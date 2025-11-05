Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
‘Mưa đỏ’ tranh giải với ‘đối thủ nặng ký’ tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24

Thu Thủy
Thu Thủy
05/11/2025 17:39 GMT+7

Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 có 16 bộ phim điện ảnh gửi đến tham dự, trong đó có những bộ phim từng 'gây bão' phòng vé với doanh thu ấn tượng.

Theo ban tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, Mưa đỏ sẽ tranh giải với những "đối thủ nặng ký" như: Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Tử chiến trên không, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu Bộ tứ báo thủ. Đây đều là các phim vượt mốc trăm tỉ, tạo nên bức tranh sôi động của điện ảnh Việt 2025.

‘Mưa đỏ’ tranh giải với ‘đối thủ nặng ký’ tại Liên hoan phim VN lần thứ 24 - Ảnh 1.

Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền sẽ tranh giải tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24

ẢNH: NSX

Mưa đỏ: Hiện tượng phòng vé

Tái dựng 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, Mưa đỏ đề cao sự kiên cường của những người lính trong chiến tranh, đặt người xem giữa lằn ranh bom đạn và tình người, tình đồng đội, sự hy sinh cao đẹp. Mưa đỏ rời rạp với gần 714 tỉ đồng, trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử phim Việt.

Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối và cú bứt phá trăm tỉ

Lấy bối cảnh hệ thống địa đạo Củ Chi, tác phẩm gây ấn tượng bằng chất liệu hiện thực khắc nghiệt: đời sống, tình yêu và chiến đấu trong không gian hầm tối, chật hẹp - nơi "địa đạo như một cơ thể sống" nuôi dưỡng ý chí con người. Phim nhanh chóng cán 100 tỉ đồng chỉ sau vài ngày, rồi vượt 130 tỉ đồng trong tuần tiếp theo để sau đó cán mốc doanh thu hơn 150 tỉ đồng và trở thành phim chiến tranh - lịch sử đầu tiên vượt mốc doanh thu trăm tỉ hiếm hoi của màn ảnh Việt.

‘Mưa đỏ’ tranh giải với ‘đối thủ nặng ký’ tại Liên hoan phim VN lần thứ 24 - Ảnh 2.

Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối cũng là "đối thủ nặng ký" của Mưa đỏ

ẢNH: NSX

Tử chiến trên không: Phim không tặc đầu tiên của điện ảnh Việt

Dựa trên vụ án không tặc có thật cuối thập niên 1970, Tử chiến trên không pha trộn hành động - sinh tồn - tâm lý đặc sắc với những diễn biến nghẹt thở, căng thẳng trong một chuyến bay bị khống chế. Tác phẩm của đạo diễn Hàm Trần ghi nhận doanh thu ấn tượng: lần lượt chạm mốc 100 tỉ sau 7 ngày, 200 tỉ sau 16 ngày và sau đó vượt mốc 250 tỉ đồng, lọt top những phim Việt ăn khách nhất mọi thời.

Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu: Tác phẩm trinh thám cổ trang có doanh thu bùng nổ

Phim của đạo diễn Victor Vũ mở rộng vũ trụ cổ trang bằng câu chuyện kỳ bí về những xác chết không đầu bên hồ, đưa thám tử Kiên cùng Hai Mẫn vào mê lộ lời đồn ma da và sự thật bị chôn vùi. Về doanh thu, sau nửa tháng, phim đạt 211 tỉ đồng.

Bộ tứ báo thủ: Phim hài tết vượt mốc 300 tỉ đồng 

Với nhịp kể và lối tung hứng đúng "chất Trấn Thành", câu chuyện phim Bộ tứ báo thủ xoay quanh một cặp đôi trẻ tìm cách cứu vãn tình yêu với sự "phá bĩnh" duyên dáng của hội bạn. Phim thắng lớn mùa tết năm rồi, cán mốc 200 tỉ đồng sau 5 ngày rồi vượt 300 tỉ đồng, trở thành một trong những phim tết có doanh thu cao nhất 2025.

Như vậy có thể thấy, Mưa đỏ sẽ tranh giải với các "đối thủ" khá nặng ký. Mặt bằng chất liệu đa dạng từ chiến tranh - lịch sử (Mưa đỏ, Địa đạo), trinh thám cổ trang (Thám tử Kiên), hành động - sinh tồn dựa trên sự kiện có thật (Tử chiến trên không) đến hài tết đại chúng (Bộ tứ báo thủ). Cả 5 đại diện đều đạt doanh thu trên 100 tỉ đồng, trong đó Mưa đỏ lập đỉnh doanh thu. 

Với mặt bằng ứng viên "khủng" cả về nội dung lẫn doanh thu, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 hứa hẹn một mùa giải vừa giàu tính điện ảnh, vừa giàu tính thị trường. Dù kết quả cuối cùng thế nào, "đường đua" năm nay đã chạm tới cột mốc hiếm: tôn vinh sức sáng tạo và năng lực chinh phục khán giả của phim Việt trong kỷ nguyên mới.

