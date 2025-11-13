Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Phim

Cặp đôi chính phim ‘Mai’ tái hợp

Thu Thủy
Thu Thủy
13/11/2025 16:10 GMT+7

Tuấn Trần và Phương Anh Đào sẽ tái hợp trong một dự án phim chiếu tết 2026. Nhưng lần này, mối quan hệ của cặp tình nhân trong phim 'Mai' được hé lộ sẽ có nhiều bí ẩn và phức tạp hơn.

Được biết, cặp đôi Phương Anh Đào - Tuấn Trần sẽ tham gia phim Báu vật trời cho của đạo diễn Lê Thanh Sơn. Nếu trong phim Mai, Tuấn Trần và Phương Anh Đào là bộ đôi được khán giả "đẩy thuyền" nhiệt tình thì lần tái hợp này hứa hẹn đưa cả hai bước vào một câu chuyện tình cảm - sinh tồn nhiều sóng gió hơn, trên nền bối cảnh làng chài miền biển.

Cặp đôi Tuấn Trần và Phương Anh Đào tái hợp trong phim Báu vật trời cho - Ảnh 1.

Màn tái hợp của Tuấn Trần và Phương Anh Đào trong Báu vật trời cho

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Teaser vừa giới thiệu của Báu vật trời cho mở ra khung cảnh làng chài Yên Hòa buổi sớm, nơi Ngọc (Phương Anh Đào) cùng con nhỏ bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng bầu không khí bình yên nhanh chóng rạn vỡ khi có sự xuất hiện của Hồng (Tuấn Trần), một chàng trai làm dịch vụ du lịch. Dần dần, những khoảnh khắc ấm áp giữa Hồng và hai mẹ con Ngọc bị "chặt đứt" trước những lời lạnh lùng của Ngọc. Song song đó, quá khứ bí ẩn của Ngọc dần hé lộ khi xuất hiện Thiên (Quách Ngọc Ngoan) - nhân vật phản diện mang nhiều bí mật. Và Ngọc đang chạy trốn khỏi nỗi đau quá khứ, sự căm hận với Thiên.

Cặp đôi Tuấn Trần và Phương Anh Đào tái hợp trong phim Báu vật trời cho - Ảnh 2.

Nhân vật của Tuấn Trần - Phương Anh Đào sẽ có một cái kết đẹp trong phim mới?

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bộ phim cũng mở ra nhiều khung cảnh đẹp, thơ mộng ở làng chài khi Hồng lênh đênh trên biển cùng tham quan làng chài, câu cá, chơi bóng với mẹ con Ngọc. Teaser cũng hé lộ một cái kết khá ngọt ngào và bình yên cho cặp đôi Hồng - Ngọc.

Phim quy tụ dàn diễn viên như Trung Dân, NSND Kim Xuân, Ma Ran Đô, Võ Tấn Phát, La Thành, Hưng Nguyễn, Bích Ngọc… và dự kiến khởi chiếu mùng 1 tết 2026.

Năm 2024, Mai của Trấn Thành tạo nên hiện tượng phòng vé với doanh thu khoảng 551 tỉ đồng. Trong phim, Phương Anh Đào hóa thân thành Mai - nhân viên massage gần 40 tuổi, mang nhiều vết thương tinh thần, dần mở lòng trước sự kiên trì, chân thành của chàng trai trẻ Dương (Sâu) do Tuấn Trần thủ vai.

Trước khi tái xuất cùng nhau, có thể thấy năm 2025 chứng kiến Tuấn Trần phủ sóng màn ảnh rộng với hai dự án: Mang mẹ đi bỏ Làm giàu với ma 2. Trong khi đó, Phương Anh Đào xuất hiện ở Đấu trường gia tốc, và trở lại điện ảnh bằng Báu vật trời cho.

Từng là cặp đôi được "đẩy thuyền" vì "phản ứng hóa học" quá thật trong Mai, trong lần tái hợp này ở Báu vật trời cho, Tuấn Trần - Phương Anh Đào rất có thể tạo nên "cơn sốt" trên màn ảnh rộng một lần nữa.

