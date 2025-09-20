Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Hoa hậu H'Hen Niê đón con đầu lòng ở tuổi 33

Thạch Anh
Thạch Anh
20/09/2025 10:11 GMT+7

Trao đổi với chúng tôi, phía H'Hen Niê cho biết nàng hậu vừa sinh con đầu lòng tại một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM. Hiện tại, sức khỏe của mẹ và bé đều ổn định.

Trên trang cá nhân, H'Hen Niê chia sẻ lại khoảnh khắc đón con đầu lòng kèm những dòng chia sẻ xúc động. Trong hành trình này, người đẹp Ê Đê trải qua nhiều cung bậc khác nhau, từ hồi hộp, lo lắng đến vỡ òa trong hạnh phúc. Không riêng gì cô, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi nhiều lần bật khóc khi chứng kiến hành trình "vượt cạn" của người bạn đời.

Chia sẻ cảm xúc khi làm mẹ ở tuổi 33, H'Hen Niê không khỏi nghẹn ngào. Cô bộc bạch: "Biết ơn vì cuộc đời đã cho con được trải qua khoảnh khắc kỳ diệu này. Cả nhà ơi, mẹ tròn con vuông rồi. Khoảnh khắc sao mà thiêng liêng quá, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn".

Hoa hậu H'Hen Niê đón con đầu lòng ở tuổi 33 - Ảnh 1.

H'Hen Niê trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trong hành trình sinh con đầu lòng

Ảnh: FBNV

Người đẹp Ê Đê bộc bạch thêm: “Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, để con thấu hiểu sâu sắc sự hy sinh, vất vả của mẹ ngày ấy. Cảm ơn con yêu đã cho mẹ được làm mẹ của con. Cảm ơn chồng đã luôn ở bên cạnh. Cảm ơn bác sĩ và cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu thương. Tôi đang hạnh phúc vỡ oà”.

H'Hen Niê tâm sự trong khoảnh khắc chuyển dạ, cô trải qua cơn đau và lo lắng. Người đẹp thấy may mắn khi có sự đồng hành của chồng trong hành trình vượt cạn. “Khi con cất tiếng khóc chào đời, tôi nghe mà muốn khóc theo. Tôi đã làm được, tôi đã chính thức được làm mẹ”, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 hạnh phúc chia sẻ.

Dòng trạng thái của H'Hen Niê nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều đồng nghiệp gửi lời chúc mừng, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tổ ấm viên mãn hiện tại của người đẹp 9X. Theo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, con được đặt tên là Harley. Cô nhắn nhủ đến bé: "Chào mừng con đến với thế giới này. Chúc con một đời bình an, khỏe mạnh và mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con".

- Ảnh 2.

Khoảnh khắc nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi bật khóc khi chứng kiến Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vượt cạn khiến nhiều người xúc động

Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi bày tỏ niềm hạnh phúc khi được “lên chức”. Anh viết: “Anh đã thấy được sự mạnh mẽ, kiên cường và phi thường của em. Em đã chịu đựng những cơn đau tưởng chừng không thể vượt qua, đã dồn hết sức lực và sự dũng cảm của mình để mang thiên thần nhỏ đến với thế giới này. Cảm ơn em vì đã ban cho anh món quà quý giá nhất trên đời. Khoảnh khắc được nhìn thấy con, được nghe tiếng khóc đầu đời của con anh đã vỡ òa cảm xúc. Yêu em và con rất nhiều”.

H'Hen Niê trước khi làm mẹ

H’Hen Niê kết hôn với nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi sau quãng thời gian dài gắn bó. Cặp đôi thông báo tin vui hồi tháng 5.2025, nhận được lời chúc mừng từ phía bạn bè, đồng nghiệp. Top 5 Miss Universe 2018 chia sẻ cô biết mình có em bé khi đang chiến tranh lạnh với chồng. Lúc hay tin, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi bật khóc, ôm chầm lấy cô trong hạnh phúc.

Thời gian đầu, nàng hậu vẫn chăm chỉ làm việc, tham gia các sự kiện giải trí. Song ở những tháng cuối thai kỳ, cô tập trung nghỉ ngơi, chuẩn bị cho hành trình làm mẹ. H’Hen Niê chia sẻ sách là người bạn đồng hành của cô. Nàng hậu tâm sự nhiều người sợ cô sẽ “cuồng con”, không còn đam mê công việc như trước. Song với chân dài 9X, trong giai đoạn đầu sau khi sinh, cô muốn dành thời gian chăm sóc bé. H’Hen Niê còn dự định sản xuất những nội dung đăng tải trên mạng xã hội để đỡ nhớ nghề.

Tin liên quan

Cuộc sống H'Hen Niê trước khi 'lên chức'

Cuộc sống H'Hen Niê trước khi 'lên chức'

H'Hen Niê hiện dành thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị cho hành trình làm mẹ. Người đẹp thấy vui khi có gia đình đồng hành, quan tâm trong suốt giai đoạn thai kỳ.

Khám phá thêm chủ đề

H'Hen Niê Hoa hậu H'Hen Niê H'Hen Niê sinh con Top 5 Miss Universe Tuấn Khôi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận