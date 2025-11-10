Lộ diện dàn diễn viên ‘khủng’ của phim huyền sử về vua Đinh

Phim Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh vừa chính thức khai máy. Dự án phim huyền sử này do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn và Johnny Trí Nguyễn là người chịu trách nhiệm về phần võ thuật và hành động, cũng như đóng vai Hữu tướng quân; diễn viên Đỗ Thị Hải Yến vào vai hoàng hậu Dương Vân Nga và NSND Tự Long đảm nhận vai thầy Mo.

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình và Johnny Trí Nguyễn trong ngày khai máy phim Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh ẢNH: ĐPCC

Phim quy tụ dàn diễn viên 'khủng'

Theo đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, dự án đặt yếu tố huyền sử lên hàng đầu kết hợp với võ thuật, hành động. Đạo diễn võ thuật Johnny Trí Nguyễn khẳng định rằng đây là dự án có số lượng cảnh hành động lớn nhất mà anh từng tham gia, với chuỗi thế võ riêng biệt và luyện tập kéo dài hơn nửa năm. Bối cảnh quay được lựa chọn khắt khe tại vùng đất Ninh Bình - một trong những kinh đô cổ của Việt Nam nhằm tái hiện không khí linh thiêng, tráng lệ và đầy cảm xúc của thời kỳ nhà Đinh.

NSND Như Quỳnh cúng khai máy phim Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh ẢNH: ĐPCC

Dự án quy tụ nhiều tên tuổi lớn của điện ảnh và thể thao Việt Nam, đồng thời hé lộ thêm nhiều vị trí quan trọng của ê kíp sản xuất. Ngoài những gương mặt thể hiện những vai diễn quan trọng, đoàn phim vừa công bố thêm những cái tên quen thuộc như NSND Như Quỳnh, nữ hoàng Wushu Nguyễn Thúy Hiền, Hiền Ngô, Hứa Vĩ Văn, Quách Ngọc Ngoan, Lê Vũ Long cùng một số diễn viên trẻ.

Nguyễn Thúy Hiền gây bất ngờ khi tham gia Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh ẢNH: ĐPCC

Chia sẻ với Thanh Niên, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cho biết, trong phim có 40 diễn viên có thoại. Ngoài những tên tuổi lớn đảm nhận những vai quan trọng, ê kíp đã tuyển chọn những gương mặt trẻ, mới cho những vai diễn đòi hỏi thể lực và kỹ năng võ thuật.

Chia sẻ về vai diễn của NSND Tự Long, đạo diễn cho rằng NSND Tự Long rất nổi tiếng trong giới trẻ về việc truyền bá các giá trị văn hóa cổ truyền của Việt Nam, đặc biệt sau chương trình truyền hình thực tế và các concert liên tục của Anh trai vượt ngàn chông gai. "Anh rất phù hợp với mục đích của phim là khuyến khích các bạn trẻ tìm hiểu về văn hóa và lịch sử Việt Nam nên chúng tôi muốn mời anh tham gia bộ phim. Tuy nhiên khán giả sẽ có những khám phá thú vị với Tự Long trong phim này khi anh hóa thân thành một nhân vật vừa đúng lại vừa rất khác với con người nghệ sĩ của anh. Tự Long đóng vai một thầy Mo Mường, có kiến thức sâu rộng về thiên văn, địa lý, văn hóa, lịch sử và đặc biệt là tâm linh. Thầy Mo là người luôn nhìn xa trông rộng, là người được vua Đinh tin tưởng để chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng cho bảo vệ long mạch, linh khí của đất nước và chịu trách nhiệm về cúng lễ và lăng mộ khi vua Đinh băng hà".

Đoàn phim Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh quy tụ lực lượng diễn viên "khủng" ẢNH: ĐPCC

Nói thêm về vai diễn Hữu tướng quân của Johnny Trí Nguyễn, Nguyễn Phan Quang Bình cho rằng với một bộ phim có yếu tố võ thuật nặng ký, Johnny Trí Nguyễn là một lựa chọn hàng đầu. Sự góp mặt của anh đảm bảo các cảnh hành động sẽ đạt tiêu chuẩn cao, mãn nhãn, đồng thời anh cũng là cố vấn quan trọng trong việc thiết kế các màn võ thuật mang đậm chất Việt cho phim.