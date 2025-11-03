Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Phim

Vì sao khán giả tranh cãi diễn xuất của Lan Phương?

Thu Thủy
Thu Thủy
03/11/2025 11:46 GMT+7

Sự xuất hiện của Lan Phương trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' ít nhiều gây hiệu ứng kịch tính, nhưng diễn xuất của cô trong vai người thứ ba khiến khán giả tranh cãi.

Sự xuất hiện của Lan Phương trong vai Linh - một nữ giám đốc sản xuất năng động, cá tính được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho Gió ngang khoảng trời xanh, đồng thời tạo sóng gió cho hôn nhân của Mỹ Anh (Phương Oanh) và Đăng (Doãn Quốc Đam). Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng Lan Phương "diễn một màu", chưa tạo được nét khác biệt đáng kể so với những vai trước đây.

Tạo hình của Lan Phương trong Gió ngang khoảng trời xanh

Tạo hình của Lan Phương trong Gió ngang khoảng trời xanh

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vai diễn của Lan Phương bị chê 'một màu'

Theo diễn biến phim Gió ngang khoảng trời xanh, Linh là người phụ nữ thông minh, độc lập và có phần bản năng - hoàn toàn đối lập với Mỹ Anh, người phụ nữ chuẩn mực, nguyên tắc. Cô chính là nhân tố được đưa vào để thử thách tình cảm của Đăng, đồng thời làm nổi bật những mâu thuẫn hôn nhân ở tuyến chính. Tạo hình của Lan Phương trong phim cũng được làm mới với mái tóc ngắn cột đuôi gà, trang phục hiện đại, thần thái tự tin thể hiện hình ảnh một phụ nữ thành đạt, có cá tính.

Tuy nhiên, sau vài tập phát sóng, nhiều khán giả trên các diễn đàn phim bày tỏ thất vọng vì cho rằng Lan Phương diễn "một màu": "Từ Cả một đời ân oán đến Gia đình mình vui bất thình lình và phim này biểu cảm vẫn giống nhau"; "Vai Linh đáng ra phải sắc sảo và quyến rũ hơn để tạo khác biệt, chứ như giờ hiền quá, không ra dáng người thứ ba gì cả".

Vì sao khán giả tranh cãi diễn xuất của Lan Phương? - Ảnh 2.

Sự tái hợp giữa Lan Phương và Doãn Quốc Đam được kỳ vọng sẽ gây "bùng nổ"

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Một vài khán giả thẳng thắn cho rằng cách Lan Phương thể hiện khiến nhân vật thiếu sức hút ở vài phân đoạn: "Xem đoạn Linh ghen vì Đăng che ô cho Mỹ Anh mà thấy vô cảm, ánh mắt chưa đủ lửa"; "Với kinh nghiệm diễn xuất của Lan Phương, tôi nghĩ cô ấy nên tạo ra một vai 'người thứ ba' khác biệt, bùng nổ hơn".

Lan Phương là diễn viên giàu kinh nghiệm, được khán giả truyền hình yêu mến qua hàng loạt vai diễn ấn tượng trong Cô gái xấu xí, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình. Mỗi vai diễn đều giúp cô khẳng định khả năng hóa thân đa dạng. Tuy nhiên, cũng chính sự quen thuộc ấy khiến khán giả trở nên "nhạy cảm" với phong cách diễn của cô.

Có thể thấy, vai Linh thay vì tạo sự bứt phá, Lan Phương dường như vẫn trung thành với nét diễn quen thuộc: ánh mắt mở to, giọng nói nhanh, biểu cảm hơi phóng đại. Đây là thế mạnh của cô trong các vai chính diện hoặc hài hước, nhưng với nhân vật "người thứ ba" vốn cần sự kiềm chế, ẩn ý và sắc lạnh thì phong cách ấy lại khiến nhân vật trở nên nhạt nhòa, thiếu sức nặng.

Một phần nguyên nhân của sự tranh cãi cũng đến từ chính kỳ vọng. Sau thành công của Gia đình mình vui bất thình lình, trong đó Lan Phương và Doãn Quốc Đam vào vai cặp vợ chồng hài hước, tự nhiên. Nên việc họ tái hợp trong Gió ngang khoảng trời xanh khiến khán giả tò mò. Nhiều người chờ đợi một màn "bẻ lái" ấn tượng nhưng thay vào đó, sự xuất hiện của Linh chưa đủ "bùng nổ".

Vì sao khán giả tranh cãi diễn xuất của Lan Phương? - Ảnh 3.

Lan Phương đóng vai "người thứ ba" gây tranh cãi

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dù vậy, vẫn có những khán giả bảo vệ nữ diễn viên. Trên fanpage của phim, một bình luận viết: "Không thể đổ lỗi hết cho Lan Phương vì kịch bản chưa khai thác được nội tâm Linh. Nếu có thêm cảnh bộc lộ sự yếu đuối hay mâu thuẫn bên trong, cô ấy sẽ diễn rất thuyết phục".

Lan Phương là một trong số ít nữ diễn viên phim truyền hình Việt Nam có lối diễn bản năng và nhạy cảm, nhưng để tránh bị đóng khung, cô cần dám thử những kiểu vai "khó chịu" hơn, kiểu phản diện rõ rệt, tâm lý đen tối hoặc có chiều sâu bi kịch. Vai Linh là cơ hội để cô làm điều đó, nhưng việc thiếu sự đột phá khiến khán giả cảm giác đây chỉ là "Lan Phương trong một bộ phim khác", chứ chưa phải một Linh hoàn toàn mới.

Lan Phương dành thời gian chăm sóc hai con nhỏ sau sóng gió hôn nhân. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng chăm chút ngoại hình để tự tin trở lại công việc diễn xuất.

Khám phá thêm chủ đề

Lan Phương Doãn Quốc Đam diễn viên tranh cãi Gió ngang khoảng trời xanh
