Chú rể Ấn Độ về miền Tây rước dâu: Đám cưới 'triệu view' đậm chất Việt

Clip đám cưới đang "hot nhất mạng xã hội" những ngày qua được một tài khoản có tên "Tris Film - Phóng sự cưới miền Tây" đăng tải với dòng trạng thái: "Đám cưới Việt Nam - Ấn Độ đang nổi mấy ngày nay".

Đám cưới Việt - Ấn gây sốt mạng

Nội dung clip ghi lại cảnh chú rể Ấn Độ mặc áo dài, cùng gia đình về miền Tây cưới vợ theo đúng phong tục, lễ nghi của người Việt. Khoảnh khắc hạnh phúc của cô dâu, chú rể và hai bên gia đình trong ngày trọng đại cùng vẻ đẹp của văn hóa đám cưới miền Tây nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng.

Đám cưới của cặp đôi Việt - Ấn gây sốt mạng xã hội những ngày qua ẢNH: NGUYỄN MINH TRÍ

Nhiều người để lại bình luận, bày tỏ sự hào hứng với đám cưới của cô dâu Việt và chú rể Ấn, dành lời khen cho chú rể và gia đình khi tôn trọng văn hóa Việt Nam. Bên cạnh đó, vô số lời chúc mừng "trăm năm hạnh phúc" gửi tới cô dâu và chú rể.

Tài khoản Vợ Chồng Việt Ấn bình luận: "Chúc mừng hạnh phúc hai bạn. Mình cũng lấy chồng Ấn Độ. Đám cưới theo phong tục Việt Nam của mình thật vui". "Nhìn chú rể hiền và phúc hậu", Không Tên chia sẻ. "Nhìn họ hạnh phúc mình cũng vui lây", nickname Nguyễn Chính bày tỏ.

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Nguyễn Minh Trí (24 tuổi) ở Cần Thơ là người đăng tải clip cho biết anh và ê kíp của mình được cô dâu, chú rể lựa chọn chụp ảnh, quay phim để lưu giữ kỷ niệm trong ngày cưới. Hôn lễ tổ chức vào ngày 9.11 mới đây tại nhà cô dâu ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ).

Chú rể người Ấn và gia đình vượt hàng ngàn km về Việt Nam rước dâu ẢNH: NGUYỄN MINH TRÍ

Cổng cưới đậm chất miền Tây ẢNH: NGUYỄN MINH TRÍ

Anh Trí (thứ ba từ trái sang) cùng ê kíp hào hứng khi chụp ảnh đám cưới Việt - Ấn ẢNH: NVCC

Hơn 4 năm làm trong lĩnh vực này, anh Trí đã từng thực hiện phóng sự cưới cho nhiều cặp đôi có chú rể là người ngoại quốc đến từ nhiều quốc gia như Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ…

"Đây là cặp đôi Việt - Ấn thứ hai mà ê kíp mình chụp ảnh cưới. Cô dâu xinh đẹp, chú rể điển trai, hiền lành khiến mình cảm thấy vô cùng yêu quý và ấn tượng. Chia sẻ khoảnh khắc đám cưới lên mạng xã hội để lưu giữ kỷ niệm, mình bất ngờ khi được hàng triệu lượt người xem, bình luận", anh chia sẻ.

Tình yêu vượt qua rào cản văn hóa

Cô dâu và chú rể gây sốt những ngày qua là chị Nguyễn Như Ý (31 tuổi) và anh Abhishek Khandelwal (30 tuổi). Chia sẻ với Thanh Niên, chị Như Ý vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc của ngày cưới mới diễn ra.

Theo lời kể của cô dâu quê miền Tây, chị là người đã lên ý tưởng cho đám cưới của mình. "Mình muốn làm một đám cưới truyền thống của miền Tây với cổng cưới rồng phụng, lá dừa, đầy đủ những nghi lễ. Mình muốn chồng và gia đình chồng hiểu hơn về văn hóa Việt Nam mình. Nhà chồng hoàn toàn ủng hộ ý tưởng đó và bản thân mình cũng bất ngờ, có nhiều cảm xúc lẫn lộn khi đám cưới được nhiều người quan tâm đến vậy", chị Như Ý chia sẻ.

Chị Như Ý và anh Abhishek lần đầu gặp nhau tại Cà Mau vào năm 2024 ẢNH: NVCC

Sau thời gian tìm hiểu, yêu nhau, cặp đôi hạnh phúc về chung một nhà ẢNH: NGUYỄN MINH TRÍ

Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 3.2024 khi anh chị lần đầu gặp nhau trong một triển lãm quốc tế về thủy sản diễn ra ở Cà Mau. Lúc này, chị đang làm việc tại một công ty kinh doanh về thuốc thủy sản ở Cần Thơ, còn anh làm việc ở một công ty thức ăn thủy sản có tiếng của Ấn Độ và đang trong những ngày công tác tại Việt Nam.

Vì gian hàng sự kiện của cả hai ở cạnh nhau, nên anh chị có duyên gặp gỡ, làm quen. Sau khi anh về nước, cặp đôi giữ liên lạc với nhau. Sau một thời gian trò chuyện, nhắn tin, cảm nhận được sự đồng điệu trong tâm hồn và tính cách, cả hai quyết định chính thức tìm hiểu, yêu nhau.

Không lâu sau, chị Như Ý quyết định sang Ấn Độ du lịch và anh Abhishek chính là "hướng dẫn viên" đặc biệt. Từ chuyến đi này, mối quan hệ của cô gái Việt và chàng trai Ấn trở nên gắn kết hơn. Chị kể ban đầu, gia đình hai bên không ủng hộ anh chị yêu nhau vì khoảng cách địa lý và sự khác biệt văn hóa. Tuy nhiên, bằng tình cảm chân thành, cặp đôi đã thuyết phục gia đình thành công.

Những khoảnh khắc hạnh phúc ở đám cưới Việt - Ấn ẢNH: NGUYỄN MINH TRÍ

Hiện tại, chị Như Ý đang trong những ngày đầu làm dâu ở Ấn Độ. Vợ chồng son lập kênh YouTube có tên "Tình yêu Việt - Ấn", chia sẻ và lưu giữ những khoảnh khắc kỷ niệm cùng nhau ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã ấn tượng với vợ vì vẻ ngoài dễ thương, xinh đẹp cũng như tính cách vui vẻ, cởi mở. Thời điểm đó, cô ấy không nói giỏi tiếng Anh, nhưng vợ tôi đã cố gắng để cải thiện điều đó, để giao tiếp với tôi tốt hơn và tôi thực sự xúc động", anh Abhishek chia sẻ.

Hiện tại, chị Như Ý đang trong những ngày đầu làm dâu ở Ấn Độ, bắt đầu hành trình xây đắp cho tổ ấm của mình. Chị và chồng có kế hoạch kinh doanh cà phê Việt Nam tại Ấn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, vợ chồng son cũng lập kênh YouTube có tên "Tình yêu Việt - Ấn", chia sẻ và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp trong hành trình đặc biệt của cặp đôi.