Bán 30 cây vàng để chuyển tiền cho công an 'rởm'

Sự việc xảy ra vào ngày 10.11, khi anh P. (18 tuổi, trú Hà Nội) nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là công an, thông báo anh P. có liên quan đến việc rửa tiền và yêu cầu phải chứng minh tiền trong sạch.

Do lo sợ, anh P. đã lấy gần 30 cây vàng trong két sắt của gia đình mang đi bán sau đó chuyển hết tiền vào tài khoản của đối tượng. Tổng số tài sản bị chiếm đoạt khoảng 4 tỉ đồng.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên mang vàng đi bán để chuyển tiền cho tội phạm nhằm chứng minh trong sạch. Trước đó, ngày 28.10, quá trình làm nhiệm vụ, thiếu tá Nguyễn Văn Quang, cán bộ Công an P.Yên Hòa (Hà Nội) nhận tin báo về việc một cô gái trẻ đến cửa hàng vàng trên phố Trung Kính có biểu hiện lo lắng, lúng túng khi bán vàng.

Nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn, thiếu tá Quang đến mời cô gái về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan công an, danh tính cô gái trẻ được xác định là V.A (19 tuổi, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội). Chị V.A cho biết vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, khi chuẩn bị đi học, chị nhận được một cuộc gọi tự xưng là cán bộ điều tra của Bộ Công an. Đối tượng thông báo chị có liên quan đến một vụ án rửa tiền và đe dọa nếu chị tiết lộ sự việc cho bất kỳ ai thì sẽ bị bắt giam.

Sau đó, đối tượng liên tục gọi điện, thúc giục chị V.A chuyển tiền để chứng minh trong sạch. Chị A. sau đó đã chuyển toàn bộ 1,4 triệu đồng trong tài khoản của mình cho đối tượng.

Tưởng rằng vụ việc đã kết thúc nhưng vài giờ sau, đối tượng tiếp tục gọi điện yêu cầu chị V.A mở két sắt trong nhà, lấy toàn bộ vàng đem đi bán để "phục vụ điều tra". Rất may mắn công an đã kịp thời ngăn chặn.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.



Khi làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.

Cạnh đó, nhà trường cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo. Đặc biệt là các học sinh, sinh viên, người trẻ cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo.