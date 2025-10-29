Vì sao phim có Phương Oanh bất ngờ gây sốt với rating 'khủng'?

Điều đáng nói là chỉ cách đây vài tuần Gió ngang khoảng trời xanh vẫn vướng nhiều tranh cãi, bị chê nhạt và liên tục bị so sánh với bản gốc 30 chưa phải là hết (Trung Quốc).

Phương Oanh vẫn là nữ chính bị "soi" nhiều nhất trong Gió ngang khoảng trời xanh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngay khi công bố "remake" phim vấp phải nhiều hoài nghi vì khó vượt qua cái bóng quá lớn của bản gốc. Khi phát sóng, phim nhận nhiều ý kiến trái chiều: thoại bị chê ngượng, tạo hình nhân vật thiếu tinh tế và không khí chưa đủ sang như phiên bản Trung. Vai Mỹ Anh của Phương Oanh cũng bị cho là thiếu khí chất của Cố Giai – nhân vật biểu tượng của bản gốc.

Những tình tiết 'gây bão'

Sau khi được chiếu khoảng 2/3 chặng đường, phim bắt đầu "lột xác" với hàng loạt tình tiết gay cấn: mối quan hệ tay ba giữa Linh (Lan Phương) – Đăng (Doãn Quốc Đam) - Mỹ Anh (Phương Oanh) tạo nhiều kịch tính; những cảnh ghen tuông, phản bội được đẩy mạnh giúp bộ phim trở nên hấp dẫn. Các tập gần đây như tập 34, khi Linh chủ động tiếp cận vợ Đăng, hay tập 24 với "cú twist" Ngân (Việt Hoa) để bạn trai qua đêm tại căn hộ đều khiến mạng xã hội bùng nổ bình luận. Nhờ đó, phim thu hút hơn 6,2 triệu lượt xem trong 2 tuần vừa qua và giữ vững vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng phim giờ vàng.

Sự xuất hiện của "người thứ ba" do Lan Phương đóng đã góp phần tạo nên hiệu ứng gây bão cho Gió ngang khoảng trời xanh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sự trở lại của Phương Oanh sau thời gian dài vắng bóng màn ảnh nhỏ đã thu hút sự quan tâm từ khán giả. Những cái tên ấn tượng tham gia phim như Doãn Quốc Đam, Lan Phương, Việt Hoa và Quỳnh Kool cũng góp phần tạo độ phủ sóng mạnh cho phim. Các clip hậu trường, teaser drama liên tục lan truyền trên mạng xã hội giúp Gió ngang khoảng trời xanh tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, dù không tránh khỏi tranh cãi.

Diễn biến mối quan hệ tình cảm giữa tổng tài và Kim Ngân cũng tạo sự hấp dẫn khi nhân vật nữ bị lừa tình, bị đánh ghen trong Gió ngang khoảng trời xanh ẢNH" CHỤP MÀN HÌNH

Cũng cần nói thêm về nội dung phim khai thác câu chuyện về phụ nữ ngoài 30 tuổi - độ tuổi vừa có gánh nặng gia đình, vừa đối diện khủng hoảng sự nghiệp. Những mâu thuẫn trong hôn nhân, sự phản bội và hành trình tìm lại giá trị bản thân khiến nhiều khán giả, đặc biệt là phụ nữ dễ đồng cảm. Đây chính là yếu tố giúp phim vượt qua giai đoạn khởi đầu mờ nhạt để tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Dù "drama" ở những tập gần đây giúp phim bật lên, nhiều khán giả vẫn cho rằng phim đang đi theo hướng "giật gân" hơn là khai thác chiều sâu nhân vật. Các yếu tố tạo hình và thoại vẫn còn gây tranh cãi. Và nếu không được cải thiện ở những tập gần cuối phim có thể khó giữ phong độ. Tuy nhiên, hiện tại, đây vẫn là minh chứng cho sức hút của phim truyền hình Việt khi biết khai thác đúng thời điểm và hiểu tâm lý người xem.