Đạo diễn tiết lộ lý do mời Đỗ Thị Hải Yến đóng Dương Vân Nga

Nội dung phim có Đỗ Thị Hải Yến tham gia khai thác truyền thuyết huyền sử về 7 tráng sĩ được giao nhiệm vụ tối mật sau khi vua Đinh Tiên Hoàng bị ám sát. Nhiệm vụ của họ là đưa 100 quan tài của nhà vua di tản ra 7 hướng, nhằm đánh lừa kẻ thù muốn phá hoại lăng mộ - nơi được cho là chứa đựng linh khí của đất nước. Hành trình ấy không chỉ là cuộc chiến giữa các tráng sĩ và thế lực đen tối, mà còn là hành trình thử thách lòng trung thành, khát vọng cống hiến...

Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến ẢNH: FBNV

Phim quy tụ dàn diễn viên giàu kinh nghiệm và tài năng, trong đó có NSND Tự Long đảm nhận một vai diễn quan trọng mang tính dẫn dắt, cùng Johnny Trí Nguyễn giữ vai trò đạo diễn võ thuật kiêm vai Hữu tướng quân - người chỉ huy nhóm tráng sĩ trung thành. Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt trẻ được tuyển chọn trên khắp cả nước, hứa hẹn mang lại luồng gió mới cho dòng phim huyền sử Việt Nam.

Đáng chú ý là sự xuất hiện của Đỗ Thị Hải Yến trong vai hoàng hậu Dương Vân Nga - nhân vật biểu tượng của lịch sử Việt Nam, gắn liền với biến cố chính trị sau khi Đinh Tiên Hoàng băng hà. Vai diễn là nút thắt quan trọng về cảm xúc và quyền lực trong phim. Đỗ Thị Hải Yến từng gây ấn tượng qua Chuyện của Pao, Cánh đồng bất tận, Người Mỹ trầm lặng....

Tiết lộ với Thanh Niên lý do lựa chọn Đỗ Thị Hải Yến vào vai Dương Vân Nga, đạo diễn phim cho rằng việc lựa chọn diễn viên cho các nhân vật lịch sử, đặc biệt là một nhân vật có tầm vóc lớn như hoàng hậu họ Dương, luôn là một quyết định quan trọng và cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Bà là người có tri thức và được giáo dục đặc biệt từ dòng họ Dương - một dòng họ lâu đời và có quyền lực trong thời đại đó. Những câu chuyện về quyền thần Dương Tam Kha từ thời Ngô Quyền cũng minh chứng cho điều này.

"Đối với trường hợp của Đỗ Thị Hải Yến, chúng tôi tin rằng cô ấy là lựa chọn phù hợp. Bởi cô không chỉ là một diễn viên tài năng, mà còn mang thần thái và chiều sâu nội tâm cần thiết để lột tả một nhân vật vừa có vẻ ngoài quyền quý của một hoàng hậu, vừa ẩn chứa những mâu thuẫn, giằng xé trong cuộc đời. Chúng tôi hiểu rằng đây là một vai diễn lớn và sẽ có nhiều thách thức, nhưng chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của Đỗ Thị Hải Yến. Cô ấy đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu về nhân vật lịch sử này", đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình nói thêm.

Ngoài ra, theo đạo diễn, trong bộ phim ê kíp cũng đã xây dựng một điệu múa của hoàng hậu họ Dương do biên đạo Lê Vũ Long thực hiện. Vì thế, việc lựa chọn diễn viên Đỗ Thị Hải Yến - người có kinh nghiệm và khả năng về vũ đạo sẽ mang lại nhiều thuận lợi.

Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh dự kiến khởi quay vào tháng 11.2025 và ra mắt khán giả vào dịp 2.9 năm 2026. Bộ phim được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới cho dòng phim dã sử Việt, kết hợp yếu tố tâm linh, lịch sử và hành động trong một tổng thể giàu cảm xúc, hoành tráng và đậm đà bản sắc dân tộc.