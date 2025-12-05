Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, tài xế tử vong

Huy Đạt
Huy Đạt
05/12/2025 16:29 GMT+7

Vụ va chạm mạnh giữa xe tải và xe đầu kéo trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến tài xế xe tải tử vong tại chỗ, tuyến cao tốc hướng bắc - nam ùn ứ.

Ngày 5.12, lực lượng chức năng TP.Đà Nẵng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến 1 tài xế tử vong. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 sáng nay 5.12, xe tải BS 88H-022.13 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông theo hướng bắc - nam, khi đến Km 56+700 thuộc địa phận xã Tây Hồ (TP.Đà Nẵng) thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo BS 35G-001.69 kéo theo rơ moóc BS 35RM-000.37.

Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, tài xế tử vong- Ảnh 1.

Đầu xe tải biến dạng hoàn toàn sau cú va chạm với xe đầu kéo, tài xế tử vong trên ghế lái

ẢNH: Đ.X

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe tải biến dạng hoàn toàn, tài xế bị mắc kẹt trong cabin, tử vong tại chỗ; xe đầu kéo bị hư hỏng nhẹ ở phần đuôi rơ moóc. 

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã đến phong tỏa hiện trường và tổ chức phân luồng giao thông, hướng dẫn xe lưu thông theo hướng bắc - nam đi xuống trạm thu phí Hà Lam (cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn. 

Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, tài xế tử vong- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua trạm thu phí Hà Lam

ẢNH: Đ.X

Theo đơn vị quản lý tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, thời điểm xảy ra tai nạn, điều kiện mặt đường bình thường, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ. Nguyên nhân vụ việc đang  được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan: 2 xe đầu kéo va chạm, tài xế mắc kẹt

Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan: 2 xe đầu kéo va chạm, tài xế mắc kẹt

2 xe đầu kéo va chạm trên cao tốc Hòa Liên - Túy Loan (TP.Đà Nẵng) khiến một tài xế kẹt trong cabin biến dạng. Lực lượng chức năng đang nỗ lực cứu nạn.

