Đà Nẵng: Bắt giữ nghi phạm vận chuyển vàng từ Lào về Việt Nam

Chiều tối 15.11, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang (thuộc Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi vận chuyển vàng qua biên giới liên quan đến nghi phạm Ngô Văn Đồng (40 tuổi, ở thôn An Tân, xã Thượng Đức, TP.Đà Nẵng).

Hiện nghi phạm đã được Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang bàn giao cho Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nghi phạm Ngô Văn Đồng ẢNH: PHƯỚC QUANG

Trước đó, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng chỉ đạo đẩy mạnh tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển vàng, ngoại tệ qua biên giới.

Lúc 11 giờ ngày 8.11, tại luồng nhập cảnh phương tiện Nhà kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Nam Giang (thuộc thôn Đắc Ôốc, xã La Dêê, TP.Đà Nẵng), Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang phối hợp với Phòng nghiệp vụ (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng) và Hải quan cửa khẩu quốc tế Nam Giang kiểm tra ô tô 16 chỗ BS 43H - 056.65 chạy tuyến từ H.Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông, Lào) về cửa khẩu quốc tế Nam Giang.

Nghi phạm Ngô Văn Đồng cùng tang vật ẢNH: PHƯỚC QUANG

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Ngô Văn Đồng vận chuyển giữ 2 miếng kim loại vàng (Au), tổng khối lượng 440,99 gam (tương đương 11,7597 lượng) với tổng giá trị hơn 1,5 tỉ đồng.

Ngay sau đó, tổ công tác đã tạm giữ nghi phạm cùng tang vật để tiến hành điều tra. Quá trình kiểm tra, bắt giữ đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị và phương tiện.