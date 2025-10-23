Vì sao màn đánh ghen trên phim giờ vàng khiến khán giả ức chế?

Trong tập 32 của Gió ngang khoảng trời xanh, Kim Ngân vừa được thăng chức cửa hàng trưởng, tưởng rằng sự nghiệp bắt đầu sang trang mới thì Trường tìm đến tận chỗ làm của Ngân để níu kéo, giải thích. Đang lúc căng thẳng, hai người tự xưng là vợ của Đại (đối tác của Trường) và bạn gái của Trường ập đến dằn mặt, công khai những tin nhắn sặc mùi "mua bán" của Trường gửi cho Đại. Trong đó, Ngân bị nhắc tới như "món quà" để lấy lòng đối tác của Trường.

Cảnh đánh ghen "gây bão" trong Gió ngang khoảng trời xanh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Không chỉ vậy, Kim Ngân còn bị vợ Đại cho ăn tát cùng những lời nói xúc phạm. Thêm cô bạn gái của Trường cũng buông lời sỉ nhục Ngân và thẳng tay dùng sợi dây chuyền (món quà mà Trường đã tặng Ngân trước đây) quất mạnh vào một bên má của Ngân khiến cô bị một đường dài trầy xước. Cảnh đánh ghen này diễn ra chớp nhoáng trong sự sững sờ của vài đồng nghiệp tại cửa hàng. Còn Ngân đứng yên chịu trận, không nói nên lời, không giải thích và cũng không một ai đứng ra bảo vệ. Cô còn bị một đồng nghiệp quay clip gửi cho sếp của cửa hàng khiến Ngân phải giải trình và tự động xin thôi việc.

Nữ chính Kim Ngân trong Gió ngang khoảng trời xanh bị đánh ghen một cách vô lý khiến khán giả ức chế ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi tập phim phát sóng, mạng xã hội và các diễn đàn phim nhận "bão" bình luận bức xúc vì màn đánh ghen này: "Không chịu nổi cảnh này, vừa xem vừa thấy tức nghẹn họng"; "Ngân bị oan mà bị đánh giữa nơi làm việc, không ai can, quá đáng thật sự"; "Xem quả đánh ghen tức quá. Ngân tự nhiên bị câm vậy, đứng chịu trận… khác hẳn với tính cách của nhân vật"; "Xây dựng nhân vật vô lý. Cô Ngân này rất sắc sảo, cá tính, không phải là dạng vừa nhưng tự nhiên bị đánh ghen thì đứng như trời trồng vậy"...

Gió ngang khoảng trời xanh đang phát sóng giờ vàng nhận về nhiều ý kiến trái chiều ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nhiều khán giả còn cho rằng, tình tiết đánh ghen công khai nơi công sở không chỉ quá tàn nhẫn với nhân vật nữ chính mà còn phản ánh góc nhìn bất công - khi phụ nữ dễ bị quy chụp, bị tổn thương danh dự dù chưa rõ thực hư. Họ phẫn nộ vì Kim Ngân không được quyền tự vệ, bị đẩy vào thế hoàn toàn bị động, trở thành nạn nhân của cả sự dối trá lẫn bạo lực, lừa tình.

Một số ý kiến còn so sánh với bản gốc phim 30 chưa phải là hết : "Ở bản gốc, vợ người ta đến đánh ghen nó sang. Nhưng sang bản Việt nó phèn quá, từ diễn viên đến lời thoại, hành động…"; "Tôi chê màn đánh ghen này nha. Nó vô lý, gượng gạo. Bảo sao khán giả xem cứ so sánh với bản gốc"; "Xem bản gốc phim Trung, phụ nữ bản lĩnh bao nhiêu thì phim Việt phụ nữ yếu đuối bấy nhiêu. Để hai đứa không phải là vợ của tổng tài tự nhiên đến đánh ghen, làm nhục mà Ngân chịu trận"...