Vai diễn của Doãn Quốc Đam lại bị ‘ném đá’

Thu Thủy
Thu Thủy
11/11/2025 18:06 GMT+7

Trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' tập 40 vừa phát sóng, vai diễn của Doãn Quốc Đam tiếp tục bị khán giả 'ném đá' vì cho rằng diễn biến tâm lý, biểu cảm không phù hợp.

Doãn Quốc Đam vốn được đánh giá cao nhờ khả năng diễn nội tâm và biến hóa với những nhân vật đậm chất riêng, từ tuyến nhân vật gai góc tới những vai diễn có chiều sâu. Thế nhưng khi anh đảm nhận vai Đăng - giám đốc công ty truyền thông trong Gió ngang khoảng trời xanh thì vai diễn này liên tục gây tranh cãi. Theo ý kiến của nhiều khán giả, lần này Doãn Quốc Đam đã chọn vai diễn không phù hợp.

Vai diễn của Doãn Quốc Đam lại bị ‘ném đá’ - Ảnh 1.

Cảnh nhân vật của Doãn Quốc Đam bị vợ cho "ăn tát" ở tập 40

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tập 40 của Gió ngang khoảng trời xanh được xem là cao trào trong bi kịch hôn nhân giữa Đăng và Mỹ Anh, sau khi việc ngoại tình của Đăng bị vợ phát hiện. Sau khi bị vợ cho "ăn tát", Đăng dường như rơi vào tâm trạng hoảng loạn. Anh vội lao theo Mỹ Anh, gào khóc, tự đánh mình dưới mưa, mong tìm được sự tha thứ. 

Về lý thuyết, đây là phân đoạn đòi hỏi diễn xuất tinh tế, thể hiện tâm lý dằn vặt, hoang mang… của nhân vật. Nhưng trên các diễn đàn phim, mạng xã hội, phản ứng của khán giả khá tiêu cực: "Xin lỗi vì đã cười nhưng lúc tắm vòi sen ông cũng xấu, lúc tắm mưa ông còn xấu hơn"; "Đoạn Doãn Quốc Đam gào khóc dưới mưa diễn hài vậy. Phá vỡ cảm xúc của cả tập phim"; "Tổng tài mà ăn mặc như chạy xe..., làm ơn cho soái ca chút đi, trong đau khổ cũng phải đẹp, sang lên chút"; "Tôi nhìn ông Đăng chán quá, cảnh ổng ngồi ở gầm cầu thang dưới chung cư cũ, nét mặt đau khổ mà tôi không cảm được là đau"...

Vai diễn của Doãn Quốc Đam lại bị ‘ném đá’ - Ảnh 2.

Doãn Quốc Đam tiếp tục bị chê với cảnh tắm mưa ở tập mới nhất

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở vài phân đoạn, nhân vật Đăng xưng mày - tao và đánh Linh sau khi mối quan hệ giữa hai người bị Mỹ Anh phát hiện. Dù có thể Đăng không kiểm soát được cảm xúc, tức giận trước hành động "ăn không được phá cho hôi" của "tiểu tam" nhưng cách hành xử trên được cho là không phù hợp với nhân vật, có phần thô lỗ.

Thêm nữa, một số ý kiến cũng cho rằng phim Gió ngang khoảng trời xanh góc quay khá kém, thiếu sáng, đôi khi dìm diễn viên, không phải chỉ riêng Doãn Quốc Đam mà Phương Oanh, Quỳnh Kool thỉnh thoảng vẫn có những góc quay gây khó chịu. Một khán giả nhận xét: "Phim này góc quay có vấn đề hay sao? Cứ chọn góc xấu của diễn viên mà quay. Tôi còn chưa thoát khỏi cảnh tắm của Doãn Quốc Đam nay lại cảnh tắm mưa… nữa" .

Vai diễn của Doãn Quốc Đam lại bị ‘ném đá’ - Ảnh 3.

Nhiều khán giả cho rằng vai Đăng không phù hợp với Doãn Quốc Đam

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Có thể thấy ngay từ những tập đầu của Gió ngang khoảng trời xanh, Doãn Quốc Đăng vào vai Đăng đã bị chê vì thần thái, vóc dáng, phục trang bị cho là không phù hợp. Đặc biệt, cảnh tắm của Đăng từng gây bão mạng xã hội với rất nhiều bình luận tiêu cực. Và ở tập mới nhất, vai diễn của Doãn Quốc Đam tiếp tục gây tranh cãi.

