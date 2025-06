Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Tạm giữ tài xế xe đầu kéo

Chiều 21.6, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết liên quan vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến 2 người tử vong và nhiều người khác bị thương, đơn vị đã tạm giữ hình sự tài xế xe đầu kéo Lê Xuân Hưng (44 tuổi, ở Vĩnh Phúc).

Vị này cũng thông tin, làm việc với công an, tài xế Lê Xuân Hưng khai do buồn ngủ nên dừng xe ở làn khẩn cấp. Khi tài xế Hưng đang ngủ, bất ngờ xe đầu kéo bị xe khách tông từ sau xe. Hiện đang công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 16 người bị thương ẢNH: C.X

Như Thanh Niên đã thông tin, vào lúc 3 giờ ngày 19.6, xe khách 45 chỗ BS 15H - 098.25 do tài xế Phạm Đức Toàn (49 tuổi, ở Nam Định) điều khiển, lưu thông trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi theo hướng bắc - nam, khi đến Km 46+100 đoạn qua xã Bình Chánh (H.Thăng Bình, Quảng Nam) thì tông mạnh vào phía sau xe đầu kéo BS 29H-928.77 kéo theo rơ moóc BS 29RM-000.74. Xe đầu kéo do tài xế Lê Xuân Hưng điều khiển đang dừng đỗ ở làn khẩn cấp.

Lực lượng chức năng giải cứu các nạn nhân mắc kẹt trong vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ẢNH: C.X

Hậu quả vụ tai nạn khiến tài xế Toàn cùng phụ xe Nguyễn Văn Thắng (ở Hải Dương) tử vong tại chỗ, mắc kẹt trong ca bin; khoảng 16 hành khách trên xe khách bị thương.

Tiếp nhận thông tin, Cục CSGT đã cử 5 cán bộ, chiến sĩ đến bảo vệ hiện trường, phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam phân luồng, điều tiết giao thông và đưa 16 hành khách bị thương trên xe khách đến Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cấp cứu. Đồng thời, đưa 2 nạn nhân đã tử vong bị mắc kẹt trong ca bin ra bên ngoài.

Ngoài ra, Cục CSGT cũng đã kiểm tra nhanh, không phát hiện vi phạm nồng độ cồn cũng như ma túy đối với tài xế Lê Xuân Hưng.