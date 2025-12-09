Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, 3 hành khách tử vong

Mạnh Cường
Mạnh Cường
09/12/2025 08:18 GMT+7

Một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa xe khách 16 chỗ và xe đầu kéo khiến 3 hành khách tử vong tại chỗ, 10 người bị thương.

Sáng nay 9.12, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua địa bàn thành phố vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, tai nạn xảy ra lúc 4 giờ 12 phút hôm nay 9.12. Xe khách 16 chỗ BS 29B-081.62 (chưa rõ danh tính tài xế điều khiển) chở trên xe 12 hành khách lưu thông trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, khi đến Km71+200 thuộc thôn Bích Ngô (xã Tam Xuân, TP.Đà Nẵng) thì bất ngờ va chạm mạnh với xe đầu kéo BS 15C-360.35 kéo theo rơ moóc BS 15R-149.06 do lái xe Bùi Mạnh Thắng (43 tuổi, ở Hải Phòng) điều khiển.

Tai nạn thương tâm trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến 3 người tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

ẢNH: C.X

Hậu quả, 3 hành khách trên xe khách tử vong tại chỗ, 10 người khác bị thương, ô tô khách hư hỏng nặng.

Ngay sau đó, các hành khách bị thương đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa Quảng Nam đóng tại P.Tam Kỳ (TP.Đà Nẵng) cấp cứu.

Tai nạn thương tâm trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến 3 người tử vong - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa các nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng ra ngoài

ẢNH: C.X

Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến 4 người tử vong

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng đã phối hợp với Công an xã Tam Xuân có mặt tại hiện trường, lấy thông tin, phân luồng điều tiết giao thông.

Trong khi đó, xác nhận với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cho biết trong sáng nay bệnh viện tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân trong tình trạng bị thương nặng từ vụ tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Bệnh viện đã huy động nhiều khoa phối hợp tích cực cứu chữa cho các bệnh nhân.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đang được điều tra, làm rõ.

