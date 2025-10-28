Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Phim

Tái xuất phim giờ vàng, ‘soái ca’ màn ảnh tiết lộ lý do từ chối cảnh hôn

Thu Thủy
Thu Thủy
28/10/2025 13:44 GMT+7

Sau vai chính trong 'Không thời gian', diễn viên Mạnh Trường trở lại phim truyền hình với dự án mới 'Lằn ranh' sẽ lên sóng phim giờ vàng tối nay 28.10.

Trong phim Lằn ranh, Mạnh Trường vào vai Phạm Ngọc Triển - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Việt Đông - một nhân vật điển hình cho dòng phim chính luận, với cách giao tiếp khéo léo và biết xoay chuyển trong nhiều tình huống.

Tái xuất phim giờ vàng, ‘soái ca’ màn ảnh tiết lộ lý do từ chối cảnh hôn- Ảnh 1.

Diễn viên Mạnh Trường tái xuất phim giờ vàng trong Lằn ranh

ẢNH: VFC

Trong Lằn ranh, Mạnh Trường tái hợp đàn chị Hồng Diễm sau 8 năm kể từ phim Cả một đời ân oán. Nhưng lần này, họ chỉ vào vai bạn thân chứ không phải vợ chồng hay tình nhân. Nam diễn viên sinh năm 1985 chia sẻ rằng việc không còn đóng cảnh tình cảm như ở các dự án trước giúp anh cảm thấy thoải mái hơn và phù hợp với thời điểm hiện tại.

Nói thêm về việc đóng cảnh thân mật với bạn diễn nữ, Mạnh Trường tiết lộ rằng bản thân sẽ hạn chế đóng cảnh hôn và thân mật vì hiện tại con gái lớn của anh là Chíp đang bước vào độ tuổi 16. Anh cảm thấy ngại nếu để con nhìn thấy hình ảnh bố xuất hiện với các cảnh tình tứ trên màn ảnh. Vì thế, anh chủ động từ chối các cảnh hôn trong phim và ưu tiên chọn vai diễn có chiều sâu tâm lý hơn.

Tái xuất phim giờ vàng, ‘soái ca’ màn ảnh tiết lộ lý do từ chối cảnh hôn- Ảnh 2.

Gia đình hạnh phúc của Mạnh Trường

ẢNH: FBNV

Trong đời sống hôn nhân, diễn viên Mạnh Trường đang có một mái ấm hạnh phúc với bà xã vốn là "thanh mai trúc mã". Cả hai đã đồng hành cùng nhau gần 20 năm, từ những ngày còn là sinh viên. Hiện anh là bố của ba người con: con gái lớn Chíp, con trai thứ hai Bon và một bé trai út.

Hiện tại nam diễn viên cho biết trước mỗi dự án dài hơi, anh phải tính toán để dành thời gian cho gia đình, nhất là khi hai con lớn đã bước vào giai đoạn dậy thì và cần sự đồng hành, trò chuyện từ bố mẹ.

Tái xuất phim giờ vàng, ‘soái ca’ màn ảnh tiết lộ lý do từ chối cảnh hôn- Ảnh 3.

Mạnh Trường cho biết sẽ từ chối đóng cảnh hôn trong phim vì các con đã lớn, không muốn ảnh hưởng tâm lý của các con

ẢNH; VFC

Diễn viên Mạnh Trường là gương mặt thực lực của màn ảnh nhỏ phim giờ vàng gắn liền với hình ảnh "soái ca" trong các vai chính, phản diện ở các phim "gây bão" như Hương vị tình thân, Hồ sơ cá sấu, Tình yêu và tham vọng, Đừng nói khi yêu, Thương ngày nắng về… Anh thường đóng cặp với những mỹ nhân phim truyền hình như Kiều Anh, Hồng Diễm, Thùy Anh, Diễm My 9X, Lê Bống…

