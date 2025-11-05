Vì sao khán giả bất ngờ ‘quay xe’ với Phương Oanh?

Sự trở lại của Phương Oanh trên màn ảnh nhỏ với Gió ngang khoảng trời xanh từng được xem là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của phim giờ vàng năm 2025. Sau thời gian dài rút lui khỏi phim trường, nữ diễn viên đảm nhận vai Mỹ Anh - người phụ nữ thành đạt, bản lĩnh, nhưng đầy mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân. Tuy nhiên, thay vì nhận được sự đồng thuận, vai diễn này lại trở thành tâm điểm tranh luận khi khán giả cho rằng Phương Oanh "chưa thực sự trở lại đúng phong độ".

Phương Oanh từng bị đánh giá 'chưa lấy lại phong độ'

Ngay từ những tập đầu Gió ngang khoảng trời xanh, Mỹ Anh được xây dựng là mẫu phụ nữ hiện đại, có tư duy độc lập và biết cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Nhưng càng về sau, nhân vật này dường như mất đi chiều sâu vốn có.

Khi câu chuyện bước sang giai đoạn xung đột hôn nhân, Mỹ Anh lại thể hiện sự thiếu nhạy cảm, thậm chí ngây thơ một cách khó hiểu. Cô không hề nhận ra mối quan hệ mập mờ giữa chồng mình - Đăng (Doãn Quốc Đam) với Linh (Lan Phương), dù các chi tiết cảnh báo xuất hiện dày đặc. Việc Mỹ Anh liên tục mời Linh về nhà ăn cơm, thân thiết như bạn cũ và còn nhờ chồng giúp Linh chuyển nhà khiến khán giả cho rằng kịch bản đã "phản bội" chính tính cách ban đầu của nhân vật.

Cảnh Mỹ Anh bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa chồng và Linh khiến khán giả thích thú, khen diễn xuất của Phương Oanh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Một nguyên nhân khác khiến vai Mỹ Anh bị đánh giá thấp nằm ở phần thể hiện của nữ diễn viên sinh năm 1989. So với những vai diễn từng ghi dấu ấn trong Quỳnh búp bê hay Hương vị tình thân, lần này Phương Oanh bị chê diễn thiếu cảm xúc. Hơn nữa, khán giả nhận xét cách nhả chữ và khẩu hình của cô đôi lúc quá trau chuốt, làm mất đi sự tự nhiên. Một số đoạn thoại nặng tính trình diễn, thiếu độ nén cảm xúc khiến cảnh phim trở nên gượng gạo.

Dù bộ phim đã đi được 2/3 số tập phát sóng với mức rating ổn định, giúp khẳng định sức hút của dòng phim tâm lý gia đình, nhưng riêng vai Mỹ Anh vẫn bị xem là "nốt trầm" trong sự nghiệp của Phương Oanh. Cô chưa thể hiện được sự đột phá hay chiều sâu nội tâm như những vai diễn từng tạo thương hiệu.

Cảnh Mỹ Anh đến tận nhà Linh để dằn mặt ở tập 39 khiến khán giả hả hê và cho rằng Phương Oanh đã lấy lại phong độ của "Quỳnh búp bê" ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, với đoạn giới thiệu Gió ngang khoảng trời xanh tập 39 và những diễn biến ở vài cảnh cuối của tập 38, Mỹ Anh đã bắt đầu nhận ra sự khác lạ trong biểu cảm giữa Đăng và Linh khi chạm mặt nhau. Đặc biệt có cảnh Mỹ Anh đến căn hộ của Linh với thái độ dằn mặt, muốn "trị thẳng tay" tiểu tam khiến khán giả hả hê.

Song song đó, nhiều ý kiến cho rằng Phương Oanh đã diễn tốt hơn, đã "bật chế độ" "Quỳnh búp bê": "Ôi thần thái của Mỹ Anh quá đỉnh"; "Phương Oanh đóng đạt quá. Cô ấy thực sự là diễn viên tài sắc. Phim nào cũng nhập vai rất tốt"; "Phương Oanh chưa phim nào làm khán giả thất vọng. Cô ấy đẹp và thần thái sắc sảo"; "Phương Oanh đóng vẫn rất ổn nha. Bắt đầu thấy "nhập" rồi. Nên mấy mẹ đừng chê cô ấy nữa"...