Giải trí Phim

Bật mí chiếc túi hiệu trên phim giờ vàng của Phương Oanh

Thu Thủy
Thu Thủy
18/09/2025 20:44 GMT+7

Trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' nhân vật Mỹ Anh do Phương Oanh thủ vai gây chú ý khi xuất hiện cùng chiếc túi hàng hiệu đắt đỏ. Mẫu túi mà cô lựa chọn chính là Goyard Saïgon Souple Mini Bag - một biểu tượng thời trang gắn liền với sự tinh tế và đẳng cấp.

Chiếc túi xuất hiện trong Gió ngang khoảng trời xanh là Goyard Saïgon Souple Mini kích thước 20x7,5x15 cm, trọng lượng 242 gram. Túi được làm từ canvas Goyardine phủ sơn độc quyền, kết hợp viền và chi tiết bằng da, tay cầm gỗ sồi và kim loại màu palladium.

Thiết kế mang đậm dấu ấn cổ điển với phần tay cầm gỗ, da và các chi tiết đinh tán kim loại gợi nhớ đến phong cách vali du hành xưa. Điểm đặc biệt, túi có dây đeo rời có thể điều chỉnh linh hoạt, vừa có thể đeo vai vừa có thể đeo chéo, mang lại sự tiện dụng cho người dùng. Dòng túi có lịch sử lâu đời từ những năm 1930 của thương hiệu thời trang danh tiếng Maison Goyard, bắt nguồn từ đơn đặt hàng đặc biệt cho một vị khách người Pháp sống trong vùng Đông Dương (Indochine).

Bật mí chiếc túi hiệu trên phim giờ vàng của Phương Oanh- Ảnh 1.

Nhân vật Mỹ Anh khoe chiếc túi hiệu vừa tậu với chồng trong Gió ngang khoảng trời xanh

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo thông tin từ các trang uy tín, dòng Goyard Saïgon có giá không hề rẻ. Một chiếc Saïgon PM bằng canvas có giá khởi điểm khoảng 4.450 USD khi mua mới. Trên thị trường second-hand, tùy vào tình trạng, màu sắc và kích cỡ, giá giao dịch có thể dao động từ 4.500 - 8.000 USD (khoảng trên 100 triệu đồng, chưa kể thuế và chi phí nhập khẩu).

Trong phim Gió ngang khoảng trời xanh tập 16, chiếc túi được miêu tả là "cũ gần như mới" với giá được một môi giới bán lại khoảng 110 triệu đồng. Sau màn mặc cả giữa Kim Ngân và người bán túi, nhân vật Mỹ Anh mua lại với mức giá 75 triệu đồng. Con số này được đánh giá là hợp lý so với thị trường, nhất là khi so sánh với mức giá niêm yết quốc tế và sự khan hiếm của dòng túi này.

Bật mí chiếc túi hiệu trên phim giờ vàng của Phương Oanh- Ảnh 2.

Cận cảnh chiếc túi hàng hiệu xuất hiện trong tập 16 của Gió ngang khoảng trời xanh

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chiếc Goyard Saïgon Souple Mini không chỉ là một món phụ kiện thời trang, mà còn là chi tiết góp phần khắc họa rõ nét tính cách và tham vọng của nhân vật Mỹ Anh trong phim để muốn chứng minh vị thế và khẳng định bản thân trong giới thượng lưu mà ở đây là gia nhập vào hội "phú bà". Nhưng đồng thời cũng cho thấy sự cân nhắc tài chính khi lựa chọn hàng "cũ gần như mới". Đây cũng là một chi tiết thú vị, phản ánh chân thực hơn hành trình "sang chảnh" của nữ chính, khi túi hiệu không chỉ là món đồ xa xỉ mà còn gắn với những toan tính cá nhân.

Bật mí chiếc túi hiệu trên phim giờ vàng của Phương Oanh- Ảnh 3.

Phương Oanh ở hậu trường phim Gió ngang khoảng trời xanh với chiếc túi hiệu xa xỉ

ẢNH: FBNV

Ở cảnh quay nhân vật của Phương Oanh sau khi mua được túi đã "trình làng" với các "phú bà" và nhận được sự xuýt xoa của họ vì đây là dòng túi khó mua, đặc biệt với màu xanh thì càng hiếm. 

Trên các diễn đàn phim, nhiều khán giả nhận định rằng chiếc túi xuất hiện trên sóng phim giờ vàng rất có thể cũng là chiếc túi "chính chủ" của diễn viên Phương Oanh vì ngoài đời, nữ diễn viên cũng thường xuyên diện những chiếc túi đắt tiền đi cùng với các bộ cánh hàng hiệu khá đắt đỏ.

Phim có Phương Oanh, Doãn Quốc Đam tiếp tục gây tranh cãi

Phim có Phương Oanh, Doãn Quốc Đam tiếp tục gây tranh cãi

Phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' có sự tham gia của Phương Oanh, Doãn Quốc Đam tiếp tục gây tranh cãi với nhiều tình tiết, diễn xuất của các nhân vật trong phim.

Xem thêm bình luận