Văn hóa

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên được UBND TP.HCM tặng bằng khen 

Lạc Xuân
Lạc Xuân
14/10/2025 06:05 GMT+7

Chiều 13.10, đoàn lãnh đạo TP.HCM tổ chức lễ chúc mừng và trao bằng khen cho đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Đoàn gồm có ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND TP; bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở VH-TT... cùng một số khách mời khác.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên được UBND TP.HCM tặng bằng khen - Ảnh 1.

Đoàn lãnh đạo TP.HCM trao bằng khen cho đạo diễn Bùi Thạc Chuyên

Ảnh: Lạc Xuân

UBND TP.HCM quyết định tặng bằng khen cho ông Bùi Thạc Chuyên, sản xuất, đạo diễn, biên kịch phim Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối vì "đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn học, nghệ thuật nhân Kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước", kèm theo mức tiền thưởng 10 triệu đồng.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng trao bằng khen, tiền thưởng và động viên đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tiếp tục cố gắng để ngày càng có được những bộ phim hay, cống hiến cho khán giả và đất nước.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy chia sẻ, bộ phim Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối ra đời nhân dịp kỷ niệm một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và TP.HCM là kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước. Phim đã để lại niềm tự hào và xen lẫn nhiều cung bậc cảm xúc rất đặc biệt, được giới chuyên môn đánh giá cao, khán giả đón nhận nồng nhiệt.

"TP.HCM đã góp sức vào bộ phim trong quá trình sản xuất cũng như làm hậu kỳ. Khi phim nhận được sự đón nhận, tình cảm của khán giả thì chính quyền và những người làm công tác văn hóa, tuyên giáo chúng tôi rất vui và thấy vinh dự. UBND TP.HCM đã có ý kiến chỉ đạo để các cơ quan phối hợp chặt chẽ, làm sao để lan tỏa bộ phim mạnh mẽ hơn nữa đến công chúng. Và như chúng ta đã thấy, bộ phim để lại tiếng vang rất lớn", Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM phát biểu.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chia sẻ: "Trong một thời gian dài, cả ê kíp đã cùng đổ công sức hết mình cho bộ phim. Bằng khen, sự ghi nhận của thành phố đối với bộ phim thì tôi chỉ thay mặt nhận cho anh em, bởi tôi là chỉ một phần nhỏ trong đoàn làm phim Địa đạo. Ngay từ những ngày đầu tiên thực hiện bộ phim, thành phố đã dành sự quan tâm rất lớn. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ đó, chúng tôi mới thực hiện được bộ phim này. Tôi thay mặt đoàn phim cảm ơn các sở, ban, ngành TP.HCM".

Hai diễn viên trong phim là Thái Hòa và Hồ Thu Anh đã đến dự chung vui cùng đạo diễn. 

