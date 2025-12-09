Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Cả gia đình gặp nạn sau đám cưới

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, 4 người tử vong

Sáng nay 9.12, đại diện Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng cùng lãnh đạo P.Tam Kỳ đã đến Bệnh viện đa khoa Quảng Nam để thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra rạng sáng cùng ngày trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua xã Tam Xuân, TP.Đà Nẵng).

Tại khoa Cấp cứu, nhiều nạn nhân vẫn đang được điều trị trong tình trạng chấn thương nặng.

Các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam ẢNH: C.X

Lực lượng chức năng vẫn đang liên hệ với người thân ở quê nhà để xác minh danh tính 3 nạn nhân tử vong tại hiện trường.

Theo lời kể của các nạn nhân, toàn bộ những người trên xe đều là người trong cùng một gia đình. Cuối tuần trước, sau lễ cưới tại nhà gái ở Ninh Bình, cả gia đình gồm 13 người đã di chuyển vào Lâm Đồng để tổ chức đám cưới phía nhà trai.

Chiều 8.12, sau buổi lễ ở Lâm Đồng, mọi người lên xe để quay lại quê nhà. Đến rạng sáng nay 9.12, khi xe đang lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, hầu hết hành khách đều ngủ say thì tai nạn bất ngờ xảy ra.

Ông Nguyễn Văn Hạnh (55 tuổi, ở Ninh Bình) cho biết đang ngủ thì nghe tiếng nổ lớn, khi tỉnh dậy mới biết mình bị tai nạn. "Thời điểm gặp nạn, hầu hết mọi người đang ngủ. Nghe "rầm" một cái, tôi tỉnh dậy thì không thấy xe nào, chỉ thấy một xe phía trước. Mọi người trên xe bất tỉnh hết, tôi bị đau không dậy được, sau đó lực lượng chức năng đến mới giải cứu đưa từng người ra ngoài", ông Hạnh kể.

Chú rể trong vụ tai nạn là Hoàng Văn Trung (23 tuổi, quê Lâm Đồng) và cô dâu là Vũ Thị Đông (23 tuổi, ở xã Hải An, Ninh Bình).

Chị Vũ Thị Đông cho biết thời điểm xảy ra tai nạn mọi người đều đang ngủ nên không ai kịp phản ứng. Hai vợ chồng chị ngồi ở hàng ghế giữa. Cả hai chỉ nhớ lại cảm giác choáng váng sau cú va chạm mạnh.

Xe 16 chỗ do anh Phạm Văn Kiều (39 tuổi, ở xã Hải Thịnh, Ninh Bình) điều khiển. Anh Kiều là tài xế dịch vụ, cũng là anh họ của chú rể Trung.

Ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (đang chỉ tay), kiểm tra hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong ẢNH: C.X

3 người tử vong tại hiện trường gồm: chị Lê Thị Đông, anh Vương Văn Tỉnh (cùng 37 tuổi, cùng ở xã Hải Tiến) và bà Hoàng Thị Vóc (76 tuổi, ở xã Hải Quan, cùng tỉnh Ninh Bình).



Khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn

Trong sáng nay, ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cũng đã đến hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Ông Nam yêu cầu các cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn này.

Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, cho hay vào lúc 5 giờ 40 phút ngày 9.12, khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Quảng Nam tiếp nhận 8 hành khách tình trạng đa chấn thương trong vụ tai nạn giao thông.

8 hành khách đưa vào cấp cứu gồm: Vũ Văn Trinh (54 tuổi), Trần Thị Xuân (48 tuổi), Phạm Văn Kiều (39 tuổi), Hoàng Thị Thùy (39 tuổi), Trần Thị Vinh (51 tuổi), Vũ Thị Đông (23 tuổi), Hoàng Văn Trung (23 tuổi) và Nguyễn Văn Hạnh (55 tuổi, tất cả đều ở Ninh Bình).

Ông Khoa cho hay, bệnh viện đã huy động mọi nguồn lực tập trung điều trị và chăm sóc tốt nhất cho những ca bị nặng. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà Trần Thị Vinh đã tử vong. Đây là nạn nhân thứ 4 tử vong (có 3 hành khách tử vong tại chỗ) trong vụ tai nạn này.