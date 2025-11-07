Vì sao phim có diễn viên ‘Mưa đỏ’ nhận doanh thu bết bát?

Phim Bịt mắt bắt nai được đạo diễn Hoàng Thơ ấp ủ suốt 3 năm, quy tụ dàn diễn viên trẻ gồm Thái Trà My, Bích Ngọc, Dũng Bino và Lương Gia Huy - nam diễn viên từng gây ấn tượng trong Mưa đỏ. Nhưng sau hơn một tuần công chiếu, tính đến sáng 7.11, phim chỉ thu về khoảng 570 triệu đồng, theo Box Office Vietnam. Đây là một trong những kết quả ảm đạm nhất của phim Việt năm 2025.

Tao hình của Lương Gia Huy trong Bịt mắt bắt nai ẢNH: FBNV

Bịt mắt bắt nai thiếu chiều sâu

Nội dung phim Bịt mắt bắt nai xoay quanh Trang (Thái Trà My) - một môi giới bất động sản bị chuốc thuốc trong một buổi tiệc riêng, từ đó sa vào mê cung tình ái và thủ đoạn. Nghe qua tưởng chừng kịch tính, nhưng cách xây dựng nhân vật lại rời rạc đến khó tin: một phụ nữ từng trải, cẩn trọng trong nghề lại dễ dàng sập bẫy trong những tình huống thiếu logic.

Sự phi lý ấy kéo theo một hệ quả dây chuyền. Thay vì dẫn dắt khán giả bước vào thế giới tâm lý đen tối của con người, phim lại mắc kẹt trong chuỗi hành động khó hiểu, những cú twist không được chuẩn bị và mạch phim liên tục "vấp" ở chính các chi tiết mà nó định dùng để gây sốc. Khi kịch bản không giữ được logic, mọi nỗ lực về diễn xuất, dàn dựng hay hình ảnh đều trở nên yếu ớt.

Một trong những yếu tố được ê kíp quảng bá mạnh là những cảnh nóng táo bạo, được dán nhãn 16+. Song, thay vì khắc họa dục vọng như một phần của xung đột nội tâm, phim lại để các cảnh này trôi nổi như những mảnh ghép khoe thân không mục đích. Sự gợi cảm mất đi tinh tế, nhường chỗ cho cảm giác phô trương, cũ kỹ. Khán giả không "nóng" cùng nhân vật, mà chỉ thấy… ngượng thay cho họ.

Lương Gia Huy và Bích Ngọc vào vai vợ chồng trong Bịt mắt bắt nai ẢNH: NSX

Cảnh nóng chỉ thực sự có giá trị khi là kết quả của cảm xúc dâng cao, khi nó phản chiếu bi kịch tâm lý nhân vật. Nhưng ở Bịt mắt bắt nai, những phân đoạn thân mật trở thành vật trang trí – dùng để câu tò mò hơn là khắc họa nỗi đau. Chính điều này khiến bộ phim bị gán nhãn "phim ức chế", "nóng mà lạnh" và đánh mất niềm tin từ khán giả ngay trong tuần đầu ra rạp.

Sau vai Hoàng khá ấn tượng trong Mưa đỏ, Lương Gia Huy được kỳ vọng sẽ khẳng định vị thế bằng hình ảnh người đàn ông trưởng thành, gai góc hơn. Nhưng trong Bịt mắt bắt nai, anh dường như chỉ là chiếc vỏ đẹp không chứa linh hồn. Dù sở hữu vóc dáng lý tưởng và ánh mắt lạnh, Huy vẫn bị đánh giá là "gồng", thiếu tiết chế và không truyền tải được nội tâm phức tạp của nhân vật Long: người đàn ông vừa quyến rũ vừa tăm tối. Thật ra đây không phải lỗi riêng của diễn viên. Một kịch bản thiếu chiều sâu và sự dẫn dắt mờ nhạt từ đạo diễn khiến Huy không có điểm tựa để thể hiện.

Có thể thấy phim của đạo diễn Hoàng Thơ có tham vọng, mở ra hướng đi mới cho điện ảnh Việt muốn yếu tố nhục cảm được khai thác như ngôn ngữ điện ảnh chứ không chỉ là chiêu trò. Nhưng tham vọng ấy lại thiếu một nền tảng vững chắc, thông điệp lạc hướng với cách quy lỗi "ngoại tình là lỗi của phụ nữ" khiến bộ phim càng xa rời khán giả trẻ, những người nhạy cảm với định kiến giới.

Thất bại của Bịt mắt bắt nai không chỉ nằm ở con số doanh thu, mà ở việc nó phản chiếu sự chệch hướng của một bộ phận phim Việt hiện nay, chọn bề nổi thay vì chiều sâu. Trong khi khán giả ngày càng tinh, chỉ những bộ phim dám đi tới tận cùng cảm xúc, dám kể câu chuyện bằng trái tim mới đủ sức giữ người xem ở lại.

Lương Gia Huy vẫn là một gương mặt sáng giá, nhưng anh cần một kịch bản tốt hơn, một vai diễn khiến người xem nhớ tới, một nhân vật mà khán giả có thể chạm chứ không phải chỉ nhìn.