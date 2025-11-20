Đà Nẵng: Bắt giữ nghi phạm tuồn gần 11,8 lượng vàng qua biên giới Việt - Lào

Chiều 20.11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an TP.Đà Nẵng) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Văn Đồng (40 tuổi, ở thôn An Tân, xã Thượng Đức, TP.Đà Nẵng) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép vàng qua biên giới.

Công an TP.Đà Nẵng đọc quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Văn Đồng ẢNH: C.X

Theo kết quả điều tra, lúc 11 giờ ngày 8.11, tại luồng nhập cảnh phương tiện nhà kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Nam Giang (thuộc thôn Đắc Ôốc, xã La Dêê, TP.Đà Nẵng), Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang phối hợp với Phòng nghiệp vụ (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng) và Hải quan cửa khẩu quốc tế Nam Giang kiểm tra ô tô 16 chỗ BS 43H - 056.65 chạy tuyến từ H.Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông, Lào) về cửa khẩu quốc tế Nam Giang.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Ngô Văn Đồng vận chuyển 2 miếng kim loại vàng (Au), tổng khối lượng 440,99 gram (tương đương 11,7597 lượng) với tổng giá trị hơn 1,5 tỉ đồng.

Ngay sau đó, tổ công tác đã tạm giữ nghi phạm cùng tang vật để tiến hành điều tra. Đồng thời, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang cũng bàn giao cho Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Làm việc với cơ quan chức năng, Ngô Văn Đồng khai nhận được một người phụ nữ ở Lào thuê vận chuyển số vàng nói trên vào Việt Nam với tiền công 2 triệu đồng. Hiện Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.