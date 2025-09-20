Hoa hậu H'Hen Niê đón con đầu lòng ở tuổi 33

Trên trang cá nhân, H'Hen Niê chia sẻ lại khoảnh khắc đón con đầu lòng kèm những dòng chia sẻ xúc động. Trong hành trình này, người đẹp Ê Đê trải qua nhiều cung bậc khác nhau, từ hồi hộp, lo lắng đến vỡ òa trong hạnh phúc. Không riêng gì cô, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi nhiều lần bật khóc khi chứng kiến hành trình "vượt cạn" của người bạn đời.

Chia sẻ cảm xúc khi làm mẹ ở tuổi 33, H'Hen Niê không khỏi nghẹn ngào. Cô bộc bạch: "Biết ơn vì cuộc đời đã cho con được trải qua khoảnh khắc kỳ diệu này. Cả nhà ơi, mẹ tròn con vuông rồi. Khoảnh khắc sao mà thiêng liêng quá, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn".

H'Hen Niê trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trong hành trình sinh con đầu lòng Ảnh: FBNV

Người đẹp Ê Đê bộc bạch thêm: “Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, để con thấu hiểu sâu sắc sự hy sinh, vất vả của mẹ ngày ấy. Cảm ơn con yêu đã cho mẹ được làm mẹ của con. Cảm ơn chồng đã luôn ở bên cạnh. Cảm ơn bác sĩ và cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu thương. Tôi đang hạnh phúc vỡ oà”.

H'Hen Niê tâm sự trong khoảnh khắc chuyển dạ, cô trải qua cơn đau và lo lắng. Người đẹp thấy may mắn khi có sự đồng hành của chồng trong hành trình vượt cạn. “Khi con cất tiếng khóc chào đời, tôi nghe mà muốn khóc theo. Tôi đã làm được, tôi đã chính thức được làm mẹ”, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 hạnh phúc chia sẻ.

Dòng trạng thái của H'Hen Niê nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều đồng nghiệp gửi lời chúc mừng, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tổ ấm viên mãn hiện tại của người đẹp 9X. Theo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, con được đặt tên là Harley. Cô nhắn nhủ đến bé: "Chào mừng con đến với thế giới này. Chúc con một đời bình an, khỏe mạnh và mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con".

Khoảnh khắc nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi bật khóc khi chứng kiến Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vượt cạn khiến nhiều người xúc động Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi bày tỏ niềm hạnh phúc khi được “lên chức”. Anh viết: “Anh đã thấy được sự mạnh mẽ, kiên cường và phi thường của em. Em đã chịu đựng những cơn đau tưởng chừng không thể vượt qua, đã dồn hết sức lực và sự dũng cảm của mình để mang thiên thần nhỏ đến với thế giới này. Cảm ơn em vì đã ban cho anh món quà quý giá nhất trên đời. Khoảnh khắc được nhìn thấy con, được nghe tiếng khóc đầu đời của con anh đã vỡ òa cảm xúc. Yêu em và con rất nhiều”.

H'Hen Niê trước khi làm mẹ

H’Hen Niê kết hôn với nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi sau quãng thời gian dài gắn bó. Cặp đôi thông báo tin vui hồi tháng 5.2025, nhận được lời chúc mừng từ phía bạn bè, đồng nghiệp. Top 5 Miss Universe 2018 chia sẻ cô biết mình có em bé khi đang chiến tranh lạnh với chồng. Lúc hay tin, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi bật khóc, ôm chầm lấy cô trong hạnh phúc.

Thời gian đầu, nàng hậu vẫn chăm chỉ làm việc, tham gia các sự kiện giải trí. Song ở những tháng cuối thai kỳ, cô tập trung nghỉ ngơi, chuẩn bị cho hành trình làm mẹ. H’Hen Niê chia sẻ sách là người bạn đồng hành của cô. Nàng hậu tâm sự nhiều người sợ cô sẽ “cuồng con”, không còn đam mê công việc như trước. Song với chân dài 9X, trong giai đoạn đầu sau khi sinh, cô muốn dành thời gian chăm sóc bé. H’Hen Niê còn dự định sản xuất những nội dung đăng tải trên mạng xã hội để đỡ nhớ nghề.