Úc bắt thầy bói gốc Việt bị cáo buộc lừa đảo 70 triệu USD

Cảnh sát New South Wales bắt giữ bà Anya Phan (53 tuổi) và con gái Thi Ta (25 tuổi) tại Dover Heights hôm 12.11. Bà Phan bị cáo buộc lợi dụng sự cả tin của một số người trong cộng đồng gốc Việt, thuyết phục họ vay tiền dựa trên "dự đoán" về một tỉ phú sẽ xuất hiện trong tương lai.

Cảnh sát New South Wales đã bắt giữ nghi phạm lừa đảo 70 triệu USD ở Sydney (Úc) ngày 12.11.2025

Ảnh: Cảnh sát New South Wales

Theo The Guardian, sau khi khám xét nhà, cảnh sát thu giữ giấy tờ tài chính, điện thoại, đồ điện tử, túi hàng hiệu, thỏi vàng 40 gram và 6.600 USD tiền chip sòng bạc.

Cơ quan điều tra cho biết bà Phan vận hành đường dây tài chính phi pháp gần 70 triệu USD, với sự hỗ trợ của con gái. Ủy ban Tội phạm New South Wales cũng đã đóng băng thêm 15 triệu USD tài sản liên quan.

Phát biểu với các phóng viên ngày 13.11, Thanh tra Gordon Arbinja, Đội trưởng nhóm điều tra tội phạm tài chính New South Wales, cho hay bà Phan tự xưng là thầy phong thủy để chiêu dụ người gặp khó khăn tài chính làm việc cho mình. Mỗi thương vụ giúp bà ta bỏ túi ít nhất 150.000 USD.

Cảnh sát sở tại cũng cho biết nhiều nạn nhân đã tham gia vay tiền một cách "liều lĩnh" và "thờ ơ", trong khi một số người đã bị bắt giữ vì liên quan.

Điều đáng chú ý là bà Phan được cộng đồng tin tưởng. Người phụ nữ này đến Úc vào năm 2001 và không lâu sau đó đã trở thành công dân Úc. Dù không có việc làm suốt nhiều năm nhưng bà vẫn trả 56.000 USD/tháng cho nơi ở, sống bằng trợ cấp khuyết tật hơn 20 năm và là khách VIP tại một sòng bạc, nơi bà bị cáo buộc rửa hơn nửa triệu USD chỉ trong 2 tháng.

Bà Phan hiện đối mặt 39 cáo buộc, bao gồm cố ý chỉ đạo hoạt động của một nhóm tội phạm, 19 tội danh lừa đảo để trục lợi tài chính và 13 tội danh cố ý xử lý tiền thu được từ tội phạm. Bà bị từ chối bảo lãnh và sẽ hầu tòa ngày 15.1.2026. Con gái bà bị cáo buộc lừa đảo và xử lý tiền phạm pháp.

Vụ án bị phát hiện từ cuộc điều tra về một mạng lưới tài chính ô tô thuộc Strike Force Myddleton - sử dụng danh tính bị đánh cắp để vay tiền mua "xe ma".

Sau điều tra sâu, cảnh sát phát hiện hoạt động của tổ chức này không chỉ giới hạn ở gian lận tài chính mua ô tô mà còn mở rộng sang gian lận cho vay cá nhân, doanh nghiệp và nhà ở quy mô lớn.

Cảnh sát cho biết một nửa số thành viên của tổ chức tội phạm này đã bị bắt, và nhiều đối tượng còn lại - gồm môi giới, luật sư, kế toán, nhà phát triển bất động sản - sẽ tiếp tục bị truy tố. Tổng cộng 60 triệu USD tài sản đã bị phong tỏa liên quan những cáo buộc này.