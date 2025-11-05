Tin 'công an rởm', cụ bà suýt mất gần 1,3 tỉ đồng

Ngày 5.11, thông tin từ Công an xã Đại Đồng (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Chi nhánh ngân hàng Argribank Thanh Chương (Nghệ An) ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt gần 1,3 tỉ đồng.

Thông tin ban đầu cho biết, vào sáng cùng ngày, cụ bà 75 tuổi (ngụ xã Đại Đồng) mang 5 sổ tiết kiệm đến chi nhánh ngân hàng nói trên làm thủ tục rút gần 1,3 tỉ đồng tiền tiết kiệm.

Công an đang giải thích cho cụ bà về những thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại mà tội phạm mạng thường áp dụng ẢNH: C.A

Sau khi kiểm tra, nhân viên ngân hàng phát hiện 2 cuốn sổ tiết kiệm chưa đến kỳ hạn, nên giải thích nếu rút, khách hàng sẽ mất 30 triệu đồng tiền lãi. Tuy nhiên, cụ bà này vẫn kiên quyết rút hết số tiền trong sổ tiết kiệm để chuyển vào một tài khoản khác.

Nghi ngờ khách hàng đang bị lừa đảo vì có nhiều biểu hiện bất thường về tâm lý và ra ngoài nghe điện thoại rất lâu, nên nhân viên giao dịch đã tìm cách kéo dài thời gian và giải thích cho cụ bà để tránh bị lừa đảo. Tuy nhiên, cụ bà vẫn yêu cầu nhân viên ngân hàng rút toàn bộ số tiền tiết kiệm.

Trước tình huống trên, nhân viên ngân hàng đã tìm cách liên lạc với người nhà bà cụ và báo với Công an xã Đại Đồng. Nhận tin báo, Công an xã Đại Đồng đã đến chi nhánh này để tìm hiểu sự việc. Khi công an có mặt, bà cụ tỏ ra cảnh giác, không thừa nhận mình đang bị lừa đảo. Thậm chí khi người nhà có mặt, thuyết phục nhưng bà vẫn không tin.

Công an xã Đại Đồng kiên trì giải thích và mở video về một số vụ lừa đảo qua mạng cho cụ bà này xem. Sau 30 phút được giải thích, cụ bà này mới nhận ra mình bị lừa đảo và cho biết cụ nhận được điện thoại của một người tự giới thiệu tên là Hùng, cán bộ công an đang điều tra một vụ án về ma túy.

Người này khẳng định bà có liên quan đến đường dây này và dọa sẽ thực hiện lệnh bắt giam. Anh ta hướng dẫn bà rút toàn bộ số tiền tiết kiệm gửi vào tài khoản được chỉ định để chứng minh trong sạch và cam kết sẽ trả lại khi kết thúc điều tra.

Người này đọc đúng tên tuổi, cấp bậc của Trưởng Công an xã Đại Đồng và một số cán bộ công an xã, đồng thời dặn bà tuyệt đối không hé lộ thông tin vụ án cho công an xã và cán bộ ngân hàng vì theo anh ta thì "công an câu kết với ngân hàng để lừa tiền".

Thiếu tá Võ Hữu Giang, Phó trưởng Công an xã Đại Đồng, cho biết kịch bản lừa đảo này đã được nâng cấp tinh vi hơn khi tìm hiểu rất kỹ thông tin về nạn nhân, lãnh đạo công an xã nơi nạn nhân cư trú và đưa ra các thông tin sai lệch nhằm tránh việc nạn nhân có thể được các cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn chuyển tiền. Vì vậy, người dân cần tỉnh táo và cảnh giác hơn trước những hành vi lừa đảo như trên.