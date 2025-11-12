Cuộc sống của mỹ nhân gốc Việt từng làm vợ 'thiên vương Hồng Kông' Lê Minh

Lạc Cơ Nhi tận hưởng cuộc sống độc thân ở tuổi 45 ẢNH: INSTAGRAM NV

Lạc Cơ Nhi hiện là nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, gây chú ý với phong cách thời trang gợi cảm cùng cuộc sống độc thân hào nhoáng, tự do. Kể từ khi chia tay người chồng thứ hai, người đẹp chuyển về Hồng Kông sống và làm việc. Cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện lớn của làng giải trí, trở thành người mẫu được các thương hiệu mỹ phẩm, trang sức, thời trang… săn đón, xuất hiện trên các tạp chí danh tiếng như Vogue (Hồng Kông), Elle.

Trên Instagram, người mẫu sinh năm 1980 khoe cuộc sống độc thân, vui vẻ. Bên cạnh lịch trình làm việc bận rộn, cô dành nhiều thời gian chăm sóc con trai. Theo HK01, sao phim My Sweetie còn mở lớp dạy yoga, chia sẻ với chị em phụ nữ bí quyết làm đẹp, truyền cảm hứng về chăm sóc bản thân… Hồi tháng 8.2025, cô hé lộ vai trò giám khảo tại cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2025

Mỹ nhân 8X khoe cuộc sống sang chảnh ẢNH: INSTAGRAM NV

Trọng tâm cuộc sống hiện tại của Lạc Cơ Nhi là con trai. Trong một cuộc phỏng vấn, người mẫu gốc Việt chia sẻ có giai đoạn cô tất bật di chuyển giữa Hồng Kông, Mỹ, Indonesia… để làm việc nhưng vẫn cố gắng cân bằng thời gian để ở bên con. Khi không thể kề cận quý tử, cô thường gọi video mỗi ngày để đảm bảo giữ được sự kết nối với bé.

Thời điểm vướng tin chia tay doanh nhân Ian Chu, người đẹp giữ im lặng. Mãi đến tháng 9.2023, khi dự một sự kiện và được hỏi về tình trạng hôn nhân, người mẫu 8X mới chia sẻ cô và người chồng thứ hai đã chia tay trong hòa bình, giữ mối quan hệ tốt đẹp để cùng nhau nuôi dưỡng con trai chung. "Điều quan trọng nhất là cả bố và mẹ đều rất yêu thương bé", mỹ nhân gốc Việt chia sẻ. Khi được hỏi lý do đổ vỡ, nữ diễn viên từ chối bình luận song cô nhấn mạnh không phải do "kẻ thứ ba".

Nữ người mẫu dành trọn tình cảm cho con trai Hunter (hiện 6 tuổi) ẢNH: INSTAGRAM NV

Lạc Cơ Nhi không còn muốn kết hôn sau hai lần đổ vỡ

Kể từ khi trở lại cuộc sống độc thân, Lạc Cơ Nhi kín tiếng chuyện đời tư. Theo HK01, cách đây ít tháng, cô vướng tin đồn hẹn hò với một người đàn ông tên Derek - vốn được biết đến là người đào hoa, từng có quan hệ tình cảm với nhiều sao nữ. Tuy nhiên, Lạc Cơ Nhi sau đó giải thích trên trang cá nhân rằng đây là người bạn thân lâu năm của mình, từng giúp đỡ cô rất nhiều khi cô trở lại Hồng Kông.

Trong cuộc phỏng vấn với MP Weekly hồi tháng 6.2025, Lạc Cơ Nhi chia sẻ vì con trai, cô quyết định không lên xe hoa thêm lần nào nữa. Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi vẫn tin vào tình yêu, vẫn tin rằng có một mối quan hệ tình cảm tốt đẹp để khiến cuộc sống mình thêm màu sắc. Nhưng tôi cảm thấy mình đã quá tuổi để kết hôn rồi. Có lẽ, hôn nhân không thực sự phù hợp với tôi. Tôi yêu con trai mình, bé ngày càng lớn khôn và tôi phải thừa nhận mình không còn trẻ nữa và không nghĩ đến chuyện kết hôn".

Mỹ nhân gốc Việt muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc con trai, không nghĩ đến chuyện kết hôn ẢNH: INSTAGRAM NV

Cô không quan tâm điểm chuyện tuổi tác hay phải níu kéo vẻ tươi trẻ bằng các phương pháp thẩm mỹ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Lạc Cơ Nhi duy trì sắc vóc và sức khỏe bằng việc chăm tập thể dục, điều chỉnh chế độ ăn uống khoa học, phù hợp với thể trạng của bản thân. Cô cho biết hiện không muốn tìm đến các biện pháp thẩm mỹ để níu kéo tuổi xuân. "Giờ đây, mục tiêu sống của tôi không còn là chuyện tình cảm nữa. Tôi có những điều mình thích làm, chẳng hạn như tổ chức các khóa huấn luyện yoga hàng năm và tôi cũng dự định mở các lớp yoga, pilates của riêng mình", cô nói

Lạc Cơ Nhi bộc bạch rằng bản thân không sợ già và đang tận hưởng cuộc sống độc thân. "Tôi không bận tâm tuổi tác nữa, bởi khi nhìn lại cuộc đời mình, tôi thấy mình đã sống hết mình và đạt được nhiều điều. Bây giờ, tôi rất vui khi đón nhận vai trò làm mẹ thậm chí làm bà", người mẫu 8X cho hay.

Lạc Cơ Nhi - Lê Minh thời còn bên nhau ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Lạc Cơ Nhi sinh năm 1980 tại Macau, lớn lên tại Mỹ và hoạt động nghệ thuật ở Hồng Kông. Cô mang trong mình dòng máu lai, có cha là người gốc Hoa còn mẹ là người Việt Nam. Sở hữu vẻ đẹp quyến rũ cùng chiều cao 1,75 m và vóc dáng gợi cảm, người đẹp gia nhập làng giải trí từ đầu thập niên 2000 với vai trò người mẫu, diễn viên. Chân dài 8X thường xuyên tham gia các show diễn thời trang, quảng cáo, góp mặt trong một số ít bộ phim và từng được truyền thông gọi là "bản sao của Thư Kỳ".

Sự nghiệp nghệ thuật của Lạc Cơ Nhi không quá nổi bật và cô chủ yếu được công chúng biết đến qua mối tình tiêu tốn nhiều giấy mực với "thiên vương" Lê Minh. Họ âm thầm kết hôn tại Mỹ hồi 2008 và ly hôn năm 2012 với lý do không cùng quan điểm sống. Sau đổ vỡ, người đẹp gốc Việt được cho là đã được chia khối tài sản lên đến hàng trăm triệu HKD. Cô và chồng cũ cũng không giữ liên lạc. Trong cuộc phỏng vấn với East Week hồi 2013, Lê Minh nhắc đến mối quan hệ của họ sau ly hôn: "Chúng tôi không phải kẻ thù nhưng cũng không thể là bạn nữa".

Năm 2017, cô tái hôn với doanh nhân Ian Chu, sinh con trai hồi 2019. Cặp đôi chia tay sau khoảng 5 năm chung sống.