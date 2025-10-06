Phía Jack phản hồi vụ ồn ào họp báo có kể chuyện đời tư

Trong bài đăng, phía J97 Promotion cho biết đã nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng về nội dung sự kiện liên quan đến ca sĩ Jack. “Cụ thể, nội dung buổi họp báo có một phần chưa đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí chấp thuận”, đơn vị này cho hay.

Đồng thời, phía Công ty J97 Promotion khẳng định đã phối hợp, tuân thủ quy định và hoàn tất việc nộp phạt hành chính theo quyết định của Sở.

Đơn vị này cho biết thêm phần phát biểu liên quan đến đời tư của Jack được đưa ra nhằm trả lời cho những câu hỏi đã gửi trước qua email. “Với tinh thần tôn trọng sự quan tâm của truyền thông và mong muốn một lần duy nhất làm rõ những hiểu lầm sau thời gian dài im lặng, chúng tôi đã quyết định trả lời thẳng thắn và minh bạch các câu hỏi được nêu”, phía công ty cho hay.

Vụ Jack tổ chức họp báo với nhiều chia sẻ về chuyện đời tư trở thành đề tài được cư dân mạng quan tâm Ảnh: TL

Cuối bài viết, J97 Promotion khẳng định thông tin được chia sẻ trong buổi họp báo là sự thật. “Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất J97 Promotion lên tiếng chính thức, đầy đủ và rõ ràng, nhằm khép lại những hiểu lầm và sự việc không đáng có trong thời gian qua”, đơn vị này chia sẻ.

Khi chúng tôi liên hệ, đại diện Sở VH-TT TP.HCM cho biết sẽ thông tin cụ thể về kết quả buổi làm việc trong thời gian tới.

Ồn ào của Jack

Trước đó, hồi tháng 7.2025, Jack tổ chức sự kiện gặp gỡ truyền thông tại TP.HCM. Bên cạnh việc giới thiệu những dự án mới, giọng ca 9X còn cùng mẹ là bà Cẩm Loan và 2 luật sư lên tiếng về những ồn ào liên quan đến anh trong suốt thời gian qua, đặc biệt là chuyện tình cảm. Vụ việc nhanh chóng nhận được sự quan tâm, trở thành đề tài bàn luận của cư dân mạng.

Sau đó, trong cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Trần Minh Khiêm, Trưởng phòng Báo chí - Xuất bản (Sở VH-TT TP.HCM) cho biết đã chấp thuận cho tổ chức họp báo theo đúng quy định. Tuy nhiên, do nội dung họp báo phần lớn liên quan đến đời tư của ca sĩ, Sở VH-TT TP.HCM đã ghi nhận và đánh giá lại toàn bộ quá trình tổ chức.