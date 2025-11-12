S.T Sơn Thạch tiết lộ từng 'trốn viện' để đi diễn đám cưới

Bầu trời này có em cũng chính là dự án mở đầu cho chặng hành trình mới của S.T Sơn Thạch sau Anh trai vượt ngàn chông gai. Ca khúc đang "gây bão" khi khiến cả Isaac lẫn Jun Phạm “không nhận ra” giọng hát của người anh em.

'Trốn viện' 3 tiếng vì một lời hứa

Mới đây, S.T Sơn Thạch đã chính thức cho ra mắt MV Bầu trời này có em . Tuy nhiên, đằng sau lý do ra mắt ca khúc này mới thực sự khiến khán giả bất ngờ. Được biết, S.T Sơn Thạch đã ấp ủ dành tặng ca khúc này cho Á hậu Quỳnh Châu trong ngày trọng đại 26.10. Thế nhưng, nam ca sĩ phải nhập viện 2 ngày trước lễ cưới. Anh đã xin bác sĩ cho mình "trốn viện" 3 tiếng để có mặt tại tiệc cưới, đích thân hát tặng cô dâu chú rể.

Khoảnh khắc S.T Sơn Thạch "trốn viện" 3 tiếng để đích thân hát tặng món quà cưới đặc biệt Bầu trời này có em cho Á hậu Quỳnh Châu và Ngọc Phát Ảnh: FBNV

Lý giải cho hành động “liều lĩnh” này, nam ca sĩ chia sẻ: “Châu là một cô em gái xinh đẹp, dễ thương còn Phát lại là một chàng trai rất tài giỏi, luôn cố gắng trong công việc và cực kỳ chân thành. Cả Châu lẫn Phát đều luôn nỗ lực trong tình yêu, cuộc sống và công việc nên S.T rất trân quý cả hai. S.T hy vọng Bầu trời này có em sẽ là một món quà ý nghĩa”. Để lưu lại khoảnh khắc này, S.T đã âm thầm thực hiện Wedding Version MV, lồng ghép những hình ảnh hạnh phúc trong lễ cưới của người bạn thân thiết.

Màn 'lột xác' của S.T Sơn Thạch sau Anh trai vượt ngàn chông gai

Trước đó, bản demo 30 giây của ca khúc đã khiến fan thổn thức. Nhưng người “sốc” nhất chính là những anh em thân thiết của anh như Isaac, Jun Phạm, Bùi Công Nam, BB Trần... Tất cả đều chung một nhận xét: “Đây là ca khúc S.T hát hay nhất từ trước đến nay”.

Sự trưởng thành trong giọng hát của S.T đã khiến Jun Phạm bất ngờ: “Bản ballad rất hay, nhẹ nhàng. Jun rất bất ngờ vì tưởng S.T sẽ chọn một bài performance”. Isaac thậm chí còn “không nhận ra” giọng của S.T: “Rất tình cảm! Bài này siêu dễ thương, ballad nhưng rất gần gũi, không sến và còn có chất gen Z nữa”. Chính Bùi Công Nam cũng khẳng định, đây là ca khúc mà S.T hát hay nhất trong tất cả các sản phẩm âm nhạc từng ra mắt.

Trước sự “ngỡ ngàng” của Jun Phạm, S.T thẳng thắn cho biết anh vốn không đặt ra ranh giới của nghệ sĩ trình diễn hay ca sĩ thực thụ, bởi “tất cả đều là S.T Sơn Thạch”. Nam ca sĩ giải thích rằng sau Anh trai vượt ngàn chông gai, anh muốn tập trung nhiều hơn cho âm nhạc.

S.T Sơn Thạch với tạo hình lịch lãm, đầy chất thơ trong MV Bầu trời này có em Ảnh: FBNV

“S.T không muốn nói quá nhiều về sự thay đổi của mình thời gian qua mà muốn để âm nhạc thể hiện điều đó. Và Bầu trời này có em là một ví dụ điển hình cho điều mà S.T vừa ra mắt”, anh chia sẻ. Bầu trời này có em không chỉ là lời bộc bạch của chàng trai dành cho cô gái mình yêu, mà còn mang thông điệp chữa lành. Nhiều người tò mò liệu đây có phải là cảm xúc từ trải nghiệm tình yêu cá nhân của chính S.T ở hiện tại.

Tuy nhiên, anh tiết lộ: “Đây là những cảm xúc, trải nghiệm của nhạc sĩ trẻ Nguyễn Mẫn. Lần đầu nghe bản demo của ca khúc là S.T thích luôn, vì cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong lòng. S.T hy vọng những người bạn, những khán giả cũng có cùng cảm giác như vậy”.

Ca khúc nhanh chóng "gây bão", leo thẳng lên vị trí số 1 bảng xếp hạng iTunes Việt Nam Ảnh: FBNV

Đáng lẽ ca khúc đã được ra mắt sớm hơn, nhưng S.T quyết định dời lại vì tình hình mưa bão ở miền Trung. Hiện tại, khi mọi thứ đã tạm ổn, nam ca sĩ mới giới thiệu sản phẩm đến khán giả. Nhiều bình luận cho rằng Bầu trời này có em được dự đoán sẽ trở thành hit mùa cưới 2025.