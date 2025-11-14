Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Phim có 'nam diễn viên giờ vàng' dẫn đầu phòng vé

Thu Thủy
Thu Thủy
14/11/2025 11:48 GMT+7

Ngay trước ngày chính thức phát hành - 14.11, phim điện ảnh Truy tìm Long Diên Hương có Doãn Quốc Đam - nam diễn viên chuyên trị phim giờ vàng - bất ngờ vươn lên dẫn đầu phòng vé Việt Nam chỉ sau 2 ngày chiếu sớm.

Sau vai nam chính trong Đào, phở và piano, Doãn Quốc Đam tiếp tục "chinh chiến" trên màn ảnh rộng. Với Truy tìm Long Diên Hương, Doãn Quốc Đam lần đầu thử sức ở một vai phản diện hành động trong phim điện ảnh với vai Cường - đại ca miền biển, đứng sau hành trình truy lùng báu vật Long Diên Hương. Vai diễn cho phép nam diễn viên khai thác chất "ngầu", mạnh mẽ nhưng vẫn có nét hài duyên dáng, tạo nên mảng đối lập rõ rệt với tuyến nhân vật chính.

Doãn Quốc Đam tỏa sáng với Truy tìm Long Diên Hương dẫn đầu phòng vé Việt Nam - Ảnh 1.

Vai diễn của Doãn Quốc Đam trong Truy tìm Long Diên Hương

ẢNH: NSX

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, Truy tìm Long Diên Hương đã tạo bất ngờ với suất chiếu sớm ngày 13.11 đạt gần 4 tỉ đồng. Đến trưa ngày 14.11 doanh thu đã vượt 12 tỉ đồng. Tỷ lệ lấp đầy suất chiếu cao vượt trội, trung bình gần 400.000 đồng/suất chiếu.

Đây được xem là cú hích đáng chú ý của phim Việt dịp cuối năm, khi thị trường đang trong giai đoạn trầm lắng và thiếu vắng các dự án đủ mạnh để thu hút khán giả. Sự góp mặt của Doãn Quốc Đam – gương mặt quen thuộc của loạt phim truyền hình giờ vàng cũng là điểm nhấn góp phần tạo sức hút cho bộ phim hành động - hài này. Các ý kiến từ khán giả cho thấy: phim làm tốt phần giải trí, đúng tinh thần hài - hành động; bối cảnh làng biển đẹp, tạo sự mới mẻ; nhiều cảnh hành động chỉn chu; Doãn Quốc Đam tạo điểm nhấn ở tuyến phản diện.

Trước đó, ở lĩnh vực phim truyền hình, nam diễn viên người Thái Nguyên được khán giả biết đến qua các vai diễn gai góc, cá tính trên các phim giờ vàng như Gió ngang khoảng trời xanh, Lằn ranh, Quỳnh búp bê, Hồ sơ cá sấu, Đấu trí, Sinh tử, Gia đình mình vui bất thình lình, Làng trong phố… 

Xem thêm bình luận