Giải trí Đời nghệ sĩ

Chồng H'Hen Niê xin lỗi sau vụ đăng clip gây tranh cãi dữ dội

Thạch Anh
Thạch Anh
02/11/2025 05:35 GMT+7

Trước những ý kiến trái chiều liên quan đến 'trò đùa' được đăng tải trên mạng xã hội, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi - chồng H'Hen Niê vừa lên tiếng xin lỗi.

Mới đây, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi gây chú ý khi đăng tải đoạn clip kể về vụ pha cà phê “chơi khăm” bạn bè. Tuy nhiên, khi video này được chia sẻ đã vấp phải những ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người phản đối kịch liệt việc làm của chồng H'Hen Niê trong clip, cho rằng hành động này là “quá trớn”, đồng thời phản ứng với anh bằng những bình luận chỉ trích.

Chồng H'Hen Niê xin lỗi sau vụ đăng clip gây tranh cãi dữ dội- Ảnh 1.

Nhiều người khuyên H'Hen Niê và chồng cần cân nhắc nội dung đăng tải trên mạng

Ảnh: FBNV

Liên quan đến vụ việc, Tuấn Khôi sau đó đã có những phản hồi trên trang cá nhân. Nói về những tranh cãi, nhiếp ảnh gia chia sẻ anh xem đây chỉ là một khoảnh khắc nghịch ngợm giữa những người anh em. Chồng H’Hen Niê nói thêm những người anh trêu đùa có mối quan hệ thân thiết nên không nghĩ sẽ có những khán giả hiểu khác.

“Sau khi nhận được góp ý và thấy có thể ảnh hưởng đến vợ, mình đã chủ động gỡ. Clip này chỉ là chuyện vui cá nhân, không mang mục đích truyền thông hay quảng cáo nào cả. Mình xin lỗi vì sự thiếu cân nhắc, và cảm ơn mọi người đã góp ý thẳng thắn, tử tế. Mình sẽ rút kinh nghiệm để cẩn trọng hơn với những gì chia sẻ công khai”, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi cho hay.

Dưới phần bình luận, nhiều người cho rằng vụ việc là một bài học để vợ chồng H’Hen Niê rút kinh nghiệm. Nhiều khán giả khuyên nàng hậu và người bạn đời cần cân nhắc về nội dung đăng tải trên các phương diện truyền thông khi là người nổi tiếng. Một người dùng viết: “Trên phương diện cá nhân, tôi thấy việc này không phù hợp và mọi người cũng đã phản ứng rất mạnh mẽ. Hy vọng anh chị xem đây là bài học để kỹ lưỡng hơn khi đăng trên mạng xã hội”. Người dùng khác bày tỏ: “Đưa gì lên mạng xã hội cũng cần cân nhắc, nhất là khi mình là người có sức ảnh hưởng”.

Chồng H'Hen Niê xin lỗi sau vụ đăng clip gây tranh cãi dữ dội- Ảnh 2.

Tổ ấm của H'Hen Niê và chồng nhiếp ảnh gia

Ảnh: FBNV

Phản ứng của H'Hen Niê

Về phần H’Hen Niê, trước đó cô đăng dòng chia sẻ cảm thán về độ lầy lội của người bạn đời. Song sau khi hành động của Tuấn Khôi nhận những ý kiến trái chiều, nàng hậu lên tiếng xin lỗi vì “đã làm cả nhà không vui, khó chịu vào một ngày cuối tuần như vậy”. Cô cũng chia sẻ thêm: “Cảm ơn tất cả đã để lại bình luận và chia sẻ để tôi hiểu là mỗi người đều có cảm xúc riêng. Chân thành biết ơn vì đã luôn góp ý và thật tình chia sẻ cảm xúc của mình đến tôi”.

H’Hen Niê và Tuấn Khôi đón con đầu lòng hồi tháng 9.2025. Quãng thời gian qua, nàng hậu không hoạt động showbiz, mà tập trung chăm sóc con. Cô tâm sự làm mẹ là một cột mốc thiêng liêng, quan trọng trong đời. Đi kèm với niềm hạnh phúc, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 thừa nhận bản thân cũng đối diện với cảm xúc lo lắng hay những thử thách trong hành trình chăm sóc bé.

