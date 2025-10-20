Sở VH-TT Hà Nội: Ca khúc gây tranh cãi của Jack chưa được cấp phép

Liên quan đến ồn ào bài hát của Jack gây tranh cãi vì chứa ca từ phản cảm, lãnh đạo Sở VH-TT Hà Nội chia sẻ với Thanh Niên: “Sở không bao giờ cấp phép biểu diễn cho một ca khúc chứa những ngôn từ phản cảm và trái với thuần phong mỹ tục. Trước đó, trong danh sách duyệt của Sở, không hề có ca khúc nào với nội dung ca từ như thế được nhà tổ chức biểu diễn trình Sở để xin cấp phép”.

Cũng theo Sở VH-TT Hà Nội, thông tin ban đầu là do ca sĩ tự "ứng tác tại chỗ". Hiện tại, lãnh đạo Sở đã có công văn yêu cầu đơn vị tổ chức biểu diễn giải trình với cơ quan cấp phép. “Khi có thông tin chính thức, sẽ thông tin đến báo chí”, phía Sở VH-TT Hà Nội cho hay.

Tối 20.10, phía J97 Promotion - công ty quản lý của Jack - có bài đăng phản hồi về màn trình diễn gây tranh cãi của nam ca sĩ trong một sự kiện diễn ra hôm 16.10. Theo công ty quản lý, ca từ gốc trong bản sáng tác của Jack hoàn toàn không có cụm từ “Lào gì cũng...” như một số thông tin lan truyền.

Đồng thời, đơn vị này chia sẻ: “Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi ca từ này gây ra những hiểu lầm không đáng có. Đây là một ca khúc chưa phát hành, được Jack ngẫu hứng trình diễn như một món quà ngoài kịch bản để tri ân khán giả đã ở lại chờ đợi dù đêm đã khuya. Vì ca khúc chưa có bản audio chính thức và được hát ngẫu hứng tại sự kiện, các bản ghi từ khán giả có thể dẫn đến sai lệch về cách diễn giải. Chúng tôi mong quý vị khán giả chờ đợi bản phát hành chuẩn sắp tới”.

Cũng theo công ty này, ca khúc mới mà Jack sáng tác mang thông điệp tự động viên, cổ vũ mọi người tự tin vào giá trị bản thân, bất chấp lời chê bai. “Do đó, chúng tôi khẳng định ca khúc không có chủ ý gây phản cảm, mà đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc lạc quan”, phía nam ca sĩ phản hồi trên trang cá nhân.

Khi chúng tôi liên hệ để lắng nghe chia sẻ thêm về vụ việc, phía đơn vị quản lý Jack không nghe máy.

Cùng ngày, nhà thiết kế Thạch Linh, đại diện ban tổ chức cho biết trong đêm diễn, Jack đã thể hiện một ca khúc mới sáng tác chưa từng công bố, như món quà dành tặng khán giả và người hâm mộ. Vì sự ngẫu hứng này, bài hát không nằm trong nội dung biểu diễn đã được Sở VH-TT Hà Nội chấp thuận bằng văn bản. “Ban tổ chức xin nhận toàn bộ trách nhiệm về thiếu sót này và sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc, đảm bảo các chương trình sau được thực hiện đúng quy trình và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật”.

Liên quan đến ca từ của ca khúc, đại diện ban tổ chức cho biết sau khi làm việc với công ty quản lý của Jack đã nhận được phần lời chính thức. Theo chia sẻ, lời bài hát được viết là “Lào gì cũng tôi”, không phải “Lào gì cũng…” như một số thông tin lan truyền trên mạng. “Ban tổ chức nhận thấy việc âm thanh sân khấu ngoài trời và sóng livestream có thể khiến một số khán giả nghe chưa rõ, dẫn đến hiểu nhầm không mong muốn. Phía Công ty J97 cũng đã có thông báo cụ thể và thiện chí nhận trách nhiệm, rút kinh nghiệm không để phát sinh thêm những tình huống tương tự”.

Trước đó, trong sự kiện diễn ra tối 16.10, Jack ngẫu hứng thể hiện bài hát mới, trong đó có một số ca từ trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội, điển hình là “Fan thường kêu anh vì họ lào/Lào gì cũng…”. Theo một số cư dân mạng, cụm từ “Lào gì cũng…” khiến nhiều người hiểu theo cách đảo của một câu nhạy cảm. Do đó, nhiều ý kiến bày tỏ thái độ phẫn nộ khi một bài hát xuất hiện ca từ thiếu chuẩn mực, đồng thời mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Một tài khoản chia sẻ: “Nghệ thuật là phải ca từ chuẩn vào. Hát chơi chữ kiểu chửi tục là mời lên xử lý theo pháp luật, chứ ảnh hưởng đến văn hóa, đến thế hệ trẻ thì không thể bỏ qua”. Người dùng khác bày tỏ: “Việc nào ra việc nấy, chứ đi hát mà mang cái tục tĩu như vậy còn bênh được cũng hay”. Tài khoản khác chia sẻ quan điểm: “Nên làm việc những trường hợp như thế này, không thể để nhạc Việt bị một số thành phần làm ảnh hưởng”.

Theo ghi nhận, hiện tại đoạn clip biểu diễn trong tối 16.10 vẫn được Jack giữ lại trên trang cá nhân, hút hơn 3.400 bình luận.