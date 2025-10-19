Liên Bỉnh Phát gây bão khi nhận giải Thị đế Kim Chung 2025

Liên Bỉnh Phát nhận giải thưởng Kim Chung 2025 ẢNH: NVCC

Chiến thắng của Liên Bỉnh Phát không chỉ là niềm tự hào của riêng anh mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử cho điện ảnh Việt, khi lần đầu tiên một nghệ sĩ Việt Nam được vinh danh tại sân khấu danh giá sau 60 năm tồn tại của giải thưởng này.

Dấu ấn diễn xuất trong 'Bác sĩ tha hương' của Liên Bỉnh Phát

Vai bác sĩ Phạm Văn Ninh trong bộ phim truyền hình The Outlaw Doctor (Bác sĩ tha hương) đã giúp Liên Bỉnh Phát chạm tới đỉnh cao diễn xuất và ghi dấu mạnh mẽ với giới chuyên môn lẫn khán giả quốc tế. Nhân vật của anh là một bác sĩ Việt sang Đài Loan hành nghề, phải đối diện với những mâu thuẫn giữa lương tâm nghề nghiệp và thực tế khắc nghiệt nơi đất khách. Bằng lối diễn tinh tế, tiết chế cảm xúc và khả năng thể hiện nội tâm sâu sắc, Liên Bỉnh Phát đã truyền tải trọn vẹn nỗi cô đơn, giằng xé và nhân văn của nhân vật. Hội đồng giám khảo đánh giá đây là màn hóa thân đầy sức thuyết phục, thể hiện sự trưởng thành và tinh thần cầu tiến hiếm có ở một nghệ sĩ trẻ châu Á.

Liên Bỉnh Phát tại giải thưởng Kim Chung ẢNH: NVCC

Phát biểu trong khoảnh khắc nhận giải, Liên Bỉnh Phát xúc động nói: "Tôi xem đây là phần thưởng cho cả hành trình dài của mình và những người luôn tin tưởng, đồng hành cùng tôi. Nhưng hơn hết, tôi cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của người nghệ sĩ Việt Nam khi mang câu chuyện và tinh thần Việt ra thế giới".

Nam diễn viên quyên góp một phần tiền thưởng cho quỹ hỗ trợ lao động nhập cư tại Đài Loan, như một lời tri ân và sẻ chia với những người xa xứ. Hành động ý nghĩa này nhận được sự tán dương nồng nhiệt từ cộng đồng mạng, nhiều người gọi anh là "niềm tự hào mới của nghệ sĩ Việt" - không chỉ vì tài năng mà còn bởi tấm lòng nhân ái.

Liên Bỉnh Phát trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên nhận giải thưởng danh giá này ẢNH: NVCC

Sau chiến thắng vang dội tại giải thưởng Kim Chung, Liên Bỉnh Phát tiếp tục khẳng định vị thế diễn viên thực lực với hai dự án điện ảnh mới: Quán Kỳ Nam - tác phẩm nghệ thuật hợp tác cùng đạo diễn Leon Lê, và Bẫy tiền - phim tâm lý, tội phạm khai thác đề tài lừa đảo công nghệ cao. Hai vai diễn này hứa hẹn mang đến cho Liên Bỉnh Phát những thử thách mới, từ chiều sâu nội tâm đến kịch tính hành động, cho thấy sự đa dạng và khát vọng không ngừng khám phá nghệ thuật.

Từ Song Lang đến Bác sĩ tha hương, Liên Bỉnh Phát đã chứng minh bản lĩnh và đam mê bền bỉ của một nghệ sĩ luôn hướng đến giá trị chân thật trong từng vai diễn. Chiến thắng tại Golden Bell Awards 2025 không chỉ là vinh quang cá nhân, mà còn là niềm kiêu hãnh của điện ảnh Việt Nam - minh chứng rằng nghệ sĩ Việt hoàn toàn có thể chinh phục khán giả quốc tế bằng tài năng, lao động nghiêm túc.