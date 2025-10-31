Nam diễn viên gây tranh cãi ‘chiếm sóng’ màn ảnh Việt là ai?

Doãn Quốc Đam trong phim Gió ngang khoảng trời xanh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Gió ngang khoảng trời xanh: Vai diễn 'tổng tài' của Doãn Quốc Đam gây tranh cãi

Trong bộ phim truyền hình Gió ngang khoảng trời xanh, Doãn Quốc Đam vào vai Hải Đăng - giám đốc một công ty tổ chức sự kiện, và là chồng của Mỹ Anh (Phương Oanh). Vai diễn của nam diễn viên người Thái Nguyên đang gây tranh cãi vì khán giả cho rằng cả ngoại hình lẫn nét diễn của anh đều không hợp vai. Diễn biến các tập gần đây đẩy mối quan hệ tay ba Hải Đăng - Mỹ Anh - Linh (Lan Phương) tới cao trào. Đặc biệt là phân đoạn "cảnh tắm" đã thổi bùng tranh luận về cách xây dựng hình tượng "tổng tài" kiểu Việt: thô, ít hào nhoáng hơn nguyên tác, góc quay không đẹp khiến khán giả chia phe khen - chê.

Lằn ranh: Giám đốc doanh nghiệp vướng vòng tố tụng ngay đầu phim

Song song Gió ngang khoảng trời xanh, Doãn Quốc Đam xuất hiện ở Lằn ranh - series chính luận mới đang phát sóng trên VTV1. Ngay tập 2, nhân vật giám đốc Viên do anh thủ vai bị khởi tố vì liên quan một vụ án mạng, phản chiếu thế giới lợi ích nhóm - quyền lực của một bộ phận doanh nghiệp và quan chức ở tỉnh Việt Đông. Trong phim này, Doãn Quốc Đam dường như trở về với những vai diễn giang hồ, gai góc kiểu doanh nhân đội lốt mafia.

Trong Lằn ranh, Doãn Quốc Đam vào vai một giám đốc công ty "mafia"

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trùm giang hồ trong Truy tìm Long Diên Hương

Trong phim chiếu rạp dự kiến tháng 11 này, Doãn Quốc Đam đóng vai Cường "Liều" - đại ca giang hồ gai góc trên màn ảnh rộng. Doãn Quốc Đam "rũ bỏ" hình ảnh tổng tài để hóa thân thành trùm giang hồ đối đầu nhóm nhân vật chính trong phim hành động - hài lấy cảm hứng từ văn hóa làng chài và tín ngưỡng thờ cá Ông. Trailer giới thiệu phim cho thấy Cường "Liều" không chỉ là phản diện một màu mà có động cơ riêng.

Vai diễn trùm giang hồ của Doãn Quốc Đam trong phim điện ảnh sắp chiếu rạp ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Như vậy có thể thấy, Doãn Quốc Đam đang "chiếm sóng" cả phim truyền hình lẫn phim điện ảnh với sự đa dạng trong diễn xuất. Nhưng chính sự "chiếm sóng" này cũng phô bày ưu - nhược của một diễn viên đang thử nhiều dạng vai cùng lúc: khi Đăng bị chê "không sang", Viên lại ghi điểm ở mạch phim chính luận hấp dẫn, còn Cường "Liều" hứa hẹn là phép thử hành động - hài mới mẻ hơn.