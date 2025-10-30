Nam chính ‘Đi giữa trời rực rỡ’ tái xuất phim truyền hình

Long Vũ từng là cái tên gây bão khi đảm nhận vai Chải trong Đi giữa trời rực rỡ. Bộ phim truyền hình với tỉ suất lượt xem "khủng" thời điểm phát sóng. Trong phim, Chải là thiếu gia giàu có nhất bản, ham chơi, nhưng có tình cảm mãnh liệt với Pu - cô gái học giỏi người Dao. Cả hai cùng hành trình xuống phố tìm kiếm cơ hội, học tập và trưởng thành.

Tạo hình của Long Vũ trong Tường lửa Tràng An ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đây cũng là vai chính đầu tiên của Long Vũ, đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp bởi trước đó anh mới chỉ tham gia các vai phụ trong Cuộc chiến không giới tuyến, Lối nhỏ vào đời, Không ngại cưới chỉ cần một lý do. Vai Chải đã mang tới cho Long Vũ lượng fan trẻ lớn, phản ứng của khán giả rất tích cực nhờ lối diễn xuất tự nhiên, hình ảnh trẻ trung, và câu chuyện tình cảm "trẻ trâu" nhưng rất "anh hùng cứu mỹ nhân" của Chải dành cho nữ chính.

Trong phim mới, Long Vũ sẽ tái hợp NSƯT Hoàng Hải ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong bộ phim mới Tường lửa Tràng An, Long Vũ tiếp tục đảm nhận vai diễn có chiều sâu hơn, sẽ phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội dự kiến trong tháng 11. Phim dài 40‑45 tập khai thác đề tài tội phạm công nghệ cao, lừa đảo tiền ảo và cuộc chiến đấu trí giữa lực lượng công an với băng nhóm tinh vi.

Theo thông tin chính thức, Long Vũ sẽ hóa thân thành một nhân vật mạnh mẽ nhưng phải đối mặt với vấn đề tâm lý phức tạp. Anh chia sẻ rằng nhân vật vừa lì lợm vừa có nhiều vấn đề về tâm lý, góc khuất nội tâm nên đòi hỏi nam diễn viên sinh năm 2001 phải diễn tâm lý khá nặng. Đây rõ ràng là bước "lột xác" so với hình ảnh thiếu gia si tình, nhẹ nhàng trong phim trước. Lần này Long Vũ sẽ nhập vai sâu hơn, đối đầu với những bi kịch trong đời sống hiện đại và những góc khuất của thời đại số.

"Thật ra thì nhân vật này giống vai Chải ở chỗ có nhiều năng lượng. Nhưng cũng là nhân vật rất lì lợm, có nhiều tiềm năng ẩn", nam diễn viên chia sẻ.

Dự án này cũng đánh dấu một sự thay đổi trong xu hướng phim truyền hình Việt khi khai thác đề tài công nghệ, tội phạm số, và bi kịch gia đình trong thời đại internet. Trong phim mới Long Vũ sẽ tái ngộ diễn viên - NSƯT Hoàng Hải. Họ từng đóng vai cha con trong Đi giữa trời rực rỡ. Nhưng trong Tường lửa Tràng An, nghệ sĩ Hoàng Hải sẽ đóng vai một đại tá công an. Bộ phim còn có sự tham gia của dàn diễn viên như NSƯT Trịnh Mai Nguyên, Trương Hoàng, Lưu Huyền Trang, Huỳnh Anh…