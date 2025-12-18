Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Gia đình

Cha cô dâu tặng món quà đặc biệt: Màn múa võ karate gây bất ngờ ở đám cưới

Dương Lan
Dương Lan
18/12/2025 12:12 GMT+7

Trong đám cưới của con gái ở Hà Tĩnh, người cha cùng bạn bè dành tặng món quà đặc biệt - màn múa võ karate đầy ấn tượng, gửi gắm thông điệp sâu sắc về cuộc sống hôn nhân.

Đoạn clip ghi lại màn múa võ đầy thú vị của cha cô dâu trong đám cưới ở Hà Tĩnh thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Thay vì những màn nhảy hiện đại thường thấy, người cha thể hiện những động tác uy nghiêm, thể hiện sự mạnh mẽ, khí phách của môn karate. Không khí ở đám cưới trở nên sôi động vì món quà đặc biệt này. Nhiều người ghi lại khoảnh khắc ấn tượng và chia sẻ lên mạng xã hội khiến clip đạt hàng triệu lượt xem.

Clip cha cô dâu thể hiện màn múa karate trong đám cưới con gái

Nhân vật chính trong câu chuyện trên là ông Phạm Thanh Bình (50 tuổi, quê ở Hà Tĩnh) và con gái là Phạm Nguyễn Anh Thư (23 tuổi).

Ông Bình cho biết, bài quyền có tên là Tekki Shodan. Trong đó Tekki có nghĩa là ngựa sắt, chiến mã còn Shodan có nghĩa là khởi đầu. Ông muốn gửi gắm rằng cuộc sống hôn nhân bên cạnh những hạnh phúc sẽ có những khó khăn, con gái hãy vững tin chiến đấu với tất cả.

Khi đưa ra ý tưởng, ông ngỏ ý mời những người trong Hội Karate Hà Tĩnh tham gia đồng diễn và được mọi người đồng ý. Mọi người âm thầm tập luyện, giữ kín bí mật và thể hiện một cách bất ngờ trước con gái, con rể và quan viên hai họ.

Cha cô dâu cùng bạn tặng màn múa võ Karate 'cực chất' trong đám cưới con gái - Ảnh 1.

Ông Bình (thứ ba từ trái qua) chụp hình kỷ niệm trong ngày cưới con gái

ẢNH: NVCC

"Tôi tin khách mời sẽ hiểu ý nghĩa của bài quyền cũng như những mong muốn của bản thân gửi đến con gái. Đó là một trong những bài quyền quen thuộc trong môn karate. Cuộc sống không tránh khỏi những lúc sóng gió, tôi mong con vững vàng như ngựa sắt dùng một đòn phản công để chống lại các cuộc tấn công từ 4 phương, 8 hướng", ông Bình chia sẻ.

Ông Bình công tác tại một trung tâm y tế địa phương, theo đuổi môn karate từ năm 1992. Ông gắn bó thêm với công việc huấn luyện môn thể thao này khoảng 7 năm nay. Con gái của ông cũng học môn karate nhưng vì không sắp xếp được thời gian nên không thể theo đuổi đến cùng.

Cha cô dâu cùng bạn tặng màn múa võ Karate 'cực chất' trong đám cưới con gái - Ảnh 2.

Ông Bình gắn bó môn karate trong khoảng thời gian dài

ẢNH: NVCC

Vợ chồng ông có 4 con gái, Anh Thư là con gái đầu. Với ông, con gái là người hiếu thảo, rất chăm chỉ. Ngày con lên xe hoa về nhà chồng, ông xúc động, mong con luôn hạnh phúc, bình an.

Cô dâu Anh Thư rất bất ngờ trước món quà đặc biệt của cha và các đồng diễn. "Mình hạnh phúc khi đám cưới của mình có một tiết mục đặc sắc, để lại ấn tượng với người xem trực tiếp và những ai xem được màn múa võ trên mạng xã hội", Anh Thư chia sẻ.

