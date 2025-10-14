Đạo diễn ‘Cha cõng con’ đồng hành cùng chương trình 'Cùng con đi tiếp cuộc đời'

Tại tòa soạn Báo Thanh Niên sáng 14.10, Phó tổng biên tập - nhà báo Hải Thành đã có buổi gặp gỡ, ký kết hợp tác với đạo diễn Lương Đình Dũng với mong muốn tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, giúp đỡ những trẻ em mồ côi trong đại dịch Covid-19.

Nhà báo Hải Thành hi vọng bộ phim Cha cõng con của đạo diễn Lương Đình Dũng sau khi trở lại rạp không chỉ truyền tải được câu chuyện ấm áp về tình cha con mà sẽ cùng chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên lan tỏa những giá trị nhân văn, ý nghĩa.

Đại diện Báo Thanh Niên: Phó tổng biên tập - nhà báo Hải Thành (thứ 3 từ trái qua) cùng đại diện Ban Công tác bạn đọc có buổi gặp gỡ với đạo diễn Lương Đình Dũng tại tòa soạn sáng 14.10 ẢNH: NHẬT THỊNH

Chia sẻ tại buổi ký kết, đạo diễn Lương Đình Dũng kể rằng khi thực hiện phim Cha cõng con bản thân ông và ê-kíp cũng trải qua những điều kỳ diệu, ngẫu nhiên đã giúp bộ phim hoàn thành như mong đợi. Và ông cũng mong muốn những điều kỳ diệu này sẽ tiếp tục lan tỏa đến với chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên.

"Tôi luôn khao khát mang bộ phim trở lại với khán giả trong nước. Đương nhiên là điều này cũng xuất phát từ rất nhiều lá thư của khán giả gửi về cho tôi với mong muốn xem lại bộ phim. Vì thực sự trước đây khi phim phát hành, số lượng suất chiếu rất hạn chế nên bộ phim cũng không có cơ hội đến được nhiều hơn với khán giả. Hơn nữa khao khát này của tôi rất trong lành như chính câu chuyện trong phim và được đồng hành cùng chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên lại càng có ý nghĩa", nam đạo diễn chia sẻ.

Phó tổng biên tập Hải Thành ký hợp tác với đạo diễn Lương Đình Dũng ẢNH: NHẬT THỊNH

Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên phát động từ tháng 9.2021. Và trong hơn 4 năm qua đã tổ chức các đợt hỗ trợ khẩn cấp cho gần 2.000 trẻ, nhận bảo trợ lâu dài cho 459 trẻ đến năm 18 tuổi, trao học bổng, tặng quà, tổ chức vui chơi cho các em dịp lễ tết… với tổng số tiền tính đến tháng 9.2025 gần 65 tỉ đồng. Bên cạnh đó, chương trình cũng nhận bảo trợ 86 trẻ mồ côi do bão Yagi tại các tỉnh miền Bắc với tổng kinh phí hơn 10 tỉ đồng.

Cảnh trong phim Cha cõng con ẢNH: NSX

Phim Cha cõng con của đạo diễn Lương Đình Dũng từng đại diện điện ảnh Việt Nam tham dự giải Oscar lần thứ 90 và đạt được nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim uy tín trên thế giới. Nội dung phim chuyển tải câu chuyện cảm động về tình cha con mang đậm tâm hồn con người Việt, bản sắc Việt. Đặc biệt bộ phim còn tôn vinh cảnh sắc Việt Nam rất hùng vĩ, nên thơ.

Theo chia sẻ của đạo diễn, bộ phim được quay với công nghệ cao, chất lượng nên hoàn toàn phù hợp với hệ thống rạp hiện đại.