bằng) cũng thu hút sự quan tâm của dân mạng trong năm 2025.

Anh Hùng cho biết hôm tổ chức đám cưới sau khi tiếp một lượt khách anh về nhà nghỉ ngơi và tắm rửa để chuẩn bị tiếp lượt khách khác ở nhà hàng vào buổi chiều.

Cô dâu thất thần trong đám cưới vì chú rể nhập viện ẢNH: NVCC

Trong khi tắm, anh thấy cơ thể không được bình thường, có dấu hiệu choáng váng, buốt đầu. Anh vào giường nghỉ ngơi, nhờ người khác xoa đầu, đánh gió và sau đó ra nhà hàng để chuẩn bị đón khách.

Đến 16 giờ 30 khi đang tiếp khách ở nhà hàng, anh thấy cơ thể lại khó chịu, trong người thấy lạnh dù trời rất nóng. Anh không chịu nổi nên nhờ người chở vào bệnh viện và dặn vợ ở lại tiếp khách.

"Sau khi vào bệnh viện, tôi được các bác sĩ cho uống thuốc theo chỉ định và yêu cầu nhập viện. Tuy nhiên, tôi nghĩ đến việc vợ đang đợi và khách mời đang có mặt ở bữa tiệc nên nhờ bác sĩ dùng các biện pháp hỗ trợ để quay lại tổ chức xong xuôi", anh Hùng nói.

Đám cưới sau lũ ở Hòa Thịnh

Những ngày cuối tháng 11, xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) chìm trong biển nước do mưa lũ lịch sử. Đám cưới của cô dâu Nguyễn Thị Thanh Thùy (thôn Phong Niên, xã Phú Hòa 1) và chú rể Nguyễn Văn Hòa (thôn Phú Mỹ, xã Hòa Thịnh) diễn ra sau trận lũ lịch sử.

Ông Nguyễn Vân, cha cô dâu cho biết gia đình cố gắng tổ chức đám cưới cho con gái đúng ngày giờ đã định cho dù phải chịu thiệt hại nặng nề sau lũ. Trước đó 6 tháng, hai gia đình đã gặp nhau, bàn bạc thống nhất ngày 27.11 sẽ là lễ cưới cho chị Thùy và anh Hòa. Tuy nhiên, điều làm ông Vân không ngờ tới là lần lũ lụt lịch sử vừa qua đã gây thiệt hại rất lớn cho gia đình ông lẫn sui gia. Mãi đến ngày 22 và 23.11, nước lũ bắt đầu rút dần và hai gia đình vẫn quyết tâm không dời ngày.

Đám cưới của cô dâu Thanh Thùy trong bối cảnh lũ vừa rút, mọi thứ còn ngổn ngang ẢNH: NVCC

Đám cưới diễn ra trong không khí khá buồn, không có nhạc và chỉ có vài chục người là bà con hàng xóm, họ hàng đến dự. Nhiều người không thể đến vì đường sá tắc nghẽn, nhà cửa tan hoang và chưa kịp gửi thiệp mời.

"Bữa đó đưa con về nhà chồng tôi và vợ ứa nước mắt. Thấy cái cảnh điêu tàn quá, thấy con mình có ngày vui mà không có nhạc, không có khách... buồn lắm", ông Vân trầm ngâm.