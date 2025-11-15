Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Bắt giữ nghi phạm vận chuyển vàng từ Lào về Việt Nam

Mạnh Cường
Mạnh Cường
15/11/2025 20:11 GMT+7

Lực lượng chức năng TP.Đà Nẵng vừa phát hiện, bắt giữ một nghi phạm vận chuyển vàng từ Lào về Việt Nam tiêu thụ khi vừa qua cửa khẩu.

Chiều tối 15.11, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang (thuộc Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi vận chuyển vàng qua biên giới liên quan đến nghi phạm Ngô Văn Đồng (40 tuổi, ở thôn An Tân, xã Thượng Đức, TP.Đà Nẵng).

Hiện nghi phạm đã được Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang bàn giao cho Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đà Nẵng: Bắt nghi phạm vận chuyển vàng từ Lào về Việt Nam khi qua cửa khẩu - Ảnh 1.

Nghi phạm Ngô Văn Đồng

ẢNH: PHƯỚC QUANG

Trước đó, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng chỉ đạo đẩy mạnh tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển vàng, ngoại tệ qua biên giới.

Lúc 11 giờ ngày 8.11, tại luồng nhập cảnh phương tiện Nhà kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Nam Giang (thuộc thôn Đắc Ôốc, xã La Dêê, TP.Đà Nẵng), Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang phối hợp với Phòng nghiệp vụ (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng) và Hải quan cửa khẩu quốc tế Nam Giang kiểm tra ô tô 16 chỗ BS 43H - 056.65 chạy tuyến từ H.Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông, Lào) về cửa khẩu quốc tế Nam Giang.

Đà Nẵng: Bắt nghi phạm vận chuyển vàng từ Lào về Việt Nam khi qua cửa khẩu - Ảnh 2.

Nghi phạm Ngô Văn Đồng cùng tang vật

ẢNH: PHƯỚC QUANG

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Ngô Văn Đồng vận chuyển giữ 2 miếng kim loại vàng (Au), tổng khối lượng 440,99 gam (tương đương 11,7597 lượng) với tổng giá trị hơn 1,5 tỉ đồng.

Ngay sau đó, tổ công tác đã tạm giữ nghi phạm cùng tang vật để tiến hành điều tra. Quá trình kiểm tra, bắt giữ đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị và phương tiện.

