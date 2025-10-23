Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Phim

Ngọc Trinh đóng phim kinh dị

Thu Thủy
Thu Thủy
23/10/2025 12:03 GMT+7

Ngọc Trinh, vốn được biết đến với danh xưng 'nữ hoàng nội y' vừa xác nhận tham gia vai nữ chính trong bộ phim kinh dị 'Thẩm mỹ viện âm phủ' do đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng cầm trịch.

Với Ngọc Trinh đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong hành trình diễn xuất của cô từ vai trò người mẫu, diễn viên tay ngang trở thành nữ chính phim điện ảnh mang màu sắc khác biệt.

Ngọc Trinh đóng phim kinh dị- Ảnh 1.

Ngọc Trinh trong buổi lễ khai máy

ẢNH: ĐPCC

Trong Thẩm mỹ viện âm phủ, Ngọc Trinh thủ vai Thanh - một cô gái trẻ có tài năng, vì hoàn cảnh bị đẩy tới một thẩm mỹ viện ở nơi heo hút và vô tình rơi vào thế giới nghi lễ ma quái, đối diện với những linh hồn đeo bám. Vai diễn này đòi hỏi cô không chỉ khai thác vẻ đẹp hình thể mà còn phải lột tả sâu nội tâm, bi kịch và sự vượt lên trong hoàn cảnh khắc nghiệt.

Ngọc Trinh đóng phim kinh dị- Ảnh 2.

Đây là lần đầu Ngọc Trinh thử sức với phim kinh dị - tâm linh

ẢNH: ĐPCC

Chia sẻ về quyết định nhận vai, Ngọc Trinh cho biết đề tài kinh dị - tâm linh khiến cô tò mò, cộng thêm việc ê-kíp sản xuất được đánh giá là chỉn chu và tâm huyết với dự án này khiến cô quyết định thử sức. Ngọc Trinh cũng thừa nhận mình vẫn là diễn viên tay ngang và muốn dùng dự án này như cơ hội để học hỏi, trải nghiệm.

"Trinh muốn thử sức ở đề tài kinh dị vì bản thân hơi tò mò. Hơn nữa đây cũng là cơ hội thú vị để thử sức bản thân với một ê-kíp làm phim chỉn chu. Vào vai này Trinh phải đầu tư cũng như học hỏi thêm về kỹ năng diễn tâm lý để chuyển tải được những nỗi đau, bi kịch của nhân vật sau những biến cố mất mát", Ngọc Trinh tiết lộ với chúng tôi.  

Ngọc Trinh đóng phim kinh dị- Ảnh 3.

Hình ảnh mới nhất của Ngọc Trinh

ẢNH; NVCC

Để tham gia dự án này, Ngọc Trinh đã tạm gác lại các hoạt động khác để toàn tâm cho vai diễn và giữ tâm lý, tinh thần thoái mái, hợp tác cùng đạo diễn và bạn diễn để nhập vai một cách tự nhiên, chân thật. Phim Thẩm mỹ viện âm phủ đang trong quá trình sản xuất, dự kiến ra mắt năm 2026.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng được biết tới qua các phim như Ống kính sát nhân (2018), Song Song (2021) và đặc biệt phim Ma da (2024) - một trong những dự án kinh dị đáng chú ý của điện ảnh Việt.

Ngọc Trinh lần đầu thử sức điện ảnh với bộ phim Vòng eo 56 (2016) - một dự án kể chính câu chuyện đời mình. Sau đó cô tham gia các phim như Vu quy đại náo, Chị mẹ học yêu, Chị chị em em 2 và gần đây là Chị dâu.

Việc Ngọc Trinh chọn đóng nữ chính phim kinh dị - một thể loại đòi hỏi kỹ năng diễn và cảm xúc nhiều hơn ngoại hình cho thấy "nữ hoàng nội y" đang muốn khẳng định mình diễn xuất chuyên nghiệp.

