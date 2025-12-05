Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, tài xế tử vong

Ngày 5.12, lực lượng chức năng TP.Đà Nẵng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến 1 tài xế tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 sáng nay 5.12, xe tải BS 88H-022.13 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông theo hướng bắc - nam, khi đến Km 56+700 thuộc địa phận xã Tây Hồ (TP.Đà Nẵng) thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo BS 35G-001.69 kéo theo rơ moóc BS 35RM-000.37.

Đầu xe tải biến dạng hoàn toàn sau cú va chạm với xe đầu kéo, tài xế tử vong trên ghế lái ẢNH: Đ.X

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe tải biến dạng hoàn toàn, tài xế bị mắc kẹt trong cabin, tử vong tại chỗ; xe đầu kéo bị hư hỏng nhẹ ở phần đuôi rơ moóc.



Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã đến phong tỏa hiện trường và tổ chức phân luồng giao thông, hướng dẫn xe lưu thông theo hướng bắc - nam đi xuống trạm thu phí Hà Lam (cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua trạm thu phí Hà Lam ẢNH: Đ.X

Theo đơn vị quản lý tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, thời điểm xảy ra tai nạn, điều kiện mặt đường bình thường, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.