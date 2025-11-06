Phương Oanh 'gây bão'

Có thể nói diễn xuất của Phương Oanh ở tập mới nhất của Gió ngang khoảng trời xanh thực sự "bùng nổ". Theo diễn biến phim, sau khi nghi ngờ mối quan hệ giữa Đăng và Linh "có vấn đề", Mỹ Anh đã đưa bản thân vào những tình huống "đấu trí" với chồng để thử độ chân thật của anh. Có lẽ trong thâm tâm, nữ chính vẫn hy vọng rằng đây chỉ là sự hoài nghi của cô và Đăng vẫn là người chồng mẫu mực. Nhưng cuối cùng sự thật quá phũ phàng.

Màn dằn mặt "tiểu tam" gây bão của Mỹ Anh, nhân vật do Phương Oanh đóng

Phương Oanh diễn 'bùng nổ'

Trong một diễn biến được cho là tạo sự hả hê cho khán giả, Mỹ Anh đã lên tận căn hộ của Linh và bước vào màn "cân não" với tiểu tam cùng những câu thoại và thần thái xuất sắc. Sự run rẩy lẫn đau khổ, tức giận, uất hận... của Mỹ Anh đã được Phương Oanh bộc lộ qua ánh mắt và từng lời nói sắc lạnh. Nhưng điều quan trọng là trong tâm thế của "chính thất", dù đau vì bị phản bội nhưng Phương Oanh đã lột tả được sự kiêu hãnh và "cao tay" của mình để "đánh bại" Linh bằng những lời nói khiến "tiểu tam" cứng miệng.

Phương Oanh diễn "bùng nổ" ở tập 39 Gió ngang khoảng trời xanh

Trên các diễn đàn phim, khán giả phấn khích trước màn diễn xuất "bùng nổ" của Phương Oanh: "Phương Oanh đóng tập 39 tối nay phải nói là không thể chê điểm gì luôn. Diễn quá xuất sắc. Nếu ai nói cô ấy diễn dở thì nên thay đổi suy nghĩ. Phim này tính cách nhân vật với tạo hình như vậy Phương Oanh quá hợp vai"; "Phương Oanh diễn quá xuất sắc, chính thất quá đỉnh, lời thoại quá hay luôn"; "Mỹ Anh nói câu nào đau câu đó. Từng câu nói thấm vào tận tủy của tiểu tam"; "Từ đầu phim tới giờ mới thấy phân đoạn này Phương Oanh diễn đỉnh từ ánh mắt, nét mặt, tới cách thoại… Phải nói những phân đoạn của tập tối nay xuất sắc tới mức mình quên mất phim từng có tổng tài kém sắc"...

Ngoài Phương Oanh, thì Doãn Quốc Đam và Lan Phương cũng được khán giả dành nhiều ý kiến tích cực về diễn xuất trong tập 39

Gần cuối tập 39 của Gió ngang khoảng trời xanh có cảnh Phương Oanh chạy vội lên căn hộ của Linh để "bắt tại trận" chồng ở đó như lời thách thức của "tiểu tam". Màn "ba mặt một lời" này thực sự "đỉnh nóc kịch trần". Gương mặt của Phương Oanh lúc này đã chạm đến sự vụn vỡ thực sự. Nhiều khán giả cũng dành lời khen cho Lan Phương và cả Doãn Quốc Đam: "Cả ba diễn viên đều diễn đạt nhưng hay nhất vẫn là Phương Oanh"; "Bộ ba anh chị diễn hay quá. Em xem mà cảm giác kịch tính đến ngạt thở luôn"; "Phương Oanh diễn đỉnh thực sự trong tập này. Anh Doãn Quốc Đam và chị Lan Phương cũng rất xuất sắc. Nhưng hơn hẳn chính là Mỹ Anh của Phương Oanh"...