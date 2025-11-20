Đà Nẵng: Khởi tố bị can tổ chức khai thác vàng trái phép ở Thạnh Bình

Ngày 20.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và khởi tố bị can đối với Trần Viết Lực (31 tuổi, ở xã Thạnh Bình, TP.Đà Nẵng), áp dụng biện pháp “cấm đi khỏi nơi cư trú”.

Bị can Trần Viết Lực tại cơ quan điều tra ẢNH: Đ.X.

Theo điều tra ban đầu, tháng 7.2025, Lực cùng Dương Trung Vũ (44 tuổi, ở xã Thăng Bình, TP.Đà Nẵng) tổ chức thuê người khai thác vàng trái phép tại khu vực Hố Nước (thôn 5, xã Thạnh Bình).

Đến 15 giờ 30 ngày 17.7.2025, khi nhóm này đang khai thác vàng thì bị Công an xã Thạnh Bình phát hiện. Lực lượng chức năng thu giữ 838 kg quặng đá có chứa hàm lượng vàng 2,4 gram/tấn.

Trước đó, Trần Viết Lực từng bị Công an H.Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam cũ) xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác vàng trái phép.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các nghi can liên quan để xử lý nghiêm.