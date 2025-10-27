H'Hen Niê lên tiếng về tin đồn ‘biến dạng ngoại hình’ sau khi sinh

Sau khi sinh con đầu lòng, H'Hen Niê dành thời gian chăm sóc bé, chưa trở lại với các dự án nghệ thuật. Dù vậy, nhiều khán giả vẫn dành sự quan tâm đến Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Trên trang cá nhân, nàng hậu cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh giản dị đời thường của gia đình, khiến dân mạng thích thú. Gần đây nhất, cô đăng tải khoảnh khắc trong tiệc đầy tháng của con, tiết lộ bé giống nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi đến mức "mọi người nói là gia đình tôi tiết kiệm lắm, ba với con dùng chung một khuôn mặt".

H'Hen Niê chia sẻ hình ảnh rạng rỡ sau khi tiết lộ chuyện bị nổi mề đay sau sinh Ảnh: FBNV

Thời gian H'Hen Niê vắng bóng, nhiều thông tin sai được chia sẻ, khiến người đẹp 9X phải lên tiếng đính chính. Điển hình là gần đây, một trang đưa tin rằng “chi nửa tỉ/tháng để ở cữ, H’Hen Niê nay “biến dạng” ngoại hình vì bệnh lạ sau sinh”. Ngay sau đó, người đẹp chia sẻ hình ảnh rạng rỡ của mình, đồng thời giải thích: “Bài này nói vậy không đúng lắm. Ở cữ là siêu đẹp, siêu khỏe nha”.

Chia sẻ gây chú ý của H'Hen Niê

H’Hen Niê cho biết thêm khoảnh khắc cô nổi mề đay là khi về nhà, lu bu không có thời gian chăm sóc bản thân. Nàng hậu 9X bộc bạch: “Sau thời gian ở cữ về là đi chợ, tự nấu ăn, rửa chén bát... khi anh chồng đi làm, còn người thân trong gia đình đều đang bận cả. Nhưng bận là tốt, là có công việc nè”.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 nói khi chia sẻ hình ảnh bị nổi mề đay, cô biết mọi người sẽ lo lắng nhưng mong câu chuyện đừng đi quá xa. Người đẹp khẳng định bản thân không kể khổ, ngược lại cô thích mang lại sự tích cực cho mọi người.

Hành trình làm mẹ mang lại cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 nhiều trải nghiệm mới mẻ Ảnh: FBNV

“Chia sẻ để cùng nhau hiểu rằng phụ nữ, những người mẹ đã sinh ra chúng ta thật tuyệt vời, ai cũng sẽ bị một chút này chút kia, khi mang thai hay lúc sinh. Tôi thì lúc mang thai tận hưởng lắm, cân lên vừa phải, em bé lúc đó chỉ số tốt, không rạn da, không nghén... rồi lúc bị mề đay tôi cũng thoải mái. Mình cũng phải trải qua các vấn đề một chút chứ”, người đẹp thoải mái bộc bạch.

Trước đó, H’Hen Niê khiến khán giả lo lắng khi chia sẻ hình ảnh bị nổi mề đay sau sinh con. Người đẹp tiết lộ theo thống kê thì cứ 10 bà mẹ sẽ có 1 người gặp phải tình trạng này. Ban đầu cô không khỏi lo lắng, hoang mang nhưng sau đó giữ tinh thần bình tĩnh để đối diện. “Tôi nấu nước đậu xanh uống, chỗ bị ngứa và sưng thì lau với nước muối sinh lý rồi bôi thuốc đỏ lên, bôi dầu tràm thì có giảm. Và cứ đúng buổi chiều nó lại lên thì tôi vẫn cứ tiếp tục, sau 4 ngày thì nó giảm dần nên giờ cũng ổn hết rồi”, cô chia sẻ.

H’Hen Niê tâm sự sinh con đầu lòng là một cột mốc quan trọng và thiêng liêng trong cuộc đời của mình. Cô bộc bạch: "Ai từng trải qua khoảnh khắc này, chắc hẳn sẽ hiểu được cảm giác vừa hạnh phúc, vừa lo lắng, và cả những thử thách không tên khi đứa bé chào đời. Nào là những đêm dài thức trắng để vỗ về giấc ngủ cho con, phải kiên trì dỗ dành khi bé quấy khóc, không còn thời gian để chăm sóc bản thân và tận hưởng những niềm vui tưởng chừng quá đỗi bình thường...".