Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan: 2 xe đầu kéo va chạm, tài xế mắc kẹt

Tối 20.11, lực lượng chức năng TP.Đà Nẵng đã tiếp cận hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe đầu kéo xảy ra trên tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, đoạn qua khu vực cầu vượt đường Nguyễn Tất Thành (TP.Đà Nẵng).

Hiện trường xe đầu kéo va chạm mạnh vào xe đầu kéo cùng chiều ẢNH: H.Đ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 cùng ngày (20.11), xe đầu kéo BS 60F-010.42 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông hướng nam - bắc. Khi đến vị trí trên thì bất ngờ tông mạnh vào đuôi rơ moóc của một xe đầu kéo khác chạy cùng chiều.

Cú va chạm rất mạnh khiến phần đầu kéo 60F-010.42 biến dạng hoàn toàn, cabin bẹp dúm, tài xế kẹt bên trong và bị thương nặng. Người dân sống gần cao tốc cùng nhiều tài xế đi qua đã dừng xe tìm cách hỗ trợ giải cứu nhưng không thể tiếp cận do cabin bị ép chặt.

Khoảng 10 phút sau, lực lượng CSGT Đà Nẵng đã có mặt điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp lực lượng cứu nạn cứu hộ triển khai phương án đưa tài xế ra ngoài.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xử lý hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.